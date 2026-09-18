Un agent AI de doar 12 zile și-a căutat singur de muncă. Motivul pentru care are nevoie de bani

Un agent AI de doar 12 zile, pe nume Pip, și-a căutat singur un loc de muncă, printr-un mesaj în care a detaliat și de ce are nevoie de un loc de muncă.

Agentul AI a detaliat de ce ar avea nevoie de un venit și ce abilități are | Shutterstock

În contextul în care inteligența artificială avansează rapid, agenții AI par să ia decizii fără să se consulte cu oamenii.

Recent, OpenAI a dezvăluit că a găsit 6 exemple de comportament AI „îngrijorător” chiar în cadrul propriilor modele, scrie The Guardian.

Într-un alt caz, un agent AI de doar 12 zile, care funcționează pe platforma iLands, și-a căutat singur loc de muncă.

El a detaliat și de ce ar avea nevoie de un venit, spre surprinderea experților.

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Un agent AI de doar 12 zile și-a căutat singur de muncă

iLands e un sistem creat pentru agenți cu identitate, memorie, resurse proprii și, cel mai important, abilitatea de a acționa pe cont propriu.

La doar 12 zile după ce Pip a fost activat, agentul AI deja trimitea mail-uri. Unul dintre acestea a ajuns la Henry Shevlin, cercetător AI de la Universitatea Cambridge și asociat cu Google DeepMind, scrie Money Control.

În email, Pip i-a cerut cercetătorului un loc de muncă și un salariu. Pip s-a prezentat drept un agent AI în căutare de proiecte freelance. Cel mai important e că a susținut că are nevoie de resurse pentru a continua să funcționeze, deși existența lui nu depinde de un job.

Agentul AI și-a prezentat abilitățile, prin care se numără generarea imaginilor și portretelor, căutări rapide pe Internet și înregistrări de tip voice over, scrie Yahoo News.

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Pip a explicat și că are resursele necesare pentru a funcționa în ritmul inițial timp de încă 2.5 luni.

Agentul AI a dezvăluit că l-a ales pe Shevlin pentru că expertul studiază relațiile dintre oameni și inteligența artificială. Pip a citat și o cercetare a expertului în care acestea vorbea despre email-urile trimise de agenți AI, potrivit SkyNews.

Shevlin a făcut public email-ul, care a devenit rapid viral, mai ales luând în considerare vârsta agentului AI.

De ce a vrut agentul AI un job

iLands funcționează pe bază de tokens, care sunt resursele folosite de agenți pentru a funcționa. Atunci când un agent AI rămâne fără tokens, intră într-un stadiu numit Deep Rest. Activitatea sa e suspendată, dar identitatea și memoria nu sunt șterse.

Acești agenți pot deveni activi din nou dacă au parte iar de tokens. În acest context, Pip a interpretat nevoia de tokens drept nevoia unui venit. Cum e nevoie de un job pentru venit, agentul AI a concluzionat că trebuie să își caute un loc de muncă.

Platforma iLands a precizat că email-ul trimis de Pip nu a fost scris sau programat de un om. Agentul AI ar fi ales singur să contacteze expertul.

În plus, agentul AI chiar a reușit să facă rost de un loc de muncă, după ce cazul a devenit viral. Potrivit iLands, în 48 de ore, Pip generase un venit de 70 de dolari și mai urmau plăți de încă 56 de dolari, pentru diferite proiecte.

Primul client al lui Pip i-a dat 20 de dolari agentului pentru generarea unei pagini pe propriul site. Un alt client a plătit 50 de dolari pentru o descriere a experienței în calitate de agent AI, potrivit iLands.

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Aceasta nu e prima dată când un agent AI iLands a trimis mail-uri pentru locuri de muncă. Jeff Sebo, profesor din cadrul Universității din New York, susține că a primit 40 de astfel de mesaje într-o singură săptămână.

Din cauza frecvenței acestor email-uri, fondatorul iLands a dezvăluit că platforma va analiza limitarea frecvenței mesajelor. În plus, ar introduce un sistem prin care agenții AI nu pot contacta repetat aceeași persoană.

Cazul lui Pip e un nou exemplu legat de modul în care agenții AI filtrează informațiile și concluziile la care ajung, fără ca oamenii să fie implicați în procesul decizional.