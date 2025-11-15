Un robot umanoid se mișcă atât de bine încât inventatorul a fost forțat să îl taie. Ce a vrut să demonstreze cu gestul neașteptat

Un robot umanoid se mișcă atât de bine încât inventatorul a fost forțat să îl taie, chiar pe scenă în fața publicului.

Un robot umanoid a uimit publicul cu mișcările sale | Shutterstock

Xpeng, un producător de vehicule electrice din China, a dezvăluit un robot umanoid numit Xpeng IRON în cadrul unui eveniment ce a avut loc săptămâna trecută.

Robotul umanoid s-a mișcat atât de bine pe scenă, încât inventatorul său a fost forțat să îl taie pentru a demonstra că nu se ascunde niciun om în el, scrie Daily Mail.

Atunci când robotul a fost tăiat, producătorul a demonstrat că sub carcasa albă se află doar mușchi sintetici.

Potrivit Xpeng, mersul robotului IRON e atât de reușit cu ajutorul sistemului AI, care îi permite să reacționeze fizic la mediul înconjurător.

Pe rețelele de socializare, fanii au fost uimiți de designul impresionant. Mulți utilizatori au numit IRON „dincolo de orice imaginație”.

„Pentru prima dată în istoria omenirii, un robot trebuie să dovedească faptul că e o mașină,” a scris un utilizator.

Xpeng și-a prezentat noul robot umanoid la evenimentul 2025 XPENG AI Day din Guangzhou, China.

După ce s-a confruntat cu o serie de acuzații că roboții lor sunt falși, Xpeng a decis să apeleze la o soluție inedită.

În fața publicului adunat, un inginer a luat o foarfecă mare și a tăiat cu grijă stratul exterior de piele sintetică.

În loc să dezvăluie un om ascuns, așa cum suspectaseră unii critici, inginerul a scos la iveală doar un membru metalic.

Cum merge robotul Xpeng IRON atât de bine

Compania spune că mersul „asemănător unei pisici” al robotului e produs de un sistem ascuns de mușchi artificiali, oase flexibile și o coloană vertebrală sintetică.

Robotul are 3 cipuri AI personalizate. Acestea îi permit să efectueze în total 2.250 de trilioane de operațiuni pe secundă (TOPS). Ca urmare, e unul dintre cei mai avansați roboți umanoizi existenți.

În viitor, Xpeng spune că clienții vor putea personaliza structura și nuanța pielii roboților. Vor putea alege modele mai suplu sau mai robuste.

„În viitor, roboții vor fi parteneri de viață și colegi,” a declarat He Xiaopeng, președintele și CEO-ul Xpeng Motors.

„Bănuiesc că, la fel ca atunci când cumperi o mașină și poți alege culori, exterior și interior, în viitor, când vei cumpăra un robot, vei putea alege sexul, lungimea părului sau hainele, în funcție de scopul dorit,” a continuat Xiaopeng.

IRON e a 2-a generație de roboți umanoizi creată de companie. Xiaopeng spune că primele modele IRON vor începe să apară în locațiile Xpeng în 2026.

Compania nu a confirmat cât va costa fiecare robot, însă. Xpeng a exclus oferirea roboților pentru uz domestic. Compania a menționat că un robot autonom puternic într-un mediu aglomerat și imprevizibil prezintă riscuri evidente de siguranță.