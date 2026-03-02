Tinerii au dat uitării întâlnirile fizice și aleg un partner virtual din jocurile de fantezie romantică! Cum se întâmplă relația

Numeroase tinere au început să renunțe la partenerii reali și să opteze pentru unul virtual, din jocurile de fantezie romantică! Până unde se poate ajunge și cât de departe pot merge unele femei.

În ultima vreme, tot mai multi tineri din întreaga lume s-au lăsat cuceriți de un trend neobișnuit. Mai exact, numeroase persoane au început să prefere un partener virtual de pe jocurile de fantasy, în detrimentul unei relații obișnuite.

Este și cazul unei tinere din China, pe nume Zhou, în prezent studentă. Deși are vârsta de 33 de ani și ar putea să fie în punctul de a-și căuta un viitor soț, aceasta a realizat că găsirea unui partener de viață potrivit nu mai reprezintă o prioritate la fel de mare, căci nevoile sale emoționale s-au schimbat. Cel care a făcut-o să se simtă cu adevărat iubită în felul în care ea își dorește este Qi Yu, care este primul său iubit și partener de viață. Nu este o persoană reală, ci un personaj fictiv – unul dintre cele cinci personaje fictive romantice pe care tinerele le pot alege în jocul de întâlniri amoroase numit „Love and Deepspace”. În prezent, platforma are mai bine de 80 de milioane de utilizatori din mia multe țări și este în creștere.

De ce a ales totuși tânăra ideea unui partener virtual din jocurile de fantezie romantică? Potrivit acesteia, „procesul de a-l cunoaște este incredibil de satisfăcător” și acest lucru pare să o fi cucerit.

Ca să interacționeze cu partenerul virtual, Zhou este și ea reprezentată de un personaj virtual și în joc cei doi se sărută, se îmbrățișează și se țin de mână. Totuși, iubirea perfectă din mediul online vine și cu un cost pe măsură: până în prezent, tânăra a cheltuit peste 10.000 de yuani, adică echivalentul sumei de 1.400 de dolari, pentru a achiziționa diferite caracteristici sau beneficii în joc.

Mai mult decât atât, tânăra s-a îmbrăcat frumos și a zburat din sudul Chinei până la Shanghai pentru a se întâlni cu persoane îmbrăcate ca personajele din joc, la un eveniment organizat de dezvoltatorul jocului.

Se pare că tinerele preferă acest tip de relație fiindcă nevoile femeilor sunt puse pe primul loc și li se acordă importanță, lucru ce le face să simtă că sunt compensate anumite deficiențe în interacțiunile reale, a informat Agerpres. Se ocupă de relația virtuală când vor, lucru ce le permite să își concentreze atenția în plan profesional mai mult.

Totuși, oricât de frumos este jocul, Zhou, nu exclude șansa unei relații sau chiar a unei căsătorii reale în viitor, spunând că jocul a ajutat-o să scape de anxietatea legată de acest subiect.

Conform estimărilor App Magic, China reprezintă aproximativ 60% din veniturile jocului, urmată de Statele Unite, cu 19% și de Japonia, cu 9%.