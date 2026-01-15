Un tânăr din București a pus inteligența artificială să îi dea idei de renovat baia. Care au fost rezultatele și de ce a râs

Un tânăr din București a pus inteligența artificială să îi renoveze și să îi redecoreze baia, dar când a văzut rezultatele și-a pus mâna în cap.

De când a apărut inteligența artificială, tot mai multe persoane au ales să se folosească de diferitele programe menite să răspundă la toate întrebările și nevoile oamenilor. Totuși, un tânăr a decis să pună inteligența artificială să îi renoveze și să îi redecoreze baia, iar cee ace a ieșit a fost de-a dreptul neașteptat. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost deznodământul. Când au văzut imaginile, românii au făcut show în comentarii.

Un tânăr din București a pus inteligența artificială să îi dea idei de renovat baia. Care au fost rezultatele

Aceasta este inedita situație prin care a trecut un tânăr care a decis să recurgă la ajutorul inteligenței artificiale pentru a primi idei despre cum ar putea să își reamenajeze baia într-un stil ceva mai modern. Tânărul nu bănuia totuși că va avea parte de o experiență cu totul și cu totul aparte, ce îl va face să râdă cu lacrimi.

Astfel, utilizatorul de TikTok @ericleanu, care deține un imobil ceva mai vechi în București, pe care a ales să îll amenajeze singur. A decis să se folosească de sfaturile inteligenței artificiale pentru a-și renova baia, însă nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit ce idei a putut să primească.

„Cred că sunt primul om care și-a făcut apartamentul cu inteligență artificială din România. Îi dau dimensiunile, îi explic ce și cum și iese asta: chiuveta e în duș! După vine cu poza asta, în care chiuveta chiar e în duș. Apoi i-am explicat mai bine, cu detalii și mi-a făcut asta”, a zis tânărul, care apoi a discutat diferitele variante pe care le-a primit de la inteligența artificială, dar nu a ratat nici ocazia de a se amuza pe seama primelor variante primite, cele în care inteligența artificială i-a poziționat chiuveta în duș.

Chiar dacă inițial s-a lăsat cu glume, totuși ideile s-au dovedit a fi ulterior destul de bune. Totuși, nu puțini au fost românii care au făcut show în comentarii atunci când au văzut primele sugestii făcute de inteligența artificială:

„Mie mi-a sters peretele🤣🤣🤣🤣🤣🤣”, „si wc-ul ar putea fi in dus:)”, „puțin mai intim de preferat fara chiuveta in dus 😂”, iată doar o parte dintre reacțiile internauților care s-au amuzat copios.