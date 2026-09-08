Harta lumii se va schimba semnificativ după un vot ONU. Cum arată țările și continentele, de fapt

ONU a votat pentru schimbarea semnificativă a hărții lumii, după ce mai multe țări au susținut că imaginea clasică Mercator nu reprezintă proporțiile reale.

Unele țări s-au micșorat și altele s-au mărit în noua hartă a lumii | Shutterstock

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a votat pentru adoptatea unei noi hărți a lumii universale.

Noua versiune ar reflecta dimensiunile reale și proporțiile dintre țări, scrie CNN.

Hotărârea a fost luată după ce statele africane au cerut ONU să repare ceea ce au perceput drept o nedreptate veche de secole.

Alături de țările din Africa, și Noua Zeelandă era nemulțumită de modul în care era prezentată pe harta lumii.

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Harta lumii se va schimba semnificativ după un vot ONU

Harta lumii se va schimba semnificativ după un vot ONU în care 164 de state membre au votat pentru. 6 s-au abținut și doar Statele Unite au votat împotrivă.

Rezoluția urmărește să ofere o reprezentare „echitabilă” a regiunilor globului, în special a Africii. Potrivit susținătorilor inițiativei, distorsionările din harta actuală au dus la o „minimalizare simbolică” a continentului în percepția colectivă.

În prezent, multe dintre hărțile lumii se bazează pe proiecția Mercator, creată de cartograful european Gerardus Mercator în 1569. Aceasta e folosită pe scară largă în navigație, deoarece liniile nord-sud păstrează direcții reale constante în raport cu Ecuatorul.

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Dar pentru a păstra aceste direcții constante, proiecția distorsionează dimensiunile. Țările aflate mai departe de Ecuator apar disproporționat de mari în comparație cu cele situate în apropierea acestuia. De exemplu, în proiecția Mercator, Groenlanda pare mai mare decât continentul sud-american și are o dimensiune aparent similară cu Africa.

În realitate, Groenlanda are aproximativ aceeași suprafață ca Republica Democrată Congo, în timp ce Africa este de 14 ori mai mare decât Groenlanda.

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Unii critici ai proiecției Mercator suspectează că aceasta a rămas atât de răspândită deoarece mărește și pune în centrul atenției Europa, precum și alte regiuni occidentale, precum America de Nord.

Reprezentanții ONU susțin că „această distorsionare contribuie la diminuarea dimensiunilor percepute ale Africii, Americii Latine și Asiei de Sud și la perpetuarea unei imagini dezechilibrate asupra lumii”.

Africa și Noua Zeelandă sunt mai mari decât apar pe harta lumii

În proiecția Equal Earth, prezentată pentru prima dată la conferința North American Cartographic Information Society din 2018, Europa pare să se micșoreze, Brazilia devine mult mai mare, iar Groenlanda se reduce semnificativ. Africa apare mult mai întinsă în comparație cu reprezentarea sa în proiecția Mercator.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a anunțat că Franța „va renunța la proiecția Mercator” în favoarea unor reprezentări care redau mai fidel suprafața reală a țărilor.

„Statele Unite, Rusia și China capătă o proeminență vizuală disproporționată în comparație cu Africa, America Latină sau Asia de Sud-Est,” a declarat Barrot.

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Uniunea Africană a adoptat harta Equal Earth în luna martie și după ce Togo, în numele Uniunii Africane, le-a cerut în aprilie statelor membre ONU să facă același lucru.

Și Noua Zeelandă a criticat harta Mercator. În 2018, o reclamă turistică, în care apărea și premierul de atunci, Jacinda Ardern, ironiza faptul că „Noua Zeelandă dispare de pe hărțile lumii”, din cauza poziției sale în colțul din dreapta jos.

Platformele digitale de hărți, precum Google Maps, folosesc în prezent o versiune a proiecției Mercator. Proiectul le solicită acestora să colaboreze cu statele membre ONU și cu organizațiile regionale și să adopte proiecția mai precisă.