Un „tsunami din cer” a lovit Nepalul, cu valuri de 200 de metri. Ce a provocat „devastarea de neimaginat”

Un „tsunami din cer” a lovit Nepalul și a provocat „devastare de neimaginat”, cu aproape 300 de decese confirmate deja.

Nepalul se confruntă cu ceea ce autoritățile au descris drept o „devastare de neimaginat”, după ce un „tsunami venit din cer” a distrus regiunea Rasuwa.

Fenomenul a fost provocat de prăbușirea unui ghețar, ce a dus la o inundație bruscă, scrie The Guardian.

Apele ar fi atins o înălțime de până la 198 de metri și au provocat moartea a cel puțin 289 de oameni.

Alte 1.500 de persoane sunt dispărute în acest moment și autoritățile se luptă pentru a le găsi.

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Un „tsunami din cer” a lovit Nepalul, cu valuri de 200 de metri

Ministerul chinez al Resurselor de Apă a anunțat că o barieră naturală semnificativă formată în urma unei alunecări de teren, în care roci, noroi și resturi au alunecat și au blocat cursul apei, s-a format în apropierea locului în care râurile Tsogyal și Purupqiangzangbu se întâlnesc în Nepal.

Acest lucru a alimentat temerile tot mai mari privind producerea unui al 2-lea tsunami, după formarea în râu a barierei naturale, despre care se spune că prezintă un „risc ridicat de rupere”.

Experții analizează dacă râul Trishuli a fost blocat temporar în anumite zone înguste. Dacă acest lucru s-a întâmplat, blocajul ar putea forma un baraj natural în urma unei alunecări de teren și ar putea crea riscul unei alte inundații majore.

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Volumul estimat de apă până acum a ajuns la 2 milioane de metri cubi și lacul continuă să se reverse.

Se estimează că în următoarele 3 zile în lac vor ajunge alte 3 milioane de metri cubi de apă. Acest lucru pune barajul natural în pericol de prăbușire, ceea ce ar putea provoca din nou inundații în zonă.

Bishal Nath Upreti, geolog de la Universitatea Tribhuvan din Kathmandu, a descris inundația de miercuri drept „unul dintre cele mai mari dezastre din Nepal”. Potrivit lui Upreti, prăbușirea ghețarului a declanșat un „tsunami venit din cer”, cu o înălțime de 91 până la 198 de metri, și a eliberat aproximativ 20 de milioane de metri cubi de apă în exces.

1.500 de persoane sunt dispărute

Operațiunile de căutare a celor dispăruți, printre care se numără sute de persoane din India, SUA, Marea Britanie, Australia și Canada, au fost îngreunate de distrugerea a zeci de poduri și a aproape 40 de kilometri de drumuri din regiunea montană populară printre drumeți și pelerini.

Imaginile filmate în timpul dezastrului au arătat un zid uriaș de apă care se năpustea asupra zonei de frontieră, în timp ce oamenii încercau să fugă. Camioane au fost răsturnate, iar casele, drumurile și proiectele hidroelectrice au fost măturate de ape în Nepal, în timp ce oficialii din Tibet au declarat că se tem de „pierderi masive de vieți omenești” după ce o alunecare de noroi a lovit un punct de trecere a frontierei.

Echipele de salvare au găsit cadavre la sute de kilometri în aval de zona dezastrului, în districtul Chitwan din Nepal, în apropierea frontierei cu Tibetul. Zeci de răniți au fost transportați la Kathmandu pentru îngrijiri medicale avansate. Până în această dimineață, armata nepaleză salvase cu elicopterul peste 100 de persoane din zonele afectate de inundații.

David Fisher, șeful delegației din Nepal a Federației Internaționale a Crucii Roșii, a declarat că sate întregi și zone comerciale au fost distruse.

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În zonele afectate, casele, copacii și vehiculele au fost scufundate sau îngropate în alunecări de noroi.

Forța, volumul și viteza apelor dezlănțuite le-au lăsat oamenilor foarte puțin timp pentru a fugi. Multe dintre victime se aflau într-un pelerinaj la Kailash Mansarovar, un loc aflat la mare altitudine în Tibet, venerat de hinduși și budiști, printre alții.

Primele informații furnizate de oficialii nepalezi sugerau că un cutremur ar fi putut provoca prăbușirea părții inferioare a unui ghețar și declanșarea inundațiilor. Ulterior, însă, Serviciul Geologic al SUA a precizat că ceea ce fusese raportat inițial drept un cutremur cu magnitudinea 4.4 a fost, de fapt, un șoc seismic generat de prăbușirea rocilor și gheții din ghețar și de deplasarea resturilor.

O analiză preliminară a imaginilor satelitare furnizate de Planet Labs a indicat că o alunecare de gheață și roci a declanșat viitura încărcată cu resturi pe râul Lhende, la aproximativ 20 de kilometri nord-est de punctul de trecere a frontierei Rasuwagadhi dintre Nepal și China.

Experții spun că riscul unor astfel de evenimente e amplificat de topografia extremă a Himalayei. Incidentul a avut loc în contextul încălzirii globale și a fenomenelor extreme pe care le provoacă.