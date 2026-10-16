Antena Căutare
Home News Inedit SUA pregătesc o schimbare controversată pentru tratamentele antiîmbătrânire! Medicii avertizează asupra riscurilor

SUA pregătesc o schimbare controversată pentru tratamentele antiîmbătrânire! Medicii avertizează asupra riscurilor

SUA pregătesc o schimbare controversată pentru tratamentele antiîmbătrânire, care au fost promovate de Secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 17:11 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 17:14
Tratamentul e controversat în rândul experților | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Oficialii din domeniul sănătății din SUA avansează cu un plan ce va permite farmaciilor cu laborator propriu să producă anumite peptide.

Aceasta reprezintă o clasă de substanțe injectabile în mare parte nereglementate, care au devenit populare printre susținătorii Secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și alți influenceri din zona de wellness, scrie AP News.

Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS), condus de Kennedy, a trimis o „politică de acces interimar” pentru peptide către Casa Albă pentru reevaluare, conform unei publicații apărute recent pe un site guvernamental.

Planul a fost trimis Biroului de Management și Buget, care analizează normele și reglementările federale cu potențial de impact economic semnificativ.

Articolul continuă după reclamă

SUA pregătesc o schimbare controversată pentru tratamentele antiîmbătrânire

SUA pregătesc o schimbare controversată pentru peptide, care sunt considerate tratamente antiîmbătrânire, scrie The Guardian.

Citește și: Creierul poate îmbătrâni mai repede decât arată vârsta din buletin. Ce au descoperit cercetătorii despre memorie

Peptidele sunt blocurile de construcție ale proteinelor mai complexe. Declanșează în organism hormonii necesari pentru creștere, metabolism și vindecare. Companiile farmaceutice au lansat deja câteva pe piață ca medicamente, inclusiv tratamente de bază pentru diabet și pierderea în greutate.

Totuși, peptidele în cauză nu au trecut printr-un proces riguros de evaluare. Cu toate acestea, ele au câștigat teren printre americanii interesați de dezvoltarea masei musculare, reîntinerire sau creșterea nivelului de energie. Aceste utilizări nu sunt aprobate de FDA (Food and Drug Administration), iar majoritatea datelor despre peptide provin din studii efectuate pe animale.

Înainte de a se alătura administrației, Kennedy a declarat public că „războiul FDA” împotriva peptidelor și a altor produse de wellness se va încheia curând.

După ce a devenit secretar al sănătății, Kennedy a afirmat că farmaciile cu laborator propriu din SUA trebuie lăsate să vândă peptide, deoarece americanii apelează tot mai mult la peptide de pe „piața gri”, fabricate în China și în alte țări. Aceste produse rămân la scară largă accesibile pentru cumpărare prin intermediul platformelor online precum TikTok, scrie CBS News.

Documentul depus la Casa Albă nu oferă detalii specifice despre noua politică. Însă 2 surse susțin că intenția e de a le permite farmaciilor să prepare temporar unele dintre cele mai populare peptide, inclusiv BPC-157. Aceasta e o substanță chimică promovată pentru dezvoltarea musculaturii și vindecarea leziunilor.

De ce sunt controversate peptidele

Acest plan e încă o dovadă a faptului că Kennedy și alți oficiali din administrația Trump caută să faciliteze accesul la produse netestate clinic, dar populare în cadrul mișcării Make America Healthy Again (MAHA). Unele dintre cele mai importante figuri din mișcarea MAHA vând injecții și suplimente pe bază de peptide.

Anterior, FDA a inclus BPC-157 și peste o duzină de alte peptide injectabile pe lista sa de substanțe mult prea riscante pentru a fi preparate în farmacii. Printre riscurile posibile se numără contaminarea, reacțiile alergice și dezvoltarea tumorilor, conform FDA.

Însă, la începutul acestui an, Kennedy a cerut agenției să reevalueze o listă restrânsă de substanțe chimice intens promovate de influenceri de wellness și celebrități din lumea fitnessului.

Citește și: Mișcările simple ale mâinilor care ar putea dezvălui primele semne ale declinului cognitiv. Ce spun specialiștii

În luna iulie, un juriu de consultanți externi ai FDA a recomandat ca agenția să renunțe la restricțiile pentru 6 dintre cele 7 peptide analizate. Această recomandare a fost contrară concluziilor științifice ale cercetătorilor din cadrul FDA, care susțin că niciunul dintre aceste peptide nu a fost studiat suficient pentru a-i fi stabilite siguranța și eficacitatea.

Noua politică trimisă Casei Albe le-ar oferi, în esență, garanția farmaciilor și afacerilor specializate care prepară medicamente personalizate ce nu sunt disponibile la producătorii tradiționali că nu vor fi vizate de sancțiuni pentru producerea anumitor peptide.

Această abordare, cunoscută sub numele de „discreție de punere în aplicare”, îi permite FDA să aleagă selectiv să nu aplice unele dintre propriile sale reglementări.

Adăugarea formală a peptidelor pe lista medicamentelor FDA considerate sigure pentru preparare în farmacii ar necesita un proces reglementar federal ce ar putea dura ani de zile și care implică mai multe runde de consultare publică. Nu e clar deocamdată dacă administrația mai intenționează să urmeze acea cale.

Piața peptidelor a atras deja atenția marilor furnizori de servicii de telemedicină, inclusiv Hims & Hers și Noom. Ambele companii au anunțat recent planuri de a oferi peptide clienților lor dacă guvernul federal relaxează accesul la acestea. Analiștii de pe Wall Street estimează că această piață ar putea valora între 2 și 3 miliarde de dolari.

A renunțat la jobul din corporație și locuiește gratuit în casele altora! Cum câștigă bani o femeie care călătorește pri...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Soţia lui Helmut Duckadam a aflat de indemnizaţiile de merit şi a răbufnit: „Inadmisibil!” Soţia lui Helmut Duckadam a aflat de indemnizaţiile de merit şi a răbufnit: &#8222;Inadmisibil!&#8221;
Observatornews.ro Specia rară, originară din Pacific, care a ajuns în apele litoralului românesc. Un kilogram costă 63 de lei Specia rară, originară din Pacific, care a ajuns în apele litoralului românesc. Un kilogram costă 63 de lei
Antena 3 "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
SpyNews Tânără de 20 de ani, reținută după ce a agresat mai multe femei, în Constanța! Imaginile te lasă fără cuvinte Tânără de 20 de ani, reținută după ce a agresat mai multe femei, în Constanța! Imaginile te lasă fără cuvinte
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Și-a hrănit câinele cu până la 10 bucăți de pui pe zi și a ajuns la închisoare! Ce s-a întâmplat cu animalul
Și-a hrănit câinele cu până la 10 bucăți de pui pe zi și a ajuns la închisoare! Ce s-a întâmplat cu animalul
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Locul din baie în care poate apărea mucegai fără să observi. Cum îl cureți corect și împiedici să reapară
Locul din baie în care poate apărea mucegai fără să observi. Cum îl cureți corect și împiedici să reapară
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x