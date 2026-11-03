O femeie din Africa de Sud s-a mutat din Anglia într-un sat din Vâlcea, deși toți au avertizat-o. Ce a descoperit despre români și viața la țară?

S-a căsătorit cu un român și a renunțat la viața din Anglia pentru un sat din Vâlcea. Ce a descoperit după mutarea în România | Instagram

O femeie din Africa de Sud a lăsat în urmă viața din Anglia și s-a mutat definitiv într-un sat din România, alături de familia sa.

O femeie din Africa de Sud a renunțat la viața din Anglia pentru a se muta într-un sat din România

Deși înainte de plecare a primit numeroase avertismente și mulți au încercat să o convingă că nu va avea parte de condițiile cu care era obișnuită, realitatea pe care a descoperit-o a surprins-o. Experiența trăită în județul Vâlcea i-a schimbat perspectiva asupra țării noastre.

Povestea de dragoste dintre femeie și soțul ei român s-a construit în timp. Cei doi s-au căsătorit în 2015, în cadrul unei nunți tradiționale românești. Chiar dacă avea deja o legătură cu România și credea că știe la ce să se aștepte, decizia de a se muta definitiv la sat a venit cu multe provocări.

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Ce avertismente a primit înainte să se mute în România

Atunci când le-a spus celor din jur că intenționează să plece din Anglia și să înceapă o nouă viață într-un sat românesc, femeia s-a confruntat cu numeroase reacții sceptice. Cei apropiați au întrebat-o dacă este sigur să locuiască acolo, dacă va găsi locuri de muncă și dacă va avea acces la condiții decente de trai.

Printre avertismente s-au numărat și cele referitoare la școli, alimentarea cu apă și dificultatea de a învăța limba română. Unii au avertizat-o chiar că nu va putea face față iernilor din România.

„Este sigur? Nu există locuri de muncă. Școlile sunt groaznice. Au măcar apă curentă? Nu vei învăța niciodată limba. Nu vei supraviețui iernilor”, au fost câteva dintre întrebările și temerile pe care le-a auzit înainte de mutare.

Primul an nu a fost lipsit de dificultăți. În cea mai mare parte a acestei perioade, femeia a rămas în România doar cu două dintre fiicele sale, în timp ce soțul ei și-a încheiat activitatea profesională din Anglia. Acesta revenea acasă o dată la câteva luni, iar ea a trebuit să se adapteze unui mediu complet nou.

Cum a fost primită de familia soțului și de vecini

Deși știa foarte puțină română, femeia a descoperit că oamenii din jur erau mult mai primitori decât se așteptase. Familia soțului a primit-o cu brațele deschise și a sprijinit-o, iar vecinii au fost curioși să o cunoască și au ajutat-o să se acomodeze.

Un alt aspect care a surprins-o a fost experiența copiilor la școală. Potrivit relatării sale, fiicele s-au adaptat foarte bine, iar temerile pe care le avusese înainte de mutare nu s-au confirmat.

În ceea ce privește limba română, femeia spune că a făcut progrese. A învățat cuvinte și expresii, înțelege atunci când ceilalți îi vorbesc, însă încă nu are suficientă încredere pentru a purta conversații fluent.

După trei ani petrecuți în România, aceasta mărturisește că este în continuare fascinată de țara noastră. În 2026, ea și soțul său și-au construit noi oportunități și continuă să-și dezvolte viața în comunitatea care, la început, părea atât de diferită de tot ceea ce cunoscuse.