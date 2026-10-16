SUA pregătesc o schimbare controversată pentru tratamentele antiîmbătrânire! Medicii avertizează asupra riscurilor

SUA pregătesc o schimbare controversată pentru tratamentele antiîmbătrânire, care au fost promovate de Secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr.

Oficialii din domeniul sănătății din SUA avansează cu un plan ce va permite farmaciilor cu laborator propriu să producă anumite peptide.

Aceasta reprezintă o clasă de substanțe injectabile în mare parte nereglementate, care au devenit populare printre susținătorii Secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și alți influenceri din zona de wellness, scrie AP News.

Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS), condus de Kennedy, a trimis o „politică de acces interimar” pentru peptide către Casa Albă pentru reevaluare, conform unei publicații apărute recent pe un site guvernamental.

Planul a fost trimis Biroului de Management și Buget, care analizează normele și reglementările federale cu potențial de impact economic semnificativ.

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SUA pregătesc o schimbare controversată pentru tratamentele antiîmbătrânire

SUA pregătesc o schimbare controversată pentru peptide, care sunt considerate tratamente antiîmbătrânire, scrie The Guardian.

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Peptidele sunt blocurile de construcție ale proteinelor mai complexe. Declanșează în organism hormonii necesari pentru creștere, metabolism și vindecare. Companiile farmaceutice au lansat deja câteva pe piață ca medicamente, inclusiv tratamente de bază pentru diabet și pierderea în greutate.

Totuși, peptidele în cauză nu au trecut printr-un proces riguros de evaluare. Cu toate acestea, ele au câștigat teren printre americanii interesați de dezvoltarea masei musculare, reîntinerire sau creșterea nivelului de energie. Aceste utilizări nu sunt aprobate de FDA (Food and Drug Administration), iar majoritatea datelor despre peptide provin din studii efectuate pe animale.

Înainte de a se alătura administrației, Kennedy a declarat public că „războiul FDA” împotriva peptidelor și a altor produse de wellness se va încheia curând.

După ce a devenit secretar al sănătății, Kennedy a afirmat că farmaciile cu laborator propriu din SUA trebuie lăsate să vândă peptide, deoarece americanii apelează tot mai mult la peptide de pe „piața gri”, fabricate în China și în alte țări. Aceste produse rămân la scară largă accesibile pentru cumpărare prin intermediul platformelor online precum TikTok, scrie CBS News.

Documentul depus la Casa Albă nu oferă detalii specifice despre noua politică. Însă 2 surse susțin că intenția e de a le permite farmaciilor să prepare temporar unele dintre cele mai populare peptide, inclusiv BPC-157. Aceasta e o substanță chimică promovată pentru dezvoltarea musculaturii și vindecarea leziunilor.

De ce sunt controversate peptidele

Acest plan e încă o dovadă a faptului că Kennedy și alți oficiali din administrația Trump caută să faciliteze accesul la produse netestate clinic, dar populare în cadrul mișcării Make America Healthy Again (MAHA). Unele dintre cele mai importante figuri din mișcarea MAHA vând injecții și suplimente pe bază de peptide.

Anterior, FDA a inclus BPC-157 și peste o duzină de alte peptide injectabile pe lista sa de substanțe mult prea riscante pentru a fi preparate în farmacii. Printre riscurile posibile se numără contaminarea, reacțiile alergice și dezvoltarea tumorilor, conform FDA.

Însă, la începutul acestui an, Kennedy a cerut agenției să reevalueze o listă restrânsă de substanțe chimice intens promovate de influenceri de wellness și celebrități din lumea fitnessului.

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În luna iulie, un juriu de consultanți externi ai FDA a recomandat ca agenția să renunțe la restricțiile pentru 6 dintre cele 7 peptide analizate. Această recomandare a fost contrară concluziilor științifice ale cercetătorilor din cadrul FDA, care susțin că niciunul dintre aceste peptide nu a fost studiat suficient pentru a-i fi stabilite siguranța și eficacitatea.

Noua politică trimisă Casei Albe le-ar oferi, în esență, garanția farmaciilor și afacerilor specializate care prepară medicamente personalizate ce nu sunt disponibile la producătorii tradiționali că nu vor fi vizate de sancțiuni pentru producerea anumitor peptide.

Această abordare, cunoscută sub numele de „discreție de punere în aplicare”, îi permite FDA să aleagă selectiv să nu aplice unele dintre propriile sale reglementări.

Adăugarea formală a peptidelor pe lista medicamentelor FDA considerate sigure pentru preparare în farmacii ar necesita un proces reglementar federal ce ar putea dura ani de zile și care implică mai multe runde de consultare publică. Nu e clar deocamdată dacă administrația mai intenționează să urmeze acea cale.

Piața peptidelor a atras deja atenția marilor furnizori de servicii de telemedicină, inclusiv Hims & Hers și Noom. Ambele companii au anunțat recent planuri de a oferi peptide clienților lor dacă guvernul federal relaxează accesul la acestea. Analiștii de pe Wall Street estimează că această piață ar putea valora între 2 și 3 miliarde de dolari.