China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat. Cum funcționează

China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat și care poate chiar să nască un copil uman.

China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat, ce va fi dotat cu un uter artificial ce va primi nutrienți printr-un furtun, susțin experții.

Se pare că un prototip al robotului va fi lansat anul viitor și va avea un preț surprinzător, scrie Daily Mail.

Robotul e dezvoltat de compania Kaiwa Technology, fondată de dr. Zhang Qifeng.

Dispozitivul ar fi un incubator în formă umanoidă, ce poate replica întregul proces, de la concepție până la naștere, susțin reprezentanții Kaiwa Technology.

China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat, ce acum încă se află în procesul de dezvoltare. Potrivit lui Qifeng, tehnologia uterului artificial se află deja într-un „stadiu matur” și trebuie acum implantată în abdomenul robotului, „astfel încât o persoană reală și robotul să poată interacționa pentru a obține sarcina”.

„Am organizat forumuri de discuții cu autoritățile din Provincia Guangdong și am depus propuneri în acest sens, discutând despre politici și legislație,” a declarat Qifeng despre aspectele etice și juridice ale proiectului.

Experții nu au oferit încă detalii despre modul în care ovulul și sperma sunt fertilizate și implantate în uterul artificial.

Dezvăluirile doctorului au fost făcute în timpul unui interviu distribuit pe Duoyin, versiunea chineză a TikTok-ului. Se pare că prototipul va costa în jur de 10.000 de dolari.

Vestea a stârnit discuții intense pe rețelele de socializare chineze. Criticii condamnă tehnologia ca fiind problematică din punct de vedere etic și nefirească. Mulți au susținut că privarea unui făt de conexiunea maternă dă dovadă de cruzime. Au fost ridicate semne de întrebare cu privire la modul în care vor fi obținute ovulele pentru acest proces. Acum că China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat, există numeroase îngrijorări legate de modul în care se poate dezvolta această tehnologie.

Cu toate acestea, numeroși susținători au văzut inovația ca pe o modalitate de a scuti femeile de suferințele asociate sarcinii.

„Multe familii plătesc sume considerabile pentru inseminări artificiale care eșuează, așa că dezvoltarea robotului de sarcină contribuie la societate,” a scris un utilizator pe rețeaua de socializare.

Tehnologia uterelor artificiale încă se află în procesul de dezvoltare

În trecut, oamenii de știință au reușit să mențină miei prematuri în viață timp de săptămâni, folosind un uter artificial asemănător unui sac de plastic.

„Biobag”-ul oferea tot ceea ce fătul avea nevoie pentru a continua să crească și să atingă maturitatea. Inclusiv un aport de sânge bogat în nutrienți și un sac protector cu lichid amniotic.

După 28 de zile în acest sac, miei au luat în greutate și le-a crescut lâna. Dacă biobag-ul funcționează ca un incubator, oamenii de știință speră că robotul de sarcină va putea susține fătul din momentul concepției până la naștere.

Încă din anii 1970, activiste feministe precum Andrea Dworkin s-au opus ferm folosirii uterelor artificiale, pe motiv că acestea ar putea duce la „sfârșitul femeilor”.

„Femeile au deja puterea de a elimina bărbații și, în înțelepciunea lor colectivă, au decis să îi păstreze,” a susținut Dworkin în 2012. „Întrebarea reală acum este: vor dori bărbații, odată ce uterul artificial va fi perfecționat, să mai păstreze femeile?”

În 2022, un grup de cercetători de la Spitalul de Copii din Philadelphia a publicat un articol despre considerațiile etice ale acestei tehnologii.

„O îngrijorare este că aceasta ar putea duce la devalorizarea sau chiar patologizarea sarcinii și ar putea diminua experiența femeilor de a găsi sens, putere și împlinire personală în acest aspect unic al biologiei feminine,” au scris cercetătorii.