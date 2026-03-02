Antena Căutare
Home News Inedit Tinerii au dat uitării întâlnirile fizice și aleg un partner virtual din jocurile de fantezie romantică! Cum se întâmplă relația

Tinerii au dat uitării întâlnirile fizice și aleg un partner virtual din jocurile de fantezie romantică! Cum se întâmplă relația

Numeroase tinere au început să renunțe la partenerii reali și să opteze pentru unul virtual, din jocurile de fantezie romantică! Până unde se poate ajunge și cât de departe pot merge unele femei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Martie 2026, 14:24 | Actualizat Luni, 02 Martie 2026, 17:59
Descoperă de ce aleg tinerele să aibă un partener virtual din jocurile de fantezie romantică | Profimedia

În ultimii ani a început să devină tot mai cunoscut și apreciat un trend neobișnuit. Tinerii par să fi dat uitării întâlnirile clasice și să fi ales un partener virtual din jocurile de fantezie. Descoperă cât de departe s-a ajuns, dar și cum se întâmplă relația.

Tinerii au dat uitării întâlnirile fizice și aleg un partner virtual din jocurile de fantezie romantică! Cum se întâmplă relația și cât de departe se ajunge

În ultima vreme, tot mai multi tineri din întreaga lume s-au lăsat cuceriți de un trend neobișnuit. Mai exact, numeroase persoane au început să prefere un partener virtual de pe jocurile de fantasy, în detrimentul unei relații obișnuite.

Este și cazul unei tinere din China, pe nume Zhou, în prezent studentă. Deși are vârsta de 33 de ani și ar putea să fie în punctul de a-și căuta un viitor soț, aceasta a realizat că găsirea unui partener de viață potrivit nu mai reprezintă o prioritate la fel de mare, căci nevoile sale emoționale s-au schimbat. Cel care a făcut-o să se simtă cu adevărat iubită în felul în care ea își dorește este Qi Yu, care este primul său iubit și partener de viață. Nu este o persoană reală, ci un personaj fictiv – unul dintre cele cinci personaje fictive romantice pe care tinerele le pot alege în jocul de întâlniri amoroase numit „Love and Deepspace”. În prezent, platforma are mai bine de 80 de milioane de utilizatori din mia multe țări și este în creștere.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Care a fost singura relație publică a lui Fuego. Detalii neștiute despre partenera de atunci a cântărețului

De ce a ales totuși tânăra ideea unui partener virtual din jocurile de fantezie romantică? Potrivit acesteia, „procesul de a-l cunoaște este incredibil de satisfăcător” și acest lucru pare să o fi cucerit.

Ca să interacționeze cu partenerul virtual, Zhou este și ea reprezentată de un personaj virtual și în joc cei doi se sărută, se îmbrățișează și se țin de mână. Totuși, iubirea perfectă din mediul online vine și cu un cost pe măsură: până în prezent, tânăra a cheltuit peste 10.000 de yuani, adică echivalentul sumei de 1.400 de dolari, pentru a achiziționa diferite caracteristici sau beneficii în joc.

Mai mult decât atât, tânăra s-a îmbrăcat frumos și a zburat din sudul Chinei până la Shanghai pentru a se întâlni cu persoane îmbrăcate ca personajele din joc, la un eveniment organizat de dezvoltatorul jocului.

Se pare că tinerele preferă acest tip de relație fiindcă nevoile femeilor sunt puse pe primul loc și li se acordă importanță, lucru ce le face să simtă că sunt compensate anumite deficiențe în interacțiunile reale, a informat Agerpres. Se ocupă de relația virtuală când vor, lucru ce le permite să își concentreze atenția în plan profesional mai mult.

Totuși, oricât de frumos este jocul, Zhou, nu exclude șansa unei relații sau chiar a unei căsătorii reale în viitor, spunând că jocul a ajutat-o să scape de anxietatea legată de acest subiect.

Conform estimărilor App Magic, China reprezintă aproximativ 60% din veniturile jocului, urmată de Statele Unite, cu 19% și de Japonia, cu 9%.

„Luna Sângerie” din 2026. Când va avea loc eclipsa lunară totală și de ce nu va mai fi vizibilă până în 2028... Care e diferența dintre migrenă și durere de cap. Cele 4 stadii la care trebuie să fii atent...
Înapoi la Homepage
AS.ro Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander
Observatornews.ro Elevii din Vrancea, blocați în Dubai, vor primi absențe la şcoală. Părinţii, obligaţi să le motiveze Elevii din Vrancea, blocați în Dubai, vor primi absențe la şcoală. Părinţii, obligaţi să le motiveze
Antena 3 Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul
SpyNews S-au împlinit 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde. Imagini sfâșietoare de la mormântul adolescentului din Cenei S-au împlinit 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde. Imagini sfâșietoare de la mormântul adolescentului din Cenei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații,...
Covorul roșu de la Premiile Actorilor 2026. Cum au impresionat vedetele la evenimentul cunoscut anterior ca SAG Awards
Covorul roșu de la Premiile Actorilor 2026. Cum au impresionat vedetele la evenimentul cunoscut anterior ca SAG Awards Catine.ro
Cum îți schimbă alcoolul creierul. Experții au dezvăluit transformările profunde
Cum îți schimbă alcoolul creierul. Experții au dezvăluit transformările profunde
Serenay Sarıkaya și Mert Demir s-au reîntors în Turcia. Au participat la Săptămâna Modei de la Milano
Serenay Sarıkaya și Mert Demir s-au reîntors în Turcia. Au participat la Săptămâna Modei de la Milano Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare HelloTaste.ro
Trei avioane americane F-15 au fost doborâte în Kuweit de apărarea antiaeriană a acestei țări. SUA: A fost un incident
Trei avioane americane F-15 au fost doborâte în Kuweit de apărarea antiaeriană a acestei țări. SUA: A fost un... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Chimcomplex, ultimul gigant chimic românesc, răpus de explozia prețurilor. Nu mai avem industrie pentru gazul din Marea Neagră
Chimcomplex, ultimul gigant chimic românesc, răpus de explozia prețurilor. Nu mai avem industrie pentru gazul din... Jurnalul
Bryan Adams – Roll with the Punches, un reper al rockului mondial, live la Cluj
Bryan Adams – Roll with the Punches, un reper al rockului mondial, live la Cluj Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni
Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni Observator
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism MediCOOL
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x