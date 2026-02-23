Tricoul smart care detectează probleme cardiovasculare. Cum poate salva mii de vieți în fiecare an

Antena Căutare
Experții au dezvăluit tricoul smart care detectează probleme cardiovasculare și care, potrivit lor, ar putea salva mii de vieți.

Publicat: Luni, 23 Februarie 2026, 16:16 | Actualizat Luni, 23 Februarie 2026, 16:19
O nouă tehnologie integrată într-un tricou poate salva mii de vieți anual | Shutterstock

Sute de mii de persoane ar putea beneficia de pe urma tricoului smart, capabil să detecteze probleme cardiovasculare ascunse, susțin experții.

Oamenii care suferă de simptome precum dureri în piept sau amețeli pot lua acasă un dispozitiv portabil care măsoară semnalele electrice ale inimii, scrie Daily Mail.

Acest test presupune poziționarea precisă a electrozilor, care sunt conectați la un monitor purtat de obicei la brâu.

Acum, experții au dezvoltat o nouă tehnologie care ar putea eficientiza această monitorizare semnificativ.

Tricoul smart care detectează probleme cardiovasculare

Tricoul smart care detectează probleme cardiovasculare are până la 50 de senzori integrați în material. Această tehnologie de purtat a fi mai ușor de utilizat decât dispozitivele actuale.

Tricoul e rezultatul unei colaborări între British Heart Foundation și Imperial College London. E conceput pentru a detecta afecțiuni cardiace rare, moștenite genetic.

Poate fi purtat până la o săptămână, oferind mai mult timp pentru detectarea problemelor comparativ cu ECG-urile portabile. Acestea sunt utilizate, de obicei, timp de 1 până la 2 zile.

Dispozitivul trimite date către un computer care folosește un sistem de inteligență artificială special conceput pentru a analiza informațiile și a semnala eventualele probleme unui medic.

Un astfel de dispozitiv, dacă va fi accesibil publicului larg, ar putea salva mii de vieți anual, susțin experțiii.

Aceste afecțiuni moștenite pot crește riscul de moarte cardiacă subită dacă nu sunt depistate și tratate. Afecțiunile cardiace ereditare pot provoca și simptome precum lipsa de aer sau leșin în timpul activităților zilnice, cum ar fi condusul sau exercițiile fizice.

Totuși, diagnosticarea acestor afecțiuni în spital poate fi dificilă, deoarece testele de ritm cardiac și scanările inimii apar adesea complet normale.

Tricoul smart poate salva mii de vieți

„Mult prea multe persoane mor din cauza afecțiunilor cardiace ereditare care ar putea fi tratate dacă ar fi identificate mai devreme,” a declarat Zachary Whinnett, profesor de cardiologie la Imperial College London.

„Una dintre provocările diagnosticului actual e că ritmurile cardiace neregulate nu apar întotdeauna în timpul ECG-urilor de rutină de 10 minute din spital sau chiar în timpul monitorizării ECG la domiciliu timp de 48 de ore,” a continuat expertul. „Sperăm ca tricoul nostru asistat de inteligență artificială să ofere o soluție practică și confortabilă și să permită monitorizări pe termen mai lung care ar putea îmbunătăți diagnosticul.”

Tricoul a fost dezvoltat cu ajutorul lui Carly Benge, o profesoară de 38 de ani din Watford, care suferă de sindromul Brugada. Aceasta e o tulburare periculoasă a ritmului cardiac pe care cercetătorii speră că tricoul o va putea detecta.

Un prototip al tricoului va fi oferit unui număr de 200 de pacienți și voluntari care participă la test. Participanții la studiu vor purta tricoul continuu timp de până la 3 luni pentru a evalua cât de eficient detectează afecțiunile cardiace grave.

Tricoul va fi realizat dintr-un material confortabil, similar echipamentelor sportive, care poate fi purtat sub haine în timpul activităților zilnice, precum somnul, mesele sau munca. Va conține fire integrate în material pentru a măsura semnalele electrice.

Cercetătorii speră ca tehnologia să fie disponibilă pentru utilizare medicală în aproximativ 5 ani.

