Dieta inspirată de Biblie. Ce alimente au devenit virale pe Internet

Dieta inspirată de Biblie a devenit virală pe Internet, după ce mai mulți influenceri creștini au început să vorbească despre ea.

Unele alimente care apar în Biblie sunt consumate și în ziua de azi | Shutterstock

Influencerii susțin că această dietă poate avea efecte semnificative asupra oamenilor, deși nu există dovezi științifice în acest sens.

Printre promisiunile influencerilor se numără îmbunătățirea tenului și chiar și a relațiilor, pentru cei care consumă această dietă, scrie Daily Mail.

Dieta biblică a devenit virală pe Internet ș include mai multe alimente menționate în Biblie.

În plus, include numeroase feluri de mâncare gătite acasă, cunoscute în întreaga lume. Doar că acum sunt folosite pentru a face cunoscută această dietă.

Din ce e compusă dieta inspirată de Biblie

Dieta inspirată de Biblie include alimente precum lapte, sardine, pâine cu maia, pește și legume. Regimul limitează mesele ultra-procesate și alimentele de tip junk food.

Deși nu impune un număr strict de calorii și nici nu elimină complet anumite grupe alimentare, așa cum fac multe diete moderne, adepții alimentației biblice susțin că schimbarea le-a transformat viața. Unii spun că le-a îmbunătățit sănătatea părului, iar alții afirmă că i-a ajutat chiar și în lupta cu depresia. Influencerii nu au oferit dovezi științifice care să le susțină aceste afirmații.

Kayla Bundy, o creatoare de conținut creștină în vârstă de 27 de ani, originară din Michigan, a declarat că înainte să descopere alimentația biblică simțea că „ceva nu era în regulă” atât fizic, cât și mental, lucru care îi afecta imaginea de sine și relațiile cu prietenii.

„Mănânc conform Bibliei de 8 ani, iar ceea ce se află zilnic în farfuria mea e ceea ce mâncau regii și reginele,” a scris Bundy pe Instagram, fără să menționeze că majoritatea oamenilor din acea perioadă nu aveau siguranța alimentară pe care o avem în ziua de azi, posibilă noilor tehnologii.

Ea a adăugat că nu evorba despre „alimente procesate, ambalate și toxice, acoperite cu pesticide, uleiuri din semințe și zahăr”, ci despre „alimente integrale reale, cu cele mai incredibile arome și dulceața naturală creată de Dumnezeu”. Oamenii folosesc și consumă unele dintre aceste alimente, precum uleiuri din semințe, de mii de ani.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, influencerița susține că această dietă i-a „vindecat” problemele pielii și ale părului. Imaginile au strâns peste 1.1 milioane de vizualizări.

Deși recunoaște deschis că nu are pregătire profesională ca nutriționist, Bundy și-a transformat experiența într-o afacere. Ea vinde un ghid digital despre „superalimente biblice” pentru 28 de dolari și sesiuni de antrenament care costă 700 de dolari pe lună. Ca urmare, Bundy are motive financiare semnificative să continue să vorbească despre această dietă și să convingă lumea despre efectul ei.

Potrivit ei, cei care urmează acest stil alimentar vor avea „libertate față de mâncare, sănătate optimă, piele curată și o relație mai apropiată cu Dumnezeu”.

Bundy are peste 500.000 de urmăritori pe TikTok. Promovează numeroase alimente considerate compatibile cu epoca biblică, precum carne de vită provenită de la animale hrănite cu iarbă, pui, ouă, roșii, ciuperci, ceapă, cartofi dulci și iaurt grecesc. Adică aceleași alimente considerate sănătoase, mâncate de sute și mii de ani, dar fără eticheta virală pe care a oferit-o Bundy, ce i-a adus sute de mii de urmăritori online și videoclipuri virale.

Dieta a mai fost promovată în trecut

Versiunea modernă a alimentației biblice a devenit cunoscută odată cu mișcarea „Make America Healthy Again” (MAHA). Dar principiile de bază ale acestui stil alimentar există de mii de ani și oamenii au încercat să profite de el de mai multe decenii.

În 2008, Dr. Rita Hancock a publicat cartea „The Eden Diet”, un program creștin de slăbit bazat pe alimente inspirate din povestea biblică a Grădinii Edenului.

În 2004, autorul și expertul în sănătate naturală Jordan Rubin a publicat cartea „The Maker’s Diet”, care promova un plan alimentar inspirat din Biblie. Cartea s-a vândut în peste 2 milioane de exemplare.

Dieta era împărțită în 3 etape a câte 2 săptămâni. Prima elimina toate produsele lactate comerciale, apa de la robinet tratată cu clor, majoritatea grăsimilor și uleiurilor, precum și toți carbohidrații.

În etapele următoare, cei care țineau dieta puteau reintroduce carnea roșie, carbohidrații și grăsimile saturate.

Deși planul alimentar inspirat biblic a fost apreciat de mulți cititori, el a primit și critici din partea unor nutriționiști. Dr. Ruth Kava a subliniat că oamenii din antichitate nu aveau cunoștințele moderne despre vitamine și suplimente necesare pentru menținerea sănătății.

„Am evoluat enorm în ceea ce privește cunoștințele despre sănătate și nu cred că acest lucru ar trebui ignorat,” a declarat Kava.

„Una dintre afirmațiile lui Rubin e că strămoșii noștri se bucurau de o sănătate excepțională, dar nu știu cum poate demonstra asta doar din Biblie,” a continuat experta.