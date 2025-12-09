Antena Căutare
Home News Inedit Reacția virală a unor americani care gustă pentru prima dată țuică

Reacția virală a unor americani care gustă pentru prima dată țuică

Tot mai mulți turiști străini descoperă România și tradițiile românești. Iată cum au reacționat doi americani după ce au încercat țuica.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 16:35 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 16:36
Galerie
Doi americani au încercat pentru prima dată băuturile tradiționale românești | Youtube

Chad și Claire sunt vloggeri de călătorii. Cuplul este originar din Statele Unite ale Americii. În cursul acestui an ei au ajuns și în București, unde au vizitat Centrul Vechi, documentând întreaga experiență culturală și culinară.

Citește și: Cine e partenera de la Style Files a lui Maurice Munteanu, juratul The Ticket. Cum s-au cunoscut cei doi prieteni

Cum au reacționat cei doi americani când au încercat țuica românească

Capitala României este una dintre cele mai atractive destinații turistice pentru străini. Melanjul între viața culturală, tradițiile, viața de noapte și atmosfera generală face din București o atracție turistică de top.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cât costă o vacanță în Grecia în 2025. Prețurile au crescut considerabil

Chad și Claire au vizitat petru rpima oară România și au petrecut clipe de neuitat în București. La cină au gustat și din țuica tradițională și din palincă și au fost uluiți de gustul, dar și de tăria băuturilor.

Cei doi vloggeri au descoperit că băuturile românești sunt mult mai tari decât se așteptau.

Citește și: De ce buget trebuie să dispui pentru a trăi în Thailanda. Doi vloggeri au făcut calculul temeinic

Potrivit filmulețului pe care l-au urcat pe canalul lor de Youtube, Claire a încercat mai întâi țuica din prune: „Astăzi poate fi o zi festivă, de ce nu? Suntem în România și sărbătorim faptul că suntem aici și că mi-a trecut toxiinfecția alimentară.”

Citește și: Ce spune un turist britanic despre România. Mesajul lui, după ce a vizitat Sibiul și Bâlea Lac

După ce a băut din țoi a exlamat: „Oh, Doamne! Da, foarte tare. Foarte tare, într-adevăr. Aproape ca un shot. Puțin dulce. Simt gustul de prună. Simt cum arde.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată vila de lux a lui Dorian Popa după renovare. Artistul are în casă propriul solar | Video

Chad a băut din palincă, de prune, cireșe și caise. Vloggerul se aștepta la un gust precum cel al vinului de desert, însă a fost surprins de cât de tare e: „Nu știu de ce, mă așteptam la un vin de desert. Dar asta e ca un shot. Totuși, acum chiar îmi place.”

colaj chad și claire bând palincă și țuică în bucurești
+2
Mai multe fotografii

Aventura lor culinară în România a fost una surprinzătoare, însă le-a făcut mare plăcere.

Cum a dus o erupție vulcanică la Moartea neagră care a străbătut Europa. Efectul care a schimbat continentul pentru totd...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Observatornews.ro O mare companie anunţă concedieri în trei oraşe din România. Minimul 6 salarii compensatorii O mare companie anunţă concedieri în trei oraşe din România. Minimul 6 salarii compensatorii
Antena 3 Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
SpyNews Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum a dus o erupție vulcanică la Moartea neagră care a străbătut Europa. Efectul care a schimbat continentul pentru totdeauna
Cum a dus o erupție vulcanică la Moartea neagră care a străbătut Europa. Efectul care a schimbat continentul...
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile Catine.ro
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl a fost elucidat. De ce și-au schimbat patrupezii culoarea, de fapt
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl a fost elucidat. De ce și-au schimbat patrupezii culoarea, de fapt
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
PSD, PNL, USR și UDMR l-au pus la punct pe Nicușor Dan: cererea de reexaminare a legii privind combaterea extremismului a fost respinsă
PSD, PNL, USR și UDMR l-au pus la punct pe Nicușor Dan: cererea de reexaminare a legii privind combaterea... Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat HelloTaste.ro
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
„Bătaie” în Parlament pe anul 2026. Brâncuși, Vuia, Moisil sau Iancu de Hunedoara?
„Bătaie” în Parlament pe anul 2026. Brâncuși, Vuia, Moisil sau Iancu de Hunedoara? Jurnalul
Cum se diagnostichează endometrioza: 7 investigații și teste recomandate
Cum se diagnostichează endometrioza: 7 investigații și teste recomandate Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Analist: PSD ar putea face
Analist: PSD ar putea face "schema Bulgaria" din martie, după rezultatul alegerilor din Bucureşti Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x