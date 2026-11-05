Un bolid de lux, transportat cu stivuitorul pe străzile din România: "Așa ceva". Imaginile au devenit virale

Un SUV de lux, cu numere de Teleorman, a fost filmat în timp ce era transportat cu un stivuitor pe o stradă din România. Imaginile au devenit virale.

Un bolid de lux, transportat cu stivuitorul pe străzile din România | captura TikTok

Un bolid de lux a fost transportat cu stivuitorul, în loc să fie urcat pe o platformă auto. Scenele au fost filmate în România și au stârnit reacții pe internet. Mașina are numere de Teleorman.

Un bolid de lux, transportat cu stivuitorul pe străzile din România

Imagini neobișnuite au fost surprinse pe o stradă din România. Un SUV de lux, care valorează cel mai probabil câteva zeci de mii de euro, a fost transportat cu ajutorul unui stivuitor.

Proprietarul nu a ales o platformă auto, așa cum se întâmplă în mod obișnuit când un vehicul nu mai funcționează și trebuie transporat dintr-o parte în alta. Mașina a fost ridicată cu stivuitorul și dusă pe drumul public, iar un român a surprins imaginile și le-a publicat pe internet.

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„Inconștiență totală. Ai ditamai bolidul și nu îți permiți să iei o platformă. Îl iei cu stivuitorul pe stradă. (...) Așa ceva, când vreodată o să devenim și noi mai civilizați?”, se aude spunând bărbatul în înregistrare.

Imaginile au stârnit reacții pe internet

Clipul video publicat pe internet a atras atenția utilizatorilor de pe rețelele sociale. Mulți au fost surprinși de modul în care a fost transportat SUV-ul. Alții au comentat alegerea stivuitorului, mai ales că este vorba despre o mașină care pare să aibă o valoare destul de mare.

Transportul unui autoturism cu ajutorul unei platforme este metoda folosită în mod obișnuit atunci când o mașină trebuie mutată fără să circule pe propriile roți.

Un stivuitor este folosit în mod normal pentru mutarea și transportul mărfurilor pe distanțe scurte.

Până în acest moment nu există informații despre persoana care a transportat autoturismul sau despre circumstanțele în care a avut loc incidentul. Cert este că imaginile au atras numeroase reacții.

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