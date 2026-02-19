Roboții Kung Fu din China care au devenit virali. Ce „mișcări SF” pot face

Roboții Kung Fu din China care au devenit virali și-au expus „mișcările SF” în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia Noului An Lunar.

Roboții Kung Fu au devenit rapid virali cu demonstrația lor | Shutterstock

Roboții au purtat veste roșii în timp ce au demonstrat mai multe mișcări impresionante și au mânuit arme precum săbii.

Performanța roboților a avut loc la doar câțiva metri de copiii care urmau să susțină propria prezentare, scrie Daily Mail.

Demonstrația roboților umanoizi a devenit rapid virală după ce a ajuns pe rețelele de socializare.

China e una dintre țările care investește semnificativ în dezvoltarea roboticii, tendința demonstrată și de acest eveniment.

Roboții Kung Fu din China care au devenit virali

Demonstrația roboților kung fu a fost filmată și publicată pe diferite platforme, inclusiv YouTube, unde a primit numeroase complimente.

„Acum 5 ani, asta ar fi fost SF,” a scris un utilizator.

„Dacă nu aș urmări direct de pe canalul Unitree Robotics, aș spune că e AI. Incredibil!” a scris altul.

4 startup-uri de roboți umanoizi, Unitree Robotics, Galbot, Noetix și MagicLab, și-au demonstrat produsele la gala organizată la Beijing. În segmentul Unitree, zeci de roboți G1 au urcat pe scenă, îmbrăcați în ceea ce compania numește „armura Regelui Maimuță”.

Secvențele de luptă au inclus una deosebit de ambițioasă din punct de vedere tehnic, care imita mișcările legănate și căderile pe spate specifice stilului de arte marțiale chinezești „boxul bețivului”.

Această secvență le-a permis celor de la Unitree să își demonstreze inovațiile în coordonarea mai multor roboți și recuperarea după erori. Adică situații în care un robot se poate ridica singur după ce cade.

„Zeci de roboți G1 au realizat prima reprezentație de Kung Fu din lume executată complet autonom de un grup de roboți umanoizi cu mișcări rapide. Au depășit limitele mișcării și au stabilit mai multe premiere mondiale,” a scris Unitree în descrierea videoclipului.

Cum au impresionat roboții umanoizi

Robotul umanoid G1 cântărește 35 de kilograme, are o înălțime de 1.32 metri și dispune de 23 de grade de libertate în articulații, ceea ce îi oferă o mobilitate mai mare decât cea a unui om obișnuit.

În spatele feței sale se află un sistem avansat de percepție, care include un senzor 3D LiDAR și o cameră cu detectare a profunzimii. Acest lucru îl face unul dintre cei mai avansați roboți umanoizi comerciali din lume.

La gala de anul trecut, 16 roboți Unitree au prezentat o rutină mult mai simplă, în care au rotit batiste și au dansat.

„A trecut doar un an. Iar saltul de performanță e remarcabil,” a declarat Georg Stieler, director general la firma de consultanță tehnologică Stieler.

El a adăugat că impresionantul control al mișcării demonstrează că Unitree s-a concentrat asupra dezvoltării „creierelor” roboților. Compania folosește un software bazat pe inteligență artificială, care le permite roboților să execute sarcini motorii fine ce pot fi utilizate în medii reale, precum fabrici.

Progresul față de anul trecut a fost remarcat și de mulți utilizatori de pe YouTube.

„Ca profesionist în robotică, sunt din nou surprins de avansul față de anul trecut,” a scris un utilizator.

„Nebunie, anul trecut robotul doar învârtea farfurii, iar acum fac Kung Fu la televizor în direct,” a scris alt utilizator.

Roboții umanoizi ai companiei Unitree au devenit virali în trecut și datorită comportamentului lor neobișnuit.

Anul trecut, firma chineză de robotică și-a prezentat tehnologia cu primul turneu de box din lume între roboți umanoizi. Într-un clip viral, 2 roboți de dimensiuni umane, cu mănuși și echipament de protecție pentru cap, se luptă într-un ring, în timp ce un arbitru uman îi supraveghează.

Deși roboții reușeau să lovească uneori cu pumnii și picioarele, aveau frecvent dificultăți în a-și nimeri ținta și în a-și menține echilibrul.