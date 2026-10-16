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Uraganul-monstru Polo, analizat de cercetători! Factorul care l-a făcut mult mai puternic decât se credea

Uraganul-monstru Polo a fost analizat de cercetător, care au realizat că un factor l-a făcut mult mai puternic decât estimările inițiale.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 13:49 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 13:58
Uraganul-monstru a devenit mai puternic în doar 24 de ore | Shutterstock
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Echipele de cercetători Climate Central și World Weather Attribution au realizat un nou raport care a analizat de e uraganul Polo a devenit mult mai puternic decât se estima inițial.

Potrivit experțlor, intensitatea uraganului Polo a crescut semnificativ luna trecută, scrie AP News.

Uraganul Polo a fost declarat cel mai longeviv sistem de categoria 5 înregistrat vreodată în Oceanul Pacific.

Raportul a identificat încălzirea globală cauzată de arderea cărbunelui, petrolului și gazelor drept factorul principal pentru această intensificare. Aceasta a sporit viteza vântului furtunii cu aproximativ 10 km/h.

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Uraganul-monstru Polo, analizat de cercetători

Un coautor al studiului care a analizat uraganul-monstru Polo a menționat că fenomenul El Nino a contribuit ceva mai puțin, adăugând în jur de 8 km/h, scrie The Independent.

Temperaturile oceanului au atins 31.2 grade Celsius, cu până la 2 grade Celsius mai ridicate decât în mod normal. Acest lucru a alimentat furtuna, conform studiului.

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Schimbările climatice au făcut ca aceste condiții să fie de 23 de ori mai probabile, în timp ce El Nino, încălzirea naturală și temporară a unor părți din Pacific, le-a făcut de 14 ori mai probabile.

Propulsat de un El Nino extrem de puternic, anul acesta a doborât recorduri în ceea ce privește intensitatea și durata furtunilor din Pacific. Uraganul Polo a stabilit recordul pentru durata menținerii la nivelul categoriei 5 în Pacific, cu 2.5 zile.

„Atât El Nino, cât și schimbările climatice au făcut ca acest uragan să fie mai puternic decât ar fi fost în mod normal, însă efectul schimbărilor climatice e chiar mai mare decât cel al lui El Nino,” a declarat Friederike Otto, cercetătoare în domeniul climei și coautoare a studiului.

„El Nino vine și trece, dar schimbările climatice nu fac decât să se agraveze. Ceea ce înseamnă că fiecare uragan care se produce acum în Pacificul de Est poartă cel puțin această amprentă a schimbărilor climatice care îl face mai puternic. Iar cât timp cât continuăm să ardem combustibili fosili, acest efect va fi din ce în ce mai accentuat,” susține experta.

Cercetătorii susțin că Polo ar fi fost o furtună puternică chiar și fără schimbările climatice și El Nino. Totuși, fiecare spor suplimentar al vitezei vântului poate crește dramatic daunele potențiale.

Uraganul s-a transformat într-o furtună monstru în doar 24 de ore

Deși uraganul Polo s-a slăbit semnificativ înainte de a atinge uscatul într-o regiune puțin populată din Mexic, cercetătorii au vrut să cerceteze modul în care furtuna s-a intensificat rapid dintr-un sistem tropical într-un uragan de categorie 5 (nivel maxim) în aproximativ 24 de ore, scrie Tech Times.

Cercetarea pune în context diverse amenințări atmosferice, potrivit Kristinei Dahl, cercetătoare în domeniul climei.

„E un memento puternic al faptului că, deși El Nino reconfigurează în prezent riscurile la nivel global și schimbă regiunile unde plouă torențial sau unde e secetă, semnalul cu adevărat dominant din spatele tuturor acestor lucruri rămâne schimbarea climatică,” a declarat Dahl.

Analiza a examinat apele care alimentează sistemele tropicale prin evaluarea intensității potențiale a furtunii. Cu toate acestea, lucrarea nu a evaluat forfecarea vântului la altitudini mari, unde El Nino exercită o influență substanțială.

În timp ce El Niño crește în general vânturile la mare altitudine care spulberă furtunile în Oceanul Atlantic, modificarea tiparelor de vânt din Pacific reduce vânturile care altfel ar slăbi furtunile.

El Nino are un impact semnificativ

Daniel Gilford, coautor al studiului, a comparat mecanica atmosferică cu traficul rutier. Forfecarea vântului provocată de El Nino acționează ca un semafor roșu în Atlantic, dar devine un semafor verde în Pacific.

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În Pacific, acel semafor verde oferă permisiunea de a trece, iar apele încălzite atât de El Nino, cât și de schimbările climatice acționează ca un șofer care apasă la maximum pedala de accelerație.

Brian Tang, cercetător atmosferic la Universitatea din Albany, care nu a făcut parte din studiu, a declarat că a fost inițial surprins de faptul că schimbările climatice au fost citate ca având o influență mai mare asupra lui Polo, „având în vedere cât de extrem e acest El Nino, dar dintr-o perspectivă pe termen lung, poate că rezultatul nu e atât de surprinzător pe cât pare.”

Cu toate acestea, 3 cercetători externi, Jeff Masters de la Yale Climate Connections, Michael Mann de la Universitatea din Pennsylvania și Carl Schreck de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, consideră că studiul subestimează contribuția schimbărilor climatice la intensitatea uraganului Polo, scrie The Independent.

Masters a citat studiul lui Gilford din 2024, care arăta că schimbările climatice au adăugat 130 km/h la viteza uraganelor din Atlantic între 2019 și 2023.

Gilford a recunoscut că raportul recent ar putea subestima ușor impactul schimbărilor climatice, dar a explicat că a adoptat o abordare conservatoare în timp ce a luat în calcul și alte condiții.

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