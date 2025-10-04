Antena Căutare
"Tired girl makeup", noul trend de makeup care a luat cu asalt TikTok-ul. Cum a ajuns viral și ce presupune acest machiaj

Află ce este trendul de machiaj "fata obosită" de pe TikTok care a luat cu asalt conturile tinerelor pasionate de makeup.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Octombrie 2025, 13:00 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 14:48
Un nou trend de machiaj a luat cu asalt TikTok-ul. | TikTok

TikTok este platforma unde trendurile se schimbă de la o zi la alta și tot în fiecare zi multe clipuri devin virale.

De această dată, un nou trend de makeup a luat cu asalt make-up artiștii și restul utilizatorilor prezenți pe platforma de socializare.

Trendul de machiaj "fata obosită"

Milioane de produse de machiaj și de îngrijire a tenului au devenit virale pe TikTok, determinând din ce în ce mai mulți internauți să le cumpere și testeze. La fel e cazul și cu noul trend de machiaj numit “fata obosită”, un trend ce pare că pune mai mult accentul pe naturalețe.

Citește și: Labubu de dimensiuni umane, vândută cu un preț exorbitant. Cât a costat păpușa care a creat o isterie în online

Multe femei trecute de vârsta de 40 ani care au încercat acest trend viral de make-up susțin că le-a ajutat să arate mult mai tinere.

Actrițe și artiste celebre, precum Jenna Ortega și Billy Eilish, au purtat deja acest tip de machiaj, făcându-le curioase și pe fanele lor să îl încerce.

O utilizatoare TikTok în vârstă de 41 ani a decis să încerce și ea noul trend viral de machiaj și rezultatul a fost unul neașteptat.

La vârsta ei, femeia spune că știe deja suficiente despre cum arată chipul ei atunci când este obosită și nu știa ce truc de make-up ar putea să arate bine când e obosită.

Femeia, care e mama a doi copii, a spus într-un video pe TikTok că, din păcate, în cele mai multe zile oboseala se citește pe chipul ei pentru că viața de mămică nu e mereu ușoară.

Prin urmare, ea a decis să încerce trendul de machiaj „femeia obosită” să vadă dacă așa e acceptat social să iasă din casă fără își mai ascunde cearcănele sub diferite produse de machiaj.

Citește și: Un trend bizar face ravagii pe TikTok. Mai multe tinere s-au filmat mâncând lalele. Ce semnal de alarmă trag medicii

Acest nou trend de machiaj nu mai pune accentul pe ascunderea cearcănelor sau a umbrelor. Mai mult, tehnica de make-up se bazează pe o tehnică coreeană de iluminare a feței, chiar și a zonelor care sunt ușor mai umflate, cum ar fi pungile de sub ochi.

Melody Yuan, fondatoare unui brand de cosmetice și machiaje coreene a declarat pentru The Sun că „produsele coreene de înfrumusețare au mereu la bază ideea de înfrumuseța trăsăturile care sunt deja acolo, punând accent pe trăsăturile naturale și chiar arătând imperfecțiunile, în loc să le acopere”.

Pentru a obține acest look de fată obosită, femeile care încearcă trendul pe TikTok folosesc fard de pleoape maro deschis și eyeliner de culoare neagră pentru a atrage atenția asupra cearcănelor de sub ochi.

Pentru multe femei, acesta poate părea un trend de make-up care contrazice, de fapt, puterea machiajului, aceea de a ascunde imperfecțiunile, de vreme ce acest trend scoate cearcănele în evidență.

Citește și: Ce este „peekaboo hair”, trendul care face furori vara aceasta. Cum obții un look îndrăzneț în două culori

„Zeița vie” care nu are voie să calce pe pământ. Cum a ajuns o copilă de doar 2 ani venerată ca o divinitate | VIDEO...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

