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Primul copil sub 2 ani eutanasiat în Olanda. Cazul fără precedent și condițiile în care a fost luată decizia

Un copil în vârstă de doar doi ani a fost eutanasiat în Olanda, devenind primul caz de acest fel din țara respectivă. Descoperă care au fost condițiile excepționale ce au făcut posibilă o asemenea decizie extem de dificilă. Cazul a făcut rapid înconjurul lumii și a stârnit un val puternic de reacții.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 13:53 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 15:09
Descoperă ce anume a stat la baza acestei decizii dificile | Profimedia
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Cazul ce a făcut rapid înconjurul lumii și a stârnit un val puternic de reacții în mediul online! Un copil care avea vârsta de doar doi ani a fost eutanasiat în Olanda, devenind primul caz de acest fel din țara respectivă. Descoperă în rândurile de mai jos ce anume a determinat luarea unei astfel de decizii extrem de dificile, dar și cu ce se confrunta copilul, în vârstă de doar doi ani.

Primul copil cu vârsta de aproximativ 2 ani a fost eutanasiat în Olanda. Care au fost condițiile și motivele pentru dureroasa decizie

Recent, în presa internațională a apărut informația potrivit căreia a avut loc eutanasia primului copil cu vârstă sub 2 ani, în Olanda. Așa cum era de așteptat, știrea a stârnit un val puternic de reacții și nu puțini au fost cei care au dorit să aflae care au fost condițiile și motivele pentru o astfel de decizie dureroasă.

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Este important de menționat faptul că, în 2002, Olanda a devenit prima țară din lume în care eutanasia și sinuciderea asistată au devenit legale, cu condiția respecării anumitor criterii. În 2014, țara a devenit prima din lume care a autorizat practica și pentr minorii cu vârste de peste 12 ani, dar și pentru bebelușii sub un an, dacă există consimțământul părinților. Ulterior, în 2024, măsura a fost extinsă și la copiii cu vârste sub 12 ani, dar doar în anumite cazuri bine reglementate, informează cei de la news.ro.

imagine cu un parinte tinand de mana un copil

Părinții și medicul au decis să recurgă la eutanasie pentru copilul de doar 2 ani

Acum, Olanda a marcat o nouă premieră: primul copil de sub 2 ani ce a fost eutanasiat. Totuși, în spatele acestei decizii au stat numeroase motive.

Se pare că cel mic s-a născut prematur, la doar 26 de săptămâni, lucru ce i-a cauzat o afecțiune medical extrem de gravă. Este vorba despre leziuni cerebrale severe, paralizie cerebrală, deficient de vedere, epilepsie și mucus în plămâni, fapt ce îi cauza dificultăți mari de respirație.

După numeroase încercări de a ușura și îmbunătăți viața micuțului prin diferite tratamente, medical și părinții au luat dificila decizie de a recurge la eutanasie. O comisie specială a analizat situația copilului și, concluziile finale au fost că cel mic a avea parte de „o suferință continuă și insuportabilă”, criteriu important pentru eutanasie.

„În ciuda tuturor eforturilor depuse de cei din jur, specialiști și familie, nu s-a putut observa nicio îmbunătățire a stării copilului și s-a constatat faptul că nu exista șansa vreunei ameliorări”, se arată în raportul întocmit în cazul copilului de doctori, au informat cei de la mirror.co.uk.

Au existat mai multe consultări cu alți medici și dezbateri pe subiect etic, dar comisia a ajuns la concluzia că nu se mai putea face nimic pentru ca cel mic să poată să aibă o viață ceva mai puțin chinuitoare și că singura soluție de reducere sau de oprire a suferinței constă în încetarea vieții.

Ce reguli există în privința eutanasiei, în Olanda

Eutanasia a devenit legală în Olanda începând cu anul 2002 și, de-a lungul timpului, legislația a suferit diferite modificări.

imagine cu un parinte ce tine de mana un copil

Există, totuși, și anumite condiții ce trebuie îndeplinite pentru ca o persoană să poată fi eutanasiată: existența unor condiții medicale ce cauzează pacientului suferință fizică sau psihică la un nivel insuportabil, ce transofrmă viața într-un chin. De asemenea, este important ca toate soluțiile să fi fost epuizată și să se fi demonstrate faptul că nu mai există alternative sau șanse de ameliorare a durerilor și simptomelor. Ulterior, evaluarea făcută de primul medic va fi supusă analizei unui al doilea medic, independent, ce consultă pacientul și confirmă că cele stabilite de primul medic, în raport, reprezintă situația cu adevărat. Urmează cel de-al treilea pas, adică analizarea cazului pacientului cu pricina de către o comisie specială. În lista bolilor pentru care se permite autanasia se numără și suferința psihică severă (printer care și tulburările psihiatrice sau depresia cronică), potrivit informațiilor oferite de site-ul Guvernului olandez.

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