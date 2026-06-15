Un supliment utilizat împotriva durerilor articulare, foarte popular în România, prezintă un risc important pentru sănătate. Despre ce produs este vorba și ce poate cauza.

Recent, specialiștii au tras un semnal de alarmă și au dezvăluit ce efecte periculoase poate avea unul dintre cele mai populare suplimente folosite pentru durerile articulare. Numeroși români le iau fără prescripție medicală și fără să țină cont de riscurile pentru sănătate. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce produs este vorba, dar și care sunt efectele adverse asociate unui consum regulat.

Un supliment utilizat împotriva durerilor articulare, folosit de numeroși români, prezintă un risc important pentru sănătate! Despre ce produs este vorba

Un studiu realizat recent la Universitatea din Florida a scos la iveală faptul că pacienții ce au utlizat în mod constant suplimente de glucozamină împotriva durerilor articulare au avut înregistrat o creștere de până la 25% ami mult de a dezvolta demență, pornind de la o afectare cognitivă ușoară. În cazul pacienților care erau deja diagnosticați cu demență, consumul regulat de glucozamină creștea cu până la 25% riscul de deces.

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Autorii acestui studiu realizat la Universitatea din Florida susțin că, cel puțin deocamdată, ar fi vorba doar despre o asociere statistică, fiind necesare studii aprofundate pentru a determina cât de periculoasă poate să fie glucozamina, atunci când este utilizată pe termen lung.

„Datele sunt foarte provocatoare. Deşi vorbim despre o asociere şi nu despre o dovadă de cauzalitate, ele ridică o întrebare clinică importantă care merită mult mai multă atenţie”, a declarat Matt Gentry, unul dintre autorii studiului de la Universitatea din Florida, potrivit news.ro.

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În prezent, numeroși români folosesc în mod regulat suplimente cu glucozamină, produsul putând a fi luat fără prescripție medicală. Numeroase persoane aleg astfel de produce pentru a reduce durerile articulare, dar și pentru menținerea elasticității și a integrității articulațiilor. În farmaciile din România, glucozamina este găsită sub forma sulfatului de glucozamină, a clorhidratului de glucozamină sau în amestec cu alte substanțe cu efecte similare.

Totuși, specialiștii trag un semnal de alarmă și recomandă ca aceste suplimente alimentare să fie administrate doar la recomandarea unui medic specialist.