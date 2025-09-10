Proprietarul unui apartament din București a încremenit când a văzut ce au putut să lase chiriașii în casă. Imaginile sunt virale

Proprietarul unui apartament a trăit un adevărat coșmar atunci când a deschis ușa locuinței și a descoperit ce a putut un cuplu care a închiriat să lase în urmă.

Se spune că proprietarii de apartament sau case le văd pe toate, de-a lungul anilor. Totuși, un bărbat a încremenit de spaimă atunci când a descoperit ce a putut să lase în urmă un cuplu care a stat în chirie în apartamentul său din București.

Omul a pus mâna pe telefonul mobil și a pozat totul, apoi a arătat dovezile în mediul online. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară.

Proprietarul unui apartament din București a încremenit când a văzut ce a putut să lase un cuplu ce a stat în chirie. Imaginile au devenit virale

Apartamentele și casele sunt la mare căutare mai ales la sfârșitul verii și la începutul toamnei, atunci când elevii și studenții își caută un loc de cazare în marile orașe. Totuși, nu întotdeauna experiența de a închiria o locuință se termină într-un mod plăcut și de asta s-a convins și un proprietar din București.

Omul a acceptat să ia în chirie un cuplu și totul a părut să meargă bine,. Atunci când tinerii nu au mai dorit să stea acolo, aceștia au predat cheia și au plecat. În scurt timp, proprietarul s-a dus să verifice, încă a încremenit când a deschis ușa locuinței și s-a uitat în jur. Pe moment, omul a crezut că trăiește un adevărat coșmar. Totuși, acesta și-a luat inima în dinți, a scos telefonul mobil și a început să filmeze dezastrul lăsat de cuplul care închiriase apartamentul de două camere. Apoi, clipil video a fost publicat chiar pe pagina de Facebook a bărbatului, potrivit b365.ro:

„Cum arată un apartament eliberat de chiriași în 2025, vă întrebați? Dacă erau imaginile la știri vă ziceau că sunt imagini cu puternic impact emoțional. Dacă sunteți sensibili eu zic să nu vă uitați. Suntem în ceea ce a mai rănas din sufragerie și acolo este o saltea îmbibată în urină și fecale de câine. Nu credeam că o să văd așa ceva până la 38 de ani, dar am reușit! Pe jos sunt bucăți de hârtie igienică folosită și aruncată prin casă, frigiderul călcăie de gândaci, sunt raliuri de gândaci. Sunt mai mulți gândaci decât mâncare în frigider. Mergem în dormitor și bucătărie, mult spus dormitor și bucătărie. Cu hârtie igienică pe jos. Așa arată bucătăria unor tineri de 28 de ani. Apogeul este salteaua aceasta îmbibată în urină de câine. Cum să stai așa în casă?Stăteau în fecale de câine! Câinele nu are nicio vină. Altele au fost animalele în apartamentul acesta”, a scris bucureșteanul în dreptul filmării.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au criticat chiriașii.

„De aceea țin un apartament gol,și prefer sa plătesc întreținerea degeaba”, „Ru l-am vandut si am investit banii in altceva”, „Părinții mei s-ar răsuci în mormânt daca casa lor ar fi închiriată unor oameni jegoși...mai bine plătim întreținerea degeaba...până ne hotărâm ce facem cu apartamentul...!”, iată o parte dintre reacțiile internauților.