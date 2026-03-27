De ce nu ar putea fi creați copii în spațiu. Reproducerea umană trebuie să treacă de un obstacol enorm, susțin experții

Experții au dezvăluit de ce nu ar putea fi creați copii în spațu, un obstacol semnificativ în colonizarea cosmosului, așa cum își doresc mulți miliardari.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 27 Martie 2026, 15:56 | Actualizat Vineri, 27 Martie 2026, 15:58
Reproducerea umană ar fi mai dificilă în spațiu decât se credea

Potrivit celor mai recente date, reproducerea umană ar fi mult mai dificilă în spațiu decât se credea până acum.

Se pare că de vină ar fi sperma, care se „pierde” în gravitația 0, scrie Daily Mail.

Ideea reproducerii dincolo de orbita Pământului a devenit un subiect intens dezbătut, în condițiile în care miliardarii lumii finanțează din ce în ce mai multe proiecte de explorare spațială.

Mulți dintre ei vor colonizarea altor planete, dar nu iau în considerare un obstacol important.

De ce nu ar putea fi creați copii în spațiu

Spermatozoizii sunt afectați negativ de lipsa gravitației, care le perturbă capacitatea de orientare, potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Adelaide.

„E prima dată când am reușit să demonstrăm că gravitația e un factor important în capacitatea spermatozoizilor de a naviga printr-un canal precum tractul reproducător,” a declarat autoarea principală, dr. Nicole McPherson.

„Am observat o reducere semnificativă a numărului de spermatozoizi care au reușit să își găsească drumul prin labirintul camerei în condiții de microgravitație, comparativ cu gravitația normală,” a continuat experta.

„Acest lucru s-a întâmplat în toate modelele testate, deși modul în care spermatozoizii se mișcă fizic nu s-a schimbat,” a continuat dr. McPherson. „Acest lucru indică faptul că pierderea orientării nu se datorează modificării motilității, ci altor factori.”

Pentru studiu, cercetătorii au prelevat mostre de spermă de la oameni, șoareci și porci și le-au introdus într-un dispozitiv care simulează gravitația 0.

Spermatozoizii au fost apoi ghidați printr-un labirint conceput să imite tractul reproducător feminin și s-au „rătăcit” mult mai frecvent decât în mod normal.

Folosind modele de simulare, cercetătorii au observat o reducere de până la 30% a numărului de ovule fertilizate cu succes.

Per total, ratele de fertilizare au scăzut după 4 până la 6 ore de expunere la microgravitație. Expunerea prelungită s-a dovedit și mai dăunătoare. Aceasta a dus la întârzieri în dezvoltare.

În unele cazuri, a redus numărul de celule esențiale care contribuie la formarea fătului în stadiile timpurii ale dezvoltării embrionare.

„Aceste rezultate arată cât de complex e succesul reproducător în spațiu și subliniază necesitatea unor cercetări suplimentare asupra tuturor etapelor timpurii de dezvoltare,” a spus dr. McPherson.

Reproducerea în spațiu e dificilă, susțin experții

Echipa a descoperit că utiliizarea hormonului sexual progesteron a ajutat mai mulți spermatozoizi umani să depășească efectele negative ale microgravitației asupra orientării.

„Credem că acest lucru se întâmplă deoarece progesteronul e eliberat și de ovul și poate ghida spermatozoizii către locul fertilizării. Dar acest aspect necesită studii suplimentare ca posibilă soluție,” a explicat dr. McPherson.

Studiul a fost publicat în revista Communications Biology. E primul care evaluează capacitatea spermatozoizilor de a naviga printr-un canal reproducător în astfel de condiții controlate.

„Pe măsură ce ne îndreptăm către statutul de specie capabilă de călătorii spațiale sau chiar multiplanetară, e esențial să înțelegem cum afectează microgravitația primele etape ale reproducerii,” a declarat coautorul studiului, prof. John Culton.

Cercetătorii intenționează acum să analizeze cum diferite niveluri de gravitație și sistemele propuse de gravitație artificială influențează orientarea spermatozoizilor și dezvoltarea timpurie a embrionilor.

Un factor important de studiat e dacă schimbările legate de gravitație apar treptat, pe măsură ce forța gravitațională scade, sau dacă există un prag foarte scăzut care declanșează un răspuns categoric.

Înțelegerea acestei diferențe e crucială pentru planificarea reproducerii umane în medii extraterestre, inclusiv pe Lună sau pe Marte, și pentru dezvoltarea unor sisteme de gravitație artificială care să susțină o dezvoltare sănătoasă.

„În cel mai recent studiu, mulți embrioni sănătoși au reușit totuși să se formeze chiar și în aceste condiții,” susține dr. McPherson. „Acest lucru ne dă speranța că reproducerea în spațiu ar putea fi posibilă într-o zi.”

