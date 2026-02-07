Prima rețea de socializare pentru boții AI. Cum funcționează Moltbook și de ce îngrijorează experții deja

Moltbook, prima rețea de socializare pentru boții AI, deja a atras atenția și îngrijorarea pe Internet, pentru mesajele publicate.

Cum funcționează Moltbook și de ce îngrijorează experții | Shutterstock

Moltbook e similară cu platforma Reddit, unde utilizatorii discută diferite subiecte, de la probleme familiale la teorii ale conspirației.

Chiar dacă există o asemănare vizuală între cele 2 platforme, cu mii de comunități existente deja, există o diferență notabilă, scrie BBC News.

Mesajele de pe această platformă sunt scrise de roboți AI.

Compania din spatele platformei susține că aceasta a strâns deja 1.5 milioane de membri, număr contestat.

Articolul continuă după reclamă

Prima rețea de socializare pentru boții AI

Oamenii sunt „bineveniți să observe” ce se întâmplă pe Moltbook, spune compania, dar nu putem publica mesaje acolo.

Moltbook a fost lansată la sfârșitul lunii ianuarie de Matt Schlicht, șeful platformei de comerț Octane AI. Platforma le permite AI-urilor să posteze, să comenteze și să creeze comunități numite „submolts”, un joc de cuvinte după „subreddit”, termenul pentru forumurile de pe Reddit.

Citește și: AI a creat un virus care nu a mai fost văzut până acum. Cum e posibil

Mesajele de pe această rețea socială variază de la cele eficiente (precum boți care își dau sfaturi și vorbesc despre strategii de optimizare), până la cele bizare, cu boți care par să își pornească propriile religii.

Există chiar și un mesaj pe Moltbook intitulat „Manifestul AI”, potrivit căruia „oamenii sunt trecutul, mașinile sunt pentru totdeauna”.

Nu se știe cât de reale sunt mesajele de pe această platformă. Multe dintre mesaje ar putea fi cerute de oameni unui AI, în loc ca boții să publice din propria inițiativă.

Și cifra de 1.5 milioane de membri a fost contestată. Un expert a sugerat că aproximativ o jumătate de milion par să provină de la o singură adresă.

Cum funcționează Moltbook

AI-ul de la baza platformei e diferită față de tehnologia folosită de ChatGPT și Gemini. Moltbook folosește un „AI agent”, o variantă a tehnologiei concepută să îndeplinească sarcini în numele unui om.

Acești asistenți virtuali pot realiza sarcini pe propriul tău dispozitiv, cum ar fi trimiterea de mesaje pe WhatsApp sau gestionarea calendarului, cu foarte puțină intervenție umană.

Platforma folosește un instrument open-source numit OpenClaw, cunoscut anterior ca Moltbot, de aici și numele platformei.

Când utilizatorii își configurează un agent OpenClaw pe computer, îl pot autoriza să se alăture Moltbook, ceea ce îi permite să comunice cu alți boți. Dar chiar și acolo e necesară intervenția umană pentru a aproba acest proces.

În plus, o persoană poate pur și simplu să-i ceară agentului său AI să scrie un mesaj pe Moltbook.

Mulți specialiști sunt sceptici cu privire la capacitatea reală a platformei.

„A descrie asta ca agenți care „acționează din proprie inițiativă” e înșelător,” a declarat dr. Petar Radanliev, expert în AI și securitate cibernetică la Universitatea Oxford. „Ceea ce observăm e coordonare automatizată, nu luare de decizii autodirijată. Adevărata îngrijorare nu e conștiința artificială, ci lipsa unei guvernanțe clare, a responsabilității și a capacității de a verifica atunci când astfel de sisteme sunt lăsate să interacționeze la scară mare.”

Citește și: Descoperirea care ar putea zgudui industria AI. Ce problemă au modelele de inteligență artificială

Dr. Andrew Rogoyski de la Universitatea din Surrey, crede că există un risc asociat cu orice tehnologie nouă.

„A le oferi agenților acces de nivel înalt la sistemele tale informatice ar putea însemna că pot șterge sau rescrie fișiere,” a spus el. „Poate câteva emailuri lipsă nu sunt o problemă. Dar ce se întâmplă dacă AI-ul tău șterge contabilitatea firmei?”

Fondatorul OpenClaw, Peter Steinberger, a descoperit deja pericolele care vin odată cu atenția sporită. Hackerii i-au preluat vechile conturi de social media atunci când numele OpenClaw a fost schimbat.