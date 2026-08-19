Robotul „Superman” care e mai rapid decât Usain Bolt. Cum a stabilit un nou record mondial de viteză

Experți din China au creat un robot mai rapid decât Usain Bolt, care a doborât recordul mondial de viteză.

Imaginile cu robotul „Superman” au devenit rapid virale online | Shutterstock

Pe Internet au apărut imagini cu prototipul unui robot spectaculos, dezvoltat în China și poreclit „Superman”.

Robotul poate atinge viteze de 12,66 metri pe secundă (45.54 km/h), în timp ce aleargă pe o pistă, scrie Daily Mail.

Campionul la sprint Usain Bolt a atins o viteză de 12.42 metri pe secundă când a stabilit recordul mondial la Campionatele Mondiale din 2009.

Astfel, robotul a doborât recordul mondial de viteză, ceea ce demonstrează cât de repede avansează această tehnologie.

Articolul continuă după reclamă

Robotul „Superman” care e mai rapid decât Usain Bolt

Robotul a fost proiectat de Unitree, o companie chineză de robotică din Hangzhou, cunoscută în special pentru dezvoltarea unor câini-robot de înaltă performanță și a unor roboți umanoizi.

O altă secvență din video arată robotul sărind 2 metri pe verticală, cu pornire de pe loc.

Și acest rezultat depășește recordul mondial uman actual. Acesta a fost stabilit de americanul Christopher Spell în 2021, de 1.7 metri la săritura de pe loc.

Citește și: Un robot umanoid a fost decapitat în timpul unei lupte. Imaginile i-au atras și atenția lui Elon Musk

„Unitree prezintă noul robot „Superman”, care depășește limitele umanității,” a scris compania pe X. „Această nouă mașinărie se află în dezvoltare de puțin peste 3 luni. Există un potențial semnificativ de îmbunătățire în lunile următoare.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Demonstrațiile spectaculoase par să fi fost concepute pentru a evidenția capacitățile fizice brute ale robotului, mai degrabă decât o sarcină practică pe care acesta ar putea să o îndeplinească în prezent.

Totuși, videoclipul e doar o demonstrație realizată de companie. Performanțele impresionante privind viteza de alergare și săritura nu au fost încă verificate independent.

Robotul, care a fost dezvoltat într-un timp extrem de scurt, are, potrivit informațiilor disponibile, picioare cu o lungime de doar 0.85 metri.

Ca urmare, viteza atinsă e cu atât mai impresionantă, având în vedere pasul relativ scurt al robotului.

Ce preț are robotul „Superman”

„Dacă hardware-ul continuă să se îmbunătățească în acest ritm, roboții umanoizi vor deveni capabili să facă lucruri cu adevărat impresionante într-un timp foarte scurt,” a scris un utilizator pe X.

Unitree nu a publicat încă o listă completă cu specificațiile tehnice ale robotului Superman, inclusiv înălțimea, greutatea, capacitatea bateriei sau numărul de repetări ale testelor de viteză și săritură.

Noul robot a fost dezvăluit după robotul umanoid H1 al companiei Unitree, care a ajuns și el în atenția publicului datorită capacității sale de a alerga, atingând 10 metri pe secundă într-o demonstrație anterioară.

Robotul are în prezent un preț de 13.500 de dolari. Ma Jihua, expert din industria tech, a declarat astfel de teste de performanță extremă funcționează, în esență, ca „teste de stres” pentru hardware-ul și coordonarea software-ului robotului.

Citește și: Robotul umanoid care poate reproduce 90% din mișcările oamenilor. A fost creat „pentru toată viața”

La fel ca testele extreme efectuate în dezvoltarea vehiculelor sau aeronavelor, înțelegerea acestor limite e esențială înainte ca un robot să poată fi adaptat în mod fiabil pentru lumea reală, susține Jihua.

Stăpânirea mișcărilor foarte dinamice ar putea ajuta, în cele din urmă, roboții umanoizi să opereze pe terenuri dificile, în zone afectate de dezastre și în alte situații periculoase sau solicitante.

La începutul acestei luni, Unitree a anunțat că a produs aproximativ 18.000 de roboți umanoizi, fără a include alte modele de roboți umanoizi și modelele pe roți.