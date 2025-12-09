Reacția virală a unor americani care gustă pentru prima dată țuică

Tot mai mulți turiști străini descoperă România și tradițiile românești. Iată cum au reacționat doi americani după ce au încercat țuica.

Doi americani au încercat pentru prima dată băuturile tradiționale românești | Youtube

Chad și Claire sunt vloggeri de călătorii. Cuplul este originar din Statele Unite ale Americii. În cursul acestui an ei au ajuns și în București, unde au vizitat Centrul Vechi, documentând întreaga experiență culturală și culinară.

Citește și: Cine e partenera de la Style Files a lui Maurice Munteanu, juratul The Ticket. Cum s-au cunoscut cei doi prieteni

Cum au reacționat cei doi americani când au încercat țuica românească

Capitala României este una dintre cele mai atractive destinații turistice pentru străini. Melanjul între viața culturală, tradițiile, viața de noapte și atmosfera generală face din București o atracție turistică de top.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cât costă o vacanță în Grecia în 2025. Prețurile au crescut considerabil

Chad și Claire au vizitat petru rpima oară România și au petrecut clipe de neuitat în București. La cină au gustat și din țuica tradițională și din palincă și au fost uluiți de gustul, dar și de tăria băuturilor.

Cei doi vloggeri au descoperit că băuturile românești sunt mult mai tari decât se așteptau.

Citește și: De ce buget trebuie să dispui pentru a trăi în Thailanda. Doi vloggeri au făcut calculul temeinic

Potrivit filmulețului pe care l-au urcat pe canalul lor de Youtube, Claire a încercat mai întâi țuica din prune: „Astăzi poate fi o zi festivă, de ce nu? Suntem în România și sărbătorim faptul că suntem aici și că mi-a trecut toxiinfecția alimentară.”

Citește și: Ce spune un turist britanic despre România. Mesajul lui, după ce a vizitat Sibiul și Bâlea Lac

După ce a băut din țoi a exlamat: „Oh, Doamne! Da, foarte tare. Foarte tare, într-adevăr. Aproape ca un shot. Puțin dulce. Simt gustul de prună. Simt cum arde.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată vila de lux a lui Dorian Popa după renovare. Artistul are în casă propriul solar | Video

Chad a băut din palincă, de prune, cireșe și caise. Vloggerul se aștepta la un gust precum cel al vinului de desert, însă a fost surprins de cât de tare e: „Nu știu de ce, mă așteptam la un vin de desert. Dar asta e ca un shot. Totuși, acum chiar îmi place.”

Aventura lor culinară în România a fost una surprinzătoare, însă le-a făcut mare plăcere.