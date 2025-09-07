S-a așezat pe canapea ca în oricare altă zi, dar și-a rupt piciorul în două. Ce diagnostic neașteptat i-au pus medicii

Cazul straniu al lui Lucy Worthington i-a surprins pe medici.

Tânăra a trăit cea mai dureroasă experiență după ce s-a așezat pe canapea, așa cum o făcea în mod normal și a auzit cum brusc i s-a rupt piciorul în două. Durerea a săgetat-o imediat și a știut că are nevoie de ajutor.

Incidentul care a marcat-o s-a întâmplat anul trecut în septembrie. Lucy s-a întors de la baie și s-a așezat pe canapea să se relaxeze, așa cum o făcea mereu, doar că de această dată ceva a fost diferit.

Lucy a trecut prin cea mai terifiantă durere

Ea a auzit cum i-a trosnit piciorul și durerea i-a cuprins întregul corp. Cu câteva zile înainte de acest incident, ea a început să simtă niște dureri de genunchi, dar nimic îngrijorător.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: O tânără a crezut că o doare spatele din cauza lucratului la birou, dar la spital medicii i-au pus un diagnostic crunt

A fost chiar și la medic pentru o radiografie să vadă dacă a pățit ceva, însă medicul i-a spus că nu sunt semne că ar avea vreo problemă la nivelul osului.

Lucy a început ședințele de fizioterapie pentru a încerca totuși să scape de durerile de genunchi care păreau să se agraveze. La ceva timp după începerea tratamentului, Lucy a observat că are o umflătură la genunchiul dureros și s-a speriat destul de tare.

Când a ajuns din nou la spital, medicii au diagnosticat-o cu o boală gravă.

Lucy, în vârstă de 20 ani, a povestit că a presupus că durerea vine de la o căzătură pe care a luat-o într-o seară când s-a întors acasă după o noapte în club.

La spital, medicii i-au spus că nu e vorba de un os rupt, ci mai degrabă o întindere musculară sau un nerv care s-a poziționat diferit.

„Se simțea de parcă cineva îmi zdrobea genunchiul, era o durere foarte intensă care nu trecea cu nicio pastilă. Am primit morfină și codeină și nu îmi trecea cu niciuna dintre ele”, a povestit Lucy.

Citește și: Diagnosticul pe care l-a primit o artistă după ce a purtat pantaloni prea strâmți

Fizioterapeutul a trimis-o din nou la spital pe tânără după ce a văzut că nu obține rezultate și că durerea este și mai mare. După o serie de analize și noi radiografii, medicii i-au pus un diagnostic crunt.

„Am fost diagnosticată cu sarcom (tumoare malignă) și mi s-a spus că este rar și agresiv. Acum știu că umflătura de la genunchi era, de fapt, o tumoare care începuse să crească pe os”, a mai povestit Lucy, potrivit The Mirror.

Cancerul osos este o boală extrem de gravă și de rară și cel mai des se dezvoltă la nivelul oaselor de la picioare. În Anglia aproximativ 15 oameni pe zi sunt diagnosticați cu sarcom.

Tumoarea lui Lucy era de mărimea unui grapefruit, iar medicii i-au spus că este posibil să se vindece. Din cauza faptul că osul de la genunchi nu mai avea densitatea normală, atunci când s-a așezat, i-a trosnit osul.

„La început am crezut că mi-am dizlocat genunchiul, dar când am ridicat piciorul, am văzut că nu puteam pentru că era rupt în două. Durerea era extrem de intensă”, a mai povestit Lucy despre incidentul care i-a marcat viața.

Tânăra a fost operată de urgență și acum face tratament cu chimioterapie pentru a opri dezvoltarea bolii. Medicii i-au spus că este în afara pericolului, iar din acest incident Lucy a învățat că trebuie să își asculte mai mult corpul.

Citește și: O mamă a găsit „ceva ciudat” pe ochiul fiului ei, iar internauții au trimis-o direct la spital: „Mi-e atât de frică”