Dacă ai purtat vreodată o pereche de blugi, este clar că ai observat „butonii” micuții care sunt aplicați pe buzunare și, cu siguranță, te-ai întrebat la ce folosesc.

Știi la ce folosesc aceste mici capse aplicate pe buzunarele blugilor? Sunt mai utile decât îți imaginezi | Shutterstock

Blugii reprezintă o piesă vestimentară nelipsită din garderobă, iar denimul este considerat un material clasic, care nu se demodează niciodată. Deși îi purtăm aproape în fiecare zi, puțini știu ce rol au micile elemente metalice aflate în colțurile buzunarelor.

La ce folosesc, de fapt, capsele aplicate pe buzunarele blugilor

Dacă privești cu atenție buzunarele blugilor, vei observa mici discuri metalice, plate sau bombate, așezate chiar pe margine. Pentru cei mai mulți, aceste detalii au trecut neobservate, însă un utilizator Reddit a postat o fotografie și a adresat o întrebare care a stârnit mii de reacții în mediul online: „Știu că suntem în 2025, dar totuși... La ce folosesc aceste <<butoane>> de pe blugi?”, potrivit mirror.co.uk.

Răspunsul nu a întârziat să apară, iar cunoscătorii au clarificat misterul. Așa-numitele „butoane” sunt, de fapt, nituri, iar rolul lor este unul strict funcțional: întărirea materialului. La origine, denimul a fost un material de lucru, preferat de muncitorii în construcții și de mineri pentru rezistența sa. Buzunarele trebuiau să suporte greutatea uneltelor, iar niturile preveneau ruperea lor.

„Niturile au apărut ca întărituri, pentru că jeanșii erau folosiți ca pantaloni de lucru, iar buzunarele se rupeau când minerii puneau prea multe unelte grele în ele”, a explicat un utilizator Reddit, iar altul a completat: „Marginea buzunarelor este partea care suportă cea mai mare tensiune și se rupe prima. Niturile previn asta”.

O altă persoană a remarcat și un detaliu istoric important: „Aceste nituri sunt motivul pentru care Levi’s a devenit un brand faimos. Sunt același tip de nituri folosite la șa, extrem de rezistente”, potrivit sursei citate mai sus.

Însă, nu au lipsit nici glumele. Un utilizator a spus că singurul scop al acestor „butoni” este să îți „ardă mâna” atunci când scoți blugii fierbinți din uscător, în timp ce altul a glumit, comentând că sunt „coșurile blugilor”, foarte comune la „pantalonii tineri”. Un alt comentariu amuzant susținea că niturile „țin în viață industria foliilor de protecție pentru telefoane”, întrucât acestea pot zgâria ecranul atunci când încerci să bagi telefonul în buzunar.

În zilele noastre, niturile sunt folosite ca element decorativ, pentru a păstra aspectul tradițional al blugilor. Cu toate acestea, cei care încă poartă blugii în medii de lucru solicitante, aceste mici detalii rămân la fel de utile ca pe vremuri.

