Strămoșul subacvatic al oamenilor cu 4 ochi. Unde a fost descoperit și ce vârstă fantastică are

Experții au găsit strămoșul subacvatic al oamenilor care avea 4 ochi, o descoperire rară care oferă noi informații despre evoluția speciei noastre.

Publicat: Joi, 19 Februarie 2026, 16:12 | Actualizat Joi, 19 Februarie 2026, 16:18
Un strămoș preistoric al oamenilor avea 4 ochi, potrivit experților | Shutterstock

Cel mai vechi strămoș vertebrat al oamenilor se pare că trăia în apă și avea 4 ochi pentru a se proteja de potențiale atacuri ale prădătorilor.

Fosila rară a fost descoperită în China și a aparținut uneia dintre primele viețuitoare care avea coloană vertebrală, scrie Live Science.

Aceste creaturi subacvatice nu aveau mandibulă, dar au evoluat să aibă 4 ochi pentru a avea o atenție sporită asupra mediului înconjurător.

Specia a trăit în urmă cu aproximativ 500 de milioane de ani, susțin experții.

Strămoșul subacvatic al oamenilor cu 4 ochi

Cercetătorii au publicat o reconstrucție a unuia dintre peștii cu 4 ochi, ca parte a unui studiu care a descris cele 2 perechi de ochi. Acestea erau surprinzător de avansate pentru vremea lor.

„Acest lucru schimbă modul în care gândim despre evoluția timpurie a vertebratelor,” a declarat coautorul studiului, Jakob Vinther, profesor de la Universitatea din Bristol, Marea Britanie. „Se pare că strămoșii noștri erau animale sofisticate din punct de vedere vizual, care navigau într-o lume periculoasă.”

Oamenii provin dintr-o lungă linie de vertebrate pe care cercetătorii o pot urmări până la acești pești fără fălci, numiți myllokunmingide. Majoritatea rudelor noastre au 2 ochi, la fel ca noi. Însă se pare că myllokunmingidele aveau nevoie de mai mulți.

Myllokunmingidele au trăit acum 518 milioane de ani, în perioada Cambriană (care a avut loc acum 541 milioane - 485.4 milioane de ani). În această etapă a istoriei, pe Pământ au început să apară mari prădători. Ca urmare, oceanul a devenit mult mai periculos pentru strămoșii noștri mici, care aveau corp moale.

„În acel mediu, a avea 4 ochi le-ar fi putut oferi acestor animale un câmp vizual mai larg. Important pentru a evita prădătorii,” susține Vinther.

Cercetătorii au descoperit ochii în depozitele fosilifere Chengjiang din sudul Chinei. La 2 specii diferite, Haikouichthys ercaicunensis și o specie de myllokunmingid încă nedenumită, fosilele aveau 2 ochi mai mari pe lateralele capului și 2 ochi mai mici în partea centrală a capului, potrivit studiului.

Deoarece părțile moi ale corpului, precum ochii, sunt rareori conservate în fosile, cercetătorii au avut noroc să găsească urme ale acestui țesut. Pentru a confirma existența ochilor și a le analiza structura, echipa a folosit microscoape de mare putere și analize chimice.

De ce aveau strămoșii noștri 4 ochi

„Am început prin a examina ochii mari, evidenți, pentru a le înțelege anatomia. Și a fost o surpriză totală să descoperim 2 ochi mai mici, complet funcționali, între ei,” a declarat autorul principal al studiului, Peiyun Cong, profesor de la Universitatea Yunnan din China. „A fost incredibil de emoționant să vedem asta.”

Cei 2 ochi mai mici erau circulari, cu pigmenți care absorb lumina și lentile capabile să formeze imagini, la fel ca ochii mai mari, potrivit cercetătorilor.

Echipa consideră că această a 2-a pereche de ochi reprezintă originea ancestrală a unei structuri oculare mai primitive întâlnite la unele vertebrate moderne și a unei glande care, la oameni, ne ajută să dormim.

Unele specii actuale de pești, reptile și amfibieni au un ochi parietal, sau „al 3-lea ochi”, pe creștetul capului, care detectează doar lumina.

Acest ochi parietal e legat de glanda pineală, care, la oameni și la majoritatea vertebratelor, se află în creier. Glanda pineală produce hormonul melatonină atunci când e întuneric, ceea ce ne ajută să adormim. Însă, acum o jumătate de miliard de ani, precursorul acestei glande îi ajuta pe myllokunmingizi să scape de prădători.

„Se pare că organele pineale au început ca ochi capabili să formeze imagini,” a spus Cong. „Abia mai târziu, în evoluție, s-au micșorat, și-au pierdut capacitatea vizuală și au preluat rolul modern de reglare a somnului.”

