„Pursuit As Happiness”, povestire necunoscută a lui Hemingway, a fost publicată pentru prima dată

„Este cu siguranţă posibil ca povestea să fi fost inspirată de o anumită ieşire la pescuit din vara lui 1933, când este plasată acţiunea poveştii, dar în opinia mea este mai degrabă inspirată de câteva experienţe diferite, cărora autorul le-a adăugat elemente fictive, care îmbunătăţesc povestea”.

Seán Hemingway a precizat că povestea a fost scrisă „undeva între 1936 şi 1956”.

Povestirea va fi inclusă într-o nouă ediţie a romanului „Bătrânul şi marea/ The Old Man and the Sea”, care a fost scris în 1951.

Sursa : news.ro