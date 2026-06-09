Un rechin marele alb a fost filmat în Marea Mediterană pentru prima dată. Cum e posibil

Un rechin marele alb a fost filmat în Marea Mediterană pentru prima dată, ceea ce numeroase semne de întrebare legate de migrația sa spre nord.

Marele rechin alb e una dintre cele mai cunoscute specii marine din lume | Shutterstock

Scafandri ai organizației Healthy Seas efectuau o operațiune de îndepărtare a plaselor de pescuit abandonate de pe epava unei nave, între Sicilia și Tunisia, când au observat prădătorul.

Imaginile surprinse de echipă sunt considerate primele înregistrări realizate vreodată cu un rechin alb adult în Marea Mediterană, scrie Daily Mail.

Rechinii albi sunt întâlniți, de regulă, în apele temperate și subtropicale de coastă.

Aceștia se află în special în nord-estul Oceanului Pacific, în sudul Africii și în Oceania.

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Un rechin marele alb a fost filmat în Marea Mediterană pentru prima dată

Noua observație sugerează însă că specia continuă să fie prezentă și în apele europene ale Mediteranei.

„Statistic vorbind, e mult mai probabil să câștigi marele premiu la loterie decât să întâlnești sub apă un asemenea animal emblematic,” a declarat Derk Remmers, scafandrul care a filmat momentul. „Poți petrece decenii explorând epave și îndepărtând plase fantomă, dar nimic nu te pregătește pentru o experiență ca aceasta.”

„O întâlnire cu un rechin în largul Mediteranei e incredibilă. Totuși, ne-am continuat misiunea de a elimina plasele abandonate de pe epavă. Pentru că acest moment ne-a arătat cât de importantă e munca noastră,” a continuat Remmers.

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Deși rechinii albi au mai fost observați ocazional la suprafața apei în Marea Mediterană, până acum nu existau imagini documentate cu exemplare adulte surprinse sub apă de către scafandri.

Întâlnirea a avut loc în timp ce echipa recupera plase de pescuit abandonate de pe o epavă aflată în Strâmtoarea Siciliei. Aceasta e o zonă recunoscută pentru biodiversitatea sa bogată, dar și pentru presiunea intensă exercitată de activitățile de pescuit.

„Ceea ce face această întâlnire atât de specială nu e doar rechinul în sine. Ci și contextul în care s-a produs,” susține Veronika Mikos, directorul Healthy Seas.

„Ne aflam acolo pentru a îndepărta plase fantomă care puneau în pericol viața marină din jurul unei epave ce reprezintă un adevărat refugiu pentru biodiversitate,” a continuat Mikos. „Momente ca acesta ne reamintesc cât de multă viață încă există în apele Mediteranei. Și cât de important e să o protejăm de amenințări care pot fi evitate. Precum plasele abandonate și pescuitul excesiv.”

Rechinul marele alb trăiește, de obicei, în alte zone

Cercetătorii speră că această observație va contribui la o mai bună înțelegere a distribuției rechinilor albi la nivel global.

Dr. Carlo Cattano, cercetător la Centrul Marin Sicilia, a subliniat că majoritatea informațiilor despre rechinii albi din Mediterană provin din exemplare moarte capturate accidental de pescari.

„Observații precum aceasta sunt extrem de valoroase pentru înțelegerea distribuției, obiceiurilor și comportamentului acestei specii aflate în pericol critic de dispariție, a cărei supraviețuire este amenințată de activitățile umane,” susține Cattano.

„De-a lungul timpului, cercetările noastre au identificat mai multe zone cheie pentru speciile vulnerabile,” a continuat expertul. „Această apariție confirmă importanța deosebită a regiunii din punct de vedere al conservării.”

În trecut, specia era mult mai numeroasă și răspândită în regiune. Însă secole de pescuit intensiv au redus populația la un nivel critic.

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Prezența unui exemplar sănătos în centrul Mediteranei demonstrează că aceste animale extraordinare fac încă parte din ecosistem și că eforturile de protecție rămân esențiale.

E important de menționat că rechinul a fost filmat departe de stațiunile turistice și de plaje, astfel că publicul nu are motive să intre în panică.

Potrivit unui studiu recent bazat pe analiza unor fosile de balene care păstrau urme de dinți de rechin, condițiile climatice din Marea Nordului ar putea deveni din nou favorabile pentru descendenții moderni ai acestor prădători.