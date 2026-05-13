TikTok lansează un abonament pentru versiunea fără reclame. Ce cost lunar are

TikTok lansează un abonament pentru versiunea fără reclame a companiei, ce va fi introdusă în curând pe mai multe piețe.

Utilizatorii TikTok care nu vor să vadă reclame pe rețeaua de socializare vor fi nevoiți să plătească un abonament lunar, în curând.

Până acum, se pare că TikTok vrea să testeze abonamentul în țările vorbitoare de engleză, în afara SUA, scrie BBC News.

Printre primele țări care vor avea acest abonament se numără și Marea Britanie.

Potrivit mai multor surse, dacă acest sistem va avea succes, e posibil ca abonamentul să fie extins și pe alte piețe.

De săptămâna viitoare, TikTok lansează un abonament pentru versiunea fără reclame în Marea Britanie. Platforma va începe să notifice utilizatorii cu vârsta de 18 ani și peste că vor trebui să plătească 3.99 lire sterline (echivalentul a 5 euro sau 25 de le) pe lună pentru o experiență fără reclame.

Utilizatorii vor fi rugați să decidă până pe 11 noiembrie dacă vor să plătească pentru TikTok fără reclame sau să continue să folosească aplicația gratuit, cu reclame personalizate.

TikTok spune că oferta sa fără reclame are scopul de a le oferi utilizatorilor mai mult control asupra experienței pe platformă. Însă expertul în social media Matt Navarra afirmă că aceasta face parte dintr-o tendință mai amplă prin care companiile „pun un preț lunar pe posibilitatea de a ieși din mașinăria de reclame publicitare”.

Anunțul vine după ce compania a început să testeze abonamente lunare fără reclame pe anumite piețe internaționale încă din 2023.

Instagram, Facebook și Snapchat au introdus, de asemenea, abonamente similare în ultimii ani. Acestea le oferă utilizatorilor posibilitatea de a vedea mai puține reclame sau deloc în schimbul unei taxe lunare.

TikTok a precizat că va începe să notifice treptat utilizatorii din Marea Britanie despre propria versiune, TikTok Ad-Free, prin notificări pop-up în următoarele luni.

„Publicitatea de pe platforma noastră ajută deja mii de afaceri britanice să ajungă la noi clienți, să își crească vânzările și să creeze locuri de muncă. Noua noastră opțiune fără reclame le oferă oamenilor mai mult control asupra experienței lor,” a declarat Kris Boger, directorul TikTok pentru Marea Britanie.

„Împreună, aceste lucruri ne permit să continuăm să generăm un impact economic real, oferindu-le în același timp membrilor comunității flexibilitatea de a folosi TikTok în modul care li se potrivește,” a continuat Boger.

Cei care aleg să se aboneze la TikTok Ad-Free nu vor mai vedea reclamele afișate de companie în aplicație, inclusiv în fluxul „For You”.

Totuși, ei vor continua să vadă conținut publicat de creatori plătiți sau sponsorizați pentru promovarea anumitor produse sau servicii, de obicei marcate cu hashtagul „#ad”. Așa că experiența nu va fi lipsită complet de reclame.

Doar că cei care nu se abonează și aleg să folosească TikTok gratuit vor vedea reclame personalizate. Adică sunt folosite date personale și modul în care interacționează cu platforma pentru a li se crea un profil publicitar specific.

TikTok spune, de asemenea, că utilizatorii pot controla din setările aplicației modul în care sunt folosite anumite date pentru publicitate.

Însă, dacă până acum utilizatorii din Marea Britanie puteau refuza reclamele personalizate și totuși să folosească gratuit aplicația, acest lucru nu va mai fi posibil după modificările introduse.

Mai multe rețele de socializare folosesc același model

Prin TikTok Ad-Free, compania se alătură platformelor care le cer acum utilizatorilor să plătească dacă vor să renunțe la reclamele personalizate.

Deși reclamele personalizate, bazate pe date despre modul în care utilizatorii interacționează online cu produsele și serviciile, au fost esențiale pentru funcționarea platformelor digitale, multe companii folosesc acum un nou model numit „consimțământ sau plată”.

Acest sistem a apărut ca o modalitate prin care firmele încearcă să respecte legislația privind protecția datelor și, în același timp, să câștige bani de la utilizatorii care nu doresc să fie urmăriți pe platforme și pe alte site-uri.

„Ne îndepărtăm de internetul în care înțelegerea era să folosești aplicația gratuit și vezi reclame, către unul în care regula devine tot mai mult să folosești aplicația gratuit și accepți să fii profilat pentru reclame personalizate sau plătești pentru a scăpa de ele,” a declarat Navarra.

El spune că, deoarece mulți utilizatori probabil nu vor plăti pentru eliminarea reclamelor pe TikTok și alte platforme, ideea de a plăti pentru mai multă siguranță online începe să devină normală.