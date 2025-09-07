Antena Căutare
Home News Inedit S-a așezat pe canapea ca în oricare altă zi, dar și-a rupt piciorul în două. Ce diagnostic neașteptat i-au pus medicii

S-a așezat pe canapea ca în oricare altă zi, dar și-a rupt piciorul în două. Ce diagnostic neașteptat i-au pus medicii

Cazul straniu al lui Lucy Worthington i-a surprins pe medici.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 07:00 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 18:12

Tânăra a trăit cea mai dureroasă experiență după ce s-a așezat pe canapea, așa cum o făcea în mod normal și a auzit cum brusc i s-a rupt piciorul în două. Durerea a săgetat-o imediat și a știut că are nevoie de ajutor.

Incidentul care a marcat-o s-a întâmplat anul trecut în septembrie. Lucy s-a întors de la baie și s-a așezat pe canapea să se relaxeze, așa cum o făcea mereu, doar că de această dată ceva a fost diferit.

Lucy a trecut prin cea mai terifiantă durere

Ea a auzit cum i-a trosnit piciorul și durerea i-a cuprins întregul corp. Cu câteva zile înainte de acest incident, ea a început să simtă niște dureri de genunchi, dar nimic îngrijorător.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: O tânără a crezut că o doare spatele din cauza lucratului la birou, dar la spital medicii i-au pus un diagnostic crunt

A fost chiar și la medic pentru o radiografie să vadă dacă a pățit ceva, însă medicul i-a spus că nu sunt semne că ar avea vreo problemă la nivelul osului.

Lucy a început ședințele de fizioterapie pentru a încerca totuși să scape de durerile de genunchi care păreau să se agraveze. La ceva timp după începerea tratamentului, Lucy a observat că are o umflătură la genunchiul dureros și s-a speriat destul de tare.

Când a ajuns din nou la spital, medicii au diagnosticat-o cu o boală gravă.

Lucy, în vârstă de 20 ani, a povestit că a presupus că durerea vine de la o căzătură pe care a luat-o într-o seară când s-a întors acasă după o noapte în club.

La spital, medicii i-au spus că nu e vorba de un os rupt, ci mai degrabă o întindere musculară sau un nerv care s-a poziționat diferit.

„Se simțea de parcă cineva îmi zdrobea genunchiul, era o durere foarte intensă care nu trecea cu nicio pastilă. Am primit morfină și codeină și nu îmi trecea cu niciuna dintre ele”, a povestit Lucy.

Citește și: Diagnosticul pe care l-a primit o artistă după ce a purtat pantaloni prea strâmți

Fizioterapeutul a trimis-o din nou la spital pe tânără după ce a văzut că nu obține rezultate și că durerea este și mai mare. După o serie de analize și noi radiografii, medicii i-au pus un diagnostic crunt.

„Am fost diagnosticată cu sarcom (tumoare malignă) și mi s-a spus că este rar și agresiv. Acum știu că umflătura de la genunchi era, de fapt, o tumoare care începuse să crească pe os”, a mai povestit Lucy, potrivit The Mirror.

Cancerul osos este o boală extrem de gravă și de rară și cel mai des se dezvoltă la nivelul oaselor de la picioare. În Anglia aproximativ 15 oameni pe zi sunt diagnosticați cu sarcom.

Tumoarea lui Lucy era de mărimea unui grapefruit, iar medicii i-au spus că este posibil să se vindece. Din cauza faptul că osul de la genunchi nu mai avea densitatea normală, atunci când s-a așezat, i-a trosnit osul.

„La început am crezut că mi-am dizlocat genunchiul, dar când am ridicat piciorul, am văzut că nu puteam pentru că era rupt în două. Durerea era extrem de intensă”, a mai povestit Lucy despre incidentul care i-a marcat viața.

Tânăra a fost operată de urgență și acum face tratament cu chimioterapie pentru a opri dezvoltarea bolii. Medicii i-au spus că este în afara pericolului, iar din acest incident Lucy a învățat că trebuie să își asculte mai mult corpul.

Citește și: O mamă a găsit „ceva ciudat” pe ochiul fiului ei, iar internauții au trimis-o direct la spital: „Mi-e atât de frică”

Gemenele siameze Abby și Brittany, văzute de curând ținând în brațe un bebeluș. Care a fost reacția fanilor lor. "E... De ce nu trebuie să stai pe telefon când ești în baie. Riscul de sănătate la care puțini știu că se expun...
Înapoi la Homepage
AS.ro Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Observatornews.ro Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Rhiana Grigore transformă skateboarding-ul într-un spectacol
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Rhiana Grigore transformă skateboarding-ul într-un spectacol Sambata, 06.09.2025, 21:30
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Călătorie sonoră spre liniște interioară cu Dan Nistor și Irina Pateoacă The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Călătorie sonoră spre liniște interioară cu Dan Nistor și Irina Pateoacă Sambata, 06.09.2025, 21:13 The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca aduce pe scenă energia Republicii Moldova prin dans popular The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca aduce pe scenă energia Republicii Moldova prin dans popular Sambata, 06.09.2025, 20:55 The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Piesa Amor Estival a Stelei Popescu prinde viață prin vocea Ramonei Vărzaru The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Piesa Amor Estival a Stelei Popescu prinde viață prin vocea Ramonei Vărzaru Sambata, 06.09.2025, 20:30
Mai multe
Citește și
De ce nu trebuie să stai pe telefon când ești în baie. Riscul de sănătate la care puțini știu că se expun
De ce nu trebuie să stai pe telefon când ești în baie. Riscul de sănătate la care puțini știu că se expun
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii Catine.ro
Gemenele siameze Abby și Brittany, văzute de curând ținând în brațe un bebeluș. Care a fost reacția fanilor lor.
Gemenele siameze Abby și Brittany, văzute de curând ținând în brațe un bebeluș. Care a fost reacția fanilor...
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în mână Registrul Comerțului, ANAF, Poliția Economică, posibil bănci"
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x