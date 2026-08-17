Cum scoți copilul din fața ecranului fără să-i transformi vacanța într-o oră de curs

Vacanța de vară vine, pentru fiecare părinte, cu aceeași întrebare: cum transformi timpul liber al copilului într-o experiență care să îi placă, fără să îi transformi vacanța într-o continuare a școlii?

Într-o perioadă în care ecranele ocupă tot mai mult din timpul liber, alternativele care îi scot pe copii din rutina digitală și îi pun în contact cu oameni, idei și experiențe noi devin tot mai importante.

Nu este vorba despre a umple fiecare zi din calendar. Nici despre a transforma vara într-o cursă de acumulat cunoștințe. Ci despre a le oferi copiilor contexte în care să experimenteze, să socializeze, să pună întrebări și, poate cel mai important, să descopere lucruri noi despre ei.

De la vacanță la experiență

Copiii învață diferit atunci când nu există presiunea unei note sau a unui test.

Un atelier poate deveni un joc. O întrebare poate porni o conversație. O activitate pe care copilul nu a mai încercat-o poate scoate la iveală o pasiune neașteptată.

Tocmai aici apare valoarea experiențelor educaționale de vară: copilul nu primește doar informații, ci are ocazia să le testeze.

Poate vorbi în fața unei camere. Poate fi parte din etapa de brainstorming în crearea unei idei de bussines. Poate înțelege pentru prima dată cum funcționează banii. Poate scrie o poveste, descoperi o limbă nouă, crea o animație sau afla mai multe despre profesia pe care și-o imaginează pentru viitor.

Uneori, o astfel de experiență rămâne doar o amintire frumoasă de vacanță. Alteori, poate deveni primul contact cu o pasiune care va continua mult după terminarea verii.

Peste 120 de copii, 18 lectori și 18 experiențe diferite

Această idee a stat și la baza Antena Academy Camps 2026, programul de tabere urbane dedicat copiilor și adolescenților. Peste 120 de copii s-au înscris la ediția din acest an, în cadrul căreia 18 lectori au adus împreună 18 ateliere din domenii foarte diferite.

Accentul a fost pus pe învățarea prin experiență, joc și interacțiune. Copiii au fost încurajați să participe, să întrebe, să testeze și să descopere, într-un format adaptat vârstei lor.

Diversitatea atelierelor a fost una dintre componentele importante ale experienței. Programul Antena Academy Camps a reunit activități din media, comunicare, educație financiară, antreprenoriat, muzică, artă, cultură, sănătate, sport, creativitate și orientare vocațională.

De exemplu, la atelierul Miniprezentator TV, copiii au putut descoperi lumea televiziunii dintr-o perspectivă diferită de cea de acasă, din fața ecranului. În cadrul atelierului Smart Money, aceștia s-au apropiat de educația financiară, iar cursurile de antreprenoriat le-au oferit un prim contact cu modul în care o idee poate fi dezvoltată și transformată într-un proiect.

Au existat și experiențe foarte diferite: educație muzicală prin Neuroritmics, o incursiune în limba și cultura japoneză, Stop Motion, istoria artei, lectură și scriere creativă, nutriție și sport, prim ajutor sau consiliere vocațională.

Ce rămâne după o săptămână?

Poate cea mai importantă parte a unei astfel de tabere nu se vede în programul zilnic.

Se vede în copilul care, la începutul săptămânii, nu voia să vorbească în fața celorlalți, iar câteva zile mai târziu ridică primul mâna. În cel care intră pentru prima dată într-un atelier TV și descoperă că îi place să vorbească în fața camerei.

În adolescentul care începe să își pună întrebări despre profesia pe care și-ar dori să o urmeze.

Sau în copilul care descoperă că îi place să scrie, să danseze, să creeze, să lucreze într-o echipă ori să transforme o idee într-un proiect.

Dincolo de fiecare atelier, astfel de experiențe îi pun pe copii în situații noi. Îi încurajează să comunice, să colaboreze, să gândească critic, să își susțină ideile, să devină mai autonomi și să aibă curajul de a încerca ceva ce nu au mai făcut.

Iar toate acestea se întâmplă într-un context în care au voie să experimenteze fără presiunea de a face totul perfect.

Uneori, curiozitatea este cel mai bun început

Nu fiecare copil trebuie să știe de la 10, 12 sau 15 ani ce vrea să devină. Poate că nici nu aceasta este întrebarea potrivită. Mai important este să aibă suficiente experiențe încât să descopere ce îl entuziasmează, ce îi stârnește curiozitatea și unde simte că ar fi domeniul potrivit pentru el.

O săptămână de vacanță nu poate să decidă viitorul unui copil, dar îi poate arăta o direcție pe care nu știa că o poate urma.

Și poate că acesta este unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le poate câștiga dintr-o experiență de vară: nu doar ceva nou de făcut, ci ceva nou de descoperit despre sine.

Antena Academy Camps 2026 s-a desfășurat cu sprijinul partenerilor: Dental Med, Psychologies, Litera, Trumed, Vitamin Aqua, Gioelia, Lotto, EM 360, Consult Expert Boutique și Yeng.