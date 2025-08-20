Un bărbat a vrut să facă o faptă bună și a donat haine pentru reciclat, dar 45 de minute mai târziu a rămas mască. Ce a văzut

Un bărbat a vrut să facă o faptă bună și să doneze niște haine mai vechi unei organizații caritabile. Totuși, 45 de minute mai târziu, acesta a făcut o descoperire neașteptată.

Descoperă prin ce situație a trecut bărbatul care a decis să doneze niște haine la reciclat | sursa foto: Profimedia

Donarea de haine și alte obiecte este considerată a fi tot o formă de reciclare. Totuși a trecut printr-o situație complet neașteptată atunci când a decis să facă acest lucru. Omul a ales niște haine și le-a dus la o organizația caritabilă, însă nu i-a venit să creadă ce a putut descoperi, după doar 45 de minune. Povestea a ajuns pe internet și a devenit virală.

Un bărbat a vrut să facă o faptă bună și a donat haine vechi, dar 45 de minute mai târziu a rămas mască atunci când a văzut ce a descoperit

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut un bărbat pe nume Jacob King, care a dorit să își doneze niște haine mai vechi. Omul a sortat și a strâns mai multe obiecte vestimentare folosite, pe care le-a pus într-o cutie și a decis să le ducă la o organizație caritabilă. Nu avea să bănuiască faptul că ceva neașteptat se va întâmpla.

Jacob King a lăsat lucrurile acolo, apoi și-a văzut de treabă. Peste doar 45 de minute, nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit hainele donate atârnate pe balustradele din fața unui cunoscut supermarket.

Dezamăgit și uimit, omul nu a mai stat pe gânduri, ci a pus imediat mâna pe telefonul mobil și a filmat totul. Apoi, cadrele surprins le-a publicat pe internet, alături de un mesaj de nemulțumire:

„Punct de vedere: donezi haine unei organizații caritabile și 45 de minute mai târziu sunt vândute în fața magazinului. Respect agitația, dar asta mi s-a părut oarecum o încălcare a legii”, a spus Jacob King, potrivit celor d ela mirror.co.uk.

Totuși, se pare că nu toți oamenii au avut aceeași părere cu bărbatul. Unii i-au dat dreptate să fie supărat, dar au fost și persoane care i-au sugerat că nu are dreptate, fiindcă în mod sigur persoana care a luat hainele din cutie și le-a pus pe gard are în gând să le folosească.

„Nu este acesta scopul? Să le donezi pentru ca cineva mai puțin norocos să poată beneficia cumva de ele?”, a fost mesajul transmis de unul dintre internauți.

Un al doilea utilizator TikTok a remarcat: „Ca să fiu sincer, practic vorbind, pentru asta ai dat hainele, nu-i așa? Persoana respectivă are nevoie de bani mai mult decât o oraganizație caritabilă de reciclat haine vechi, al cărui CEO are probabil un salariu de trei cifre. Nu este fapta caritabilă pe care ai intenționat-o, dar sigur hainele acelea ajută pe cineva care locuiește în comunitatea ta”.