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Creierul poate îmbătrâni mai repede decât arată vârsta din buletin. Ce au descoperit cercetătorii despre memorie

Potrivit unui nou studiu, creierul poate îmbătrâni mai repede decât arată vârsta din buletin, ceea ce poate duce la diferite probleme de memorie.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 15:15 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 15:18
Creierul poate îmbătrâni fără să ne dăm seama | Shutterstock
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Noul studiu, realizat de cercetătorii de la UCLA, a descoperit o legătură între ritmul în care îmbătrânește creierul și bacteriile și produsele chimice secundare din microbiomul intestinal.

Cercetarea oferă noi indicii despre factorii care determină îmbătrânirea cerebrală cu mult timp înainte de apariția simptomelor, potrivit UCLA Health.

Cercetătorii folosesc de mult timp imagistica cerebrală pentru a estima vârsta creierului unei persoane, o măsurătoare care poate fi diferită de vârsta biologică în ani.

Atunci când un creier arată mai bătrân decât ar fi normal, studiile anterioare au asociat acest lucru cu o memorie mai slabă, capacități de gândire diminuate și stări de depresie.

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Creierul poate îmbătrâni mai repede decât arată vârsta din buletin

Chiar dacă aceste cercetări au asociat îmbătrânirea creierului cu probleme de memorie și gândire, multe dintre ele au fost efectuate pe adulți în vârstă sau pe persoane cu afecțiuni cerebrale deja existente.

Nu era clar dacă acest decalaj între vârsta creierului și vârsta cronologică înseamnă ceva în cazul persoanelor mai tinere și, în general, sănătoase.

În noul studiu, publicat în revista eBioMedicine, cercetătorii de la UCLA Health au analizat imagini cerebrale de la aproape 1.500 de adulți, scrie Science Daily.

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Aceștia au fost împărțiți în 3 grupuri distincte. Experții au analizat imaginiile cu o metodă ce măsoară modul în care diferite regiuni ale creierului comunică între ele în stare de repaus.

Ulterior, aceștia au dezvoltat un model informatic care a estimat vârsta fiecărei persoane pe baza acestor tipare de comunicare și au calculat diferența dintre această estimare și vârsta reală, o valoare pe care au numit-o Indicele de Îmbătrânire a Creierului (Brain Aging Index - BAI).

În toate cele 3 grupuri, persoanele al căror creier arăta mai bătrân decât era de așteptat au avut tendința de a obține scoruri mai mici la testele de memorie de lucru și de funcții executive. Acestea au testat abilități legate de concentrare și organizare.

De asemenea, aceste persoane au raportat mai multe simptome de depresie. Tiparele au implicat în mod constant regiuni ale creierului legate de memorie și de gândirea autoreferențială.

Îmbătrânirea creierului e legată și de microbiomul intestinal

La unul dintre grupurile de studiu, cercetătorii au analizat și probe de materii fecale pentru a căuta legături între îmbătrânirea creierului și biologia intestinală.

Ei au descoperit că un Indice de Îmbătrânire a Creierului mai ridicat a fost asociat cu anumite bacterii intestinale și cu produși metabolici secundari, inclusiv anumite molecule de grăsime, un compus derivat din colesterol și niveluri mai scăzute ale unui hormon numit estetrol, scrie SciTechDaily.

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Căile biologice implicate au indicat sistemul imunitar, funcția vaselor de sânge, comunicarea dintre celulele cerebrale și producția de energie celulară.

„Îmbătrânirea creierului nu începe brusc la bătrânețe, iar semnalele biologice pot fi detectabile cu zeci de ani mai devreme,” a declarat dr. Arpana Church, autorul principal al studiului. „Prin conectarea acestor schimbări timpurii ale creierului cu microbiomul intestinal și metaboliții acestuia, începem să identificăm căi care ar putea, în cele din urmă, să ne ajute să înțelegem cine se află la risc și, cel mai important, unde putem interveni pentru a susține o îmbătrânire cerebrală mai sănătoasă.”

„În cele din urmă, acest lucru deschide calea către explorarea posibilității ca vizarea sănătății intestinale să poată susține, într-o zi, o mai bună sănătate a creierului pe măsură ce înaintăm în vârstă,” a continuat expertul.

Dr. Church a menționat că aceste descoperiri ar putea ajuta, în timp, la identificarea persoanelor cu un risc crescut de declin cognitiv sau de tulburări de dispoziție încă de la o vârstă mai fragedă. El susține că intestinul poate fi o potențială țintă pentru viitoarele intervenții preventive în menținerea sănătății creierului.

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