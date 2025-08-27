Antena Căutare
Benzile adezive pentru ochi s-au transformat dintr-un truc rapid în coșmar. Ce au pățit femeile care le-au folosit

De la un truc rapid de frumusețe s-a ajuns la un pericol real. Iată care sunt riscurile benzilor adezive pentru ochi.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 15:26 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 15:44
Benzile adezive pentru ochi s-au transformat dintr-un truc rapid în coșmar | Shutterstock

Un truc de frumusețe, care promitea un lifting în zona ochilor, a devenit viral pe platformele de socializare. Doamnele și domnișoarele au fost încântate și tot mai multe l-au încercat. Cu toate acestea, specialiștii avertizează în privița utilizării acestor benzi adezive, care ar avea riscuri serioase.

Ce au pățit femeile care au folosit benzile adezive pentru ochi

Pentru a obține ochi migdalați, tot mai multe femei au început să utilizeze benzi adezive. Specialiștii trag un semnal de alarmă în privința utilizării repetate a acestora, indicând probleme estetice grave și chiar funcționale.

Este vorba de niște plasturi speciali sau benzi adezive care se aplică la colțurile externe ale ochilor. Astfel, pielea este trasă și fixată ușor în sus, părând un rezultat al unui lifting. Deși este o soluție imediată pentru o imagine deosebită, specialiștii susțin că folosirea trucului în mod obișnuit pune probleme grave în viitor.

„Pielea din jurul ochilor este cea mai subțire de pe corp și nu e făcută să suporte întinderi repetate. Colagenul și elastina, fibrele care dau fermitate și elasticitate, se deteriorează rapid când sunt agresate mecanic. Rezultatul? Pleoapele încep să cadă, apare exces de piele și, în unele cazuri, se schimbă chiar și poziția normală a pleoapei”, detaliază medicul estetician Morad Iancu, conform unei surse.

Fenomenul a luat amploare în rândul doamnelor și domnișoarelor, iar medicii văd tot mai multe astfel de cazuri și la tinere de 20-25 de ani, în timp ce, în mod normal, o astfel de problemă ar apărea adesea la persoanele trecute de 40 de ani.

„Dacă la pacienții maturi pleoapa se lasă din cauza vârstei, la cei tineri cauza este agresiunea repetată asupra pielii. Practic, la 25 de ani poți arăta ca la 40 doar din vina acestor plasturi”, adaugă medicul estetician.

Intervenția pe care medicii o fac în cazul ploapelor îmbătrânite se numește blefaroplastie. Aceasta este o procedură chirurgicală de îndepărtare a excesului de piele și, în unele cazuri, și a depozitelor de grăsime din jurul ochilor.

Pentru blefaroplastie se utilizează de regulă anestezie locală, iar intervenția durează aproximativ o oră. La final, pacienții rămân cu o cicatrice fină, ascunsă în pliul natural al ploapei.

Recuperarea în cazul blefaroplastiei este una de scurtă durată, cu rezultate imediate. Privirea devine din nou luminoasă, iar chipul pare odihnit.

În cazul persoanelor care nu intervin la timp pentru îndepărtarea excesului de piele din jurul ochilor, pot apărea și alte probleme, nu doar cele de ordin estetic. Este vorba de obstrucționarea câmpului vizual superior. De asemenea, amânarea intervenției va face ca pe viitor să fie și mai complicată.

colaj tânără care aplică o bandă adezivă pentru ochi și medici în sala de operație
„Când problema este vizibilă, amânarea nu ajută. Pielea își pierde tot mai mult elasticitatea, iar tratamentul devine mai dificil. Recomandăm să se intervină din timp, pentru rezultate mai bune și o recuperare mai rapidă”, a mai precizat medicul.

