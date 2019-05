Alegeri europarlamentare 2019. Care sunt candidații independenți

Candidați independendi alegeri europarlamentare. Principalele partide și formațiuni politice și-au anunțat public lista de candidați pentru alegerile europarlamentare. Vezi listele PSD, USR-PLUS, PNL, ALDE, PMP și tot ce trebuie să știi despre alegerile europarlamentare în România.

Alegerile europarlamentare 2019 se desfășoară, în România, în data de 26 mai.

PSD - Partidul Social Democrat - Liderii social-democrati, in frunte cu Liviu Dragnea, au decis ca primele 10 pozitii din lista sa fie ocupate de Rovana Plumb, fosta jurnalista Carmen Avram, Claudiu Manda, fostul preot Cristian Terhes, Dan Nica, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Adrian Benea, Victor Negrescu si Andi Cristea.



Alianta 2020 USR-PLUS - Dacian Ciolos deschide lista, insa liderul PLUS a anuntat ca aceasta candidatura este doar girul sau pentru persoanele care-i urmeaza pe lista, el alegand sa candideze in viitor pentru functii politice in tara. Urmatorii 10 candidati sunt Cristian Ghinea (USR), Dragos Pislaru (PLUS), Clotilde Armand (USR), Dragos Tudorache (PLUS), Nicolae Stefanuta (USR), Vlad Botos (USR), Ramona Victoria Strugariu (PLUS), Vlad Gheorghe (USR), Alin Cristian Mituta (PLUS) si Naomi Reniut (USR).



Partidul PRO Romania - Lista este deschisa de Victor Ponta, care de asemenea a anuntat ca nu va pleca in PE, ci, in calitate de presedinte al noului partid, testeaza increderea romanilor si isi va asuma fie succesul, fie esecul la acest scrutin. Urmatorii pe lista sunt Corina Cretu, Mihai Tudose, Iurie Leanca, Geanina Cristina Puscasu, Gabriela Podasca, Cristian Cosmin, Ioana Petrescu si Mihai Sturzu.



UDMR - Uniunea Democrata Maghiara din Romania - Primele 5 pozitii de pe lista reprezentantilor maghiarilor din Romania sunt ocupate de Iuliu Winkler, Lorant Gyorgy Vincze, Csilla Hegedus, Csongor Oltean si Csaba Sogor.



PNL - Partidul National Liberal - Fostul jurnalist Rares Bogdan deschide lista liberalilor, acesta fiind urmat de Mircea Hava, Siegfried Muresan, Vasile Blaga, Adina Valean, Daniel Buda, Dan Motreanu, Gheorghe Falca, Cristian Busoi si Marian-Jean Marinescu.



ALDE - Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - Primii 5 candidati ALDE sunt Norica Nicolai, Daniel Barbu, Renate Weber, Ovidiu Silaghi si Varujan Vosganian.



Partidul PRODEMO - Catalin Ivan, Ioana Alexandra Picos Fagadaru si Cornel Loghin Radu sunt primii 3 candidati propusi de PRODEMO.



PMP - Partidul Miscarea Populara - Fostul presedinte Traian Basescu candideaza pe prima pozitie pentru un loc in Parlamentul European. Primele 5 locuri pe lista sunt completate de Eugen Tomac, Ioana Felicia Constantin, Emil Marius Pascan si Simona Maria Vladica.



PSR - Partidul Socialist Roman - Marin Badea, Violeta Mercea si Petrica Dima sunt primii 3 candidati de pe lista PSR.



PSDI - Partidul Social Democrat Independent - Cornel Comsa, Carmen Dascalescu si Radu Stancu deschid lista partidului lui Marian Vanghelie.



PRU - Partidul Romania Unita - Bogdan Diaconu, Andrei Laurentiu Piticas si Florian Diaconu deschid lista PRU, dupa ce Sebastian Ghita si-a retras candidatura.



UNPR - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - Partidul lui Gabriel Oprea ii propune in fruntea listei pe Ilie Nastase, Anghel Iordanescu si Luminita Adam.



BUN - Blocul Unitatii Nationale - Alexandru Vulpoiu, Costel Stanciu si Saveta Ionesi deschid lista BUN.



Candidati independenti: Gregoriana-Carmen Tudoran, George-Nicolae Simion si Peter Costea.