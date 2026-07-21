Un robot umanoid a fost decapitat în timpul unei lupte. Imaginile i-au atras și atenția lui Elon Musk

Imagini cu un robot umanoid care a fost decapitat în timpul unei lupte în stil MMA au devenit virale pe rețelele de socializare.

Imagini din China arată 2 roboți umanoizi care se înfruntă într-un meci de arte marțiale mixte (MMA).

Lupta a avut loc săptămâna trecută în orașul Shenzhen, unde 2 roboți s-au duelat într-o cușcă în fața a sute de spectatori, scrie Daily Mail.

În timpul luptei, unul dintre roboți a fost decapitat în urma unei lovituri cu piciorul.

Însă acesta a continuat să meciul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

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Un robot umanoid a fost decapitat în timpul unei lupte

Imaginile au devenit rapid virale și au atras atenția utilizatorilor, inclusiv a lui Elon Musk.

„Învățăm următoarea formă de viață de pe Pământ cum să ne învingă. Poetic,” a scris un utilizator.

Până și Elon Musk s-a amuzat de imaginile apărute online. Miliardarul a redistribuit un videoclip pe platforma X, cu mesajul: „Luptele cu roboți sunt distractive.”

Competiția a avut loc în cadrul evenimentului Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), organizat la Centrul Cultural și Sportiv Nanshan din Shenzhen.

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Descris drept „versiunea robotică a UFC”, turneul reunește 32 de echipe din peste 20 de țări.

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Acestea au fost selectate dintr-un total de aproximativ 200 de echipe participante. Includ reprezentanți ai unor instituții prestigioase precum Universitatea Stanford, Universitatea din Hong Kong și Universitatea Zhejiang.

Potrivit organizatorului, EngineAI, competiția e structurată în mai multe etape. Acestea includ alificări, faza grupelor și finalele în sistem dublă eliminare.

„Turneul e conceput pentru a evalua în mod complet echipele din punctul de vedere al algoritmilor de simulare, implementării hardware și performanței autonome a roboților umanoizi în luptă,” explică EngineAI pe site-ul oficial.

Ce preț au roboții umanoizi

Toate echipele folosesc modelul T800, un robot umanoid de dimensiuni reale, al cărui preț poate ajunge la 85.000 de dolari.

Potrivit surselor, echipa câștigătoare va primi o centură realizată din 10 kilograme de aur pur, evaluată la aproximativ 10 milioane de yuani (circa 1 milion de dolari).

Până acum au avut loc mai multe confruntări. Însă cea care a atras cel mai mult atenția pe rețelele sociale a fost duelul dintre echipele Bullfighter și White Eagle.

La scurt timp după începerea meciului, robotul White Eagle i-a aplicat adversarului o lovitură puternică la cap. Lovitura i-a desprins complet capul de corp.

În mod surprinzător, robotul echipei Bullfighter a continuat să lupte fără cap și a reușit chiar să câștige meciul cu 3-2.

Mulți internauți s-au declarat impresionați de performanța roboților.

„Aș vrea să văd partea din cod care gestionează situația în care îți dispare brusc capul,” a glumit un utilizator pe Reddit.

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„Imaginați-vă un viitor în care există o arenă uriașă plină cu roboți sponsorizați de diferite companii, care se luptă într-un Battle Royale. Roboți echipați cu aruncătoare de flăcări, mitraliere și tot felul de arme ciudate. Aș plăti cu siguranță să văd asta,” a scris un alt utilizator.

Dar unii utilizatori și-au exprimat îngrijorarea că astfel de competiții ar putea reprezenta o imagine a viitorului.

„Nu cred că e o idee bună. Mai bine îi învățăm să împăturească rufele și să spele vasele,” a scris un utilizator.

Nu e pentru prima dată când roboții umanoizi stârnesc controverse în ultimele luni. La începutul acestui an, un robot umanoid a ajuns în atenția presei după ce a lovit peste față un copil în timpul unui spectacol de dans din China, după ce a scăpat de sub control.