Profețiile lui Nostradamus continuă să stârnească interesul public, chiar și la secole întregi de la moartea lui. Iată ce spunea astrologul francez despre anul 2027 și în ce context a menționat Marea Neagră.

Nostradamus, celebrul astrolog și autor francez din secolul al XVI-lea, a lăsat peste 900 de catrene, care au fost puse la cap la cap în lucrarea Les Prophéties. Profețiile sale se referă și la anul 2027, iar acestea au fost deja interpretate în presa internațională.

Ce a spus Nostradamus despre zona din apropierea României

Una dintre cele mai discutate profeții se referă la regiunea Mării Negre, aflată în apropierea României. Catrenul 27 din Centuria a V-a vorbește despre un conflict purtat cu foc și arme, la Persia și la Trebizonda, conform radiocluj.ro.

Conform interpretărilor, Persia reprezintă denumirea istorică a Iranului, iar Trebizonda este actualul oraș Trabzon din Turcia, situat pe litoralul Mării Negre, potrivit protv.ro. Unii interpreți au asociat aceste versuri cu posibile tensiuni internaționale în regiunea Mării Negre și în Orientul Mijlociu.

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Alte interpretări atribuite lui Nostradamus pentru anul 2027 vorbesc despre incendii de vegetație devastatoare, care ar afecta suprafețe întinse. De asemenea, există și profeții care aduc în atenția oamenilor o posibilă criză financiară, creșterea datoriilor și instabilitatea economică.

O comoară ascunsă ar putea fi găsită

Sky History a publicat o analiză a interpretărilor pentru anul 2027, și a prezentat cinci posibile scenarii, iar unul dintre ele face referire la Marea Neagră. În zona din apropierea României ar putea să apară tensiuni în care ar fi implicat și Iran, menite să producă schimbări în Orientul Mijlociu.

De asemenea, conform altor interpretări, unul dintre catrene ar anunța că o comoară ascunsă pe Insula Oak ar putea fi găsită, după secole întregi în care a fost căutată.

Părerile specialiștilor despre profețiile lui Nostradamus

Așa cum se întâmplă de obicei, profețiile lui Nostradamus despre viitorul apropiat au stârnit reacții pro și contra. De exemplu, istoricul Aleksei Penzenski, specialist în opera astrologului francez, contestă asocierea acestor catrene cu anul 2027. El consideră că legăturile cronologice sunt construite artificial.

Aleksei Penzenski a pus la îndoială faptul că aceste profeții se referă la anul 2027 având în vedere că în catrene nu a fost menționată niciun interval de timp. Ideea că toate aceste evenimente ar urma să se producă anul viitor au pornit de la anumite interpretări, nu de la o certitudine.