Conferința Mondială de Robotică 2025 a uimit participanții. Cât de realist arată și ce pot face noii roboți

Conferința Mondială de Robotică 2025 a început în Beijing și deja a uimit participanții cu dispozitivele expuse în cadrul evenimentului.

Conferința Mondială de Robotică 2025 are loc în Yizhuang, Beijing, până pe 17 august și a fost descrisă drept un „carnaval de robotică”.

Sala expoziției se întinde pe 50.000 de metri pătrați și la eveniment sunt așteptați mii de oameni, scrie Global Times.

La eveniment vor avea loc și Jocurile Roboților Umanoizi, la care vor concura 280 de echipe și peste 500 de roboți, din 16 țări.

Conferința a strâns echipe de dezvoltare din întreaga lume, cu mii de roboți expuși.

Articolul continuă după reclamă

Conferința Mondială de Robotică 2025 a uimit participanții

Conferința Mondială de Robotică 2025 are 1.500 de exponate în hală de expoziție de 50.000 de metri pătrați.

În perioada 14–17 august vor avea loc și Jocurile Mondiale ale Roboților Umanoizi 2025. Evenimentele pot demonstra avântul tot mai puternic al Chinei pe partea de tehnologie.

Citește și: Cea mai înaltă clădire tipărită 3D din lume a fost dezvăluită. Ce dimensiune impresionantă are și unde se află

WRC 2025 a stabilit noi recorduri. Un număr record de 50 de producători de roboți umanoizi cu corp complet participă la eveniment. În plus, peste 100 de produse noi (aproape dublu față de anul trecut) își fac debutul mondial la conferință.

Dincolo de numeroasele sarcini și demonstrații pe care le-au realizat roboții expuși, aceștia au fost integrați și în programul evenimentului.

Robotul umanoid Tien Kung 2.0 a găzduit ceremonia de deschidere a conferinței. Robotul umanoid G1 al Unitree a participat la un meci de lupte. Robotul Walker S2 al UBTECH și-a schimbat autonom bateria în trei minute.

Mâna bionică creată de compania Cyborg Robotics din Shenzhen și-a demonstrat abilitățile de ridicare a greutăților.

Yizhuang a lansat primul „Festival de Consum al Roboților E-Town” din lume. Compania a lansat primul showroom 4S dedicat roboților cu inteligență artificială și un restaurant cu tematică robotică.

Roboții pot acum „juca roluri”, precum parteneri de șah sau câini de companie, abilități demonstrate la Conferința Mondială de Robotică 2025.

Sectorul roboticii avansează semnificativ la nivel mondial

Wang Xingxing, fondatorul companiei Unitree Robotics, a spus că, în prezent, roboții se află încă în mare parte în „etapa de spectacol”. Obiectivul final este ca aceștia „să facă treaba eficient”.

Citește și: Tesla deschide restaurantul viitorului. Cum arată locația care folosește roboți drept chelneri

Antreprenorul a mai sugerat că, atunci când roboții vor putea lucra cu adevărat în număr mare, statul ar putea solicita companiilor să plătească o taxă pentru fiecare robot ieșit de pe linia de producție.

În prezent, roboții industriali din China au fost creați pentru a fi folosiți ăn 71 de mari categorii economice. În acest moment, China ocupă locul 3 din lume din punct de vedere al volumului de roboți industriali.

La eveniment, roboții au demonstrat cum se pot ocupa de sarcini obișnuite - precum încărcarea mașinii de spălat, sortarea obiectelor, servitul mâncării - dar și abilități de comunicare. Inteligența artificială a dus la un progres semnificativ în acest sector, pe măsură ce companii din întreaga lume se grăbesc să creeze noi forme AI.

Rămâne de văzut ce vor putea face roboții și la jocurile ce vor începe la eveniment de pe data de 14 august.