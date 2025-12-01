Antena Căutare
Cum au apărut Oana Țoiu și Oana Gheorghiu la Parada de 1 decembrie. Imaginile momentului de la Arcul de Triumf

Oana Țoiu și Oana Gheorghiu, două dintre cele mai controversate nume ale Guvernului Bolojan și Administrației Prezidențiale Nicușor Dan, au participat în dimineața zilei de 1 decembrie la Parada Militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României.

Publicat: Luni, 01 Decembrie 2025, 12:42 | Actualizat Luni, 01 Decembrie 2025, 12:46
Oana Țoiu și Oana Gheorghiu, printre puținele prezențe feminine de la Parada de 1 decembrie | Inquam

Cele două au optat pentru ținute sobre și călduroase, care să facă fața temperaturilor nu tocmai prietenoase din dimineața zilei de 1 decembrie. Ele au stat în preajma prim ministrului Ilie Bolojan, în garnitura de oficiali invitați să participe la Parada Militară organizată în fiecare an, cu ocazia Zilei Naționale a României.

De ce nu au zburat avioanele ca de obicei la parada de 1 decembrie 2025. Ce s-a întâmplat de Ziua Națională a României

Cine este Oana Țoiu, ministrul de externe al României

Oana‑Silvia Țoiu este o politiciană română, membră a USR, care, din iunie 2025, ocupă funcția de ministru de Externe al României. S‑a născut pe 9 iulie 1985 în Călărași și a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universitatea din București. Înainte de a deveni ministru, a fost deputat în Camera Deputaților (din 2020), membră a comisiilor de muncă și protecție socială, iar din 2024 a fost aleasă vicepreședintă a Camerei.

În afară de activitatea politică, are un profil de antreprenoare: a fondat firma de consultanță și inovație socială Social Innovation Solutions. În iunie 2025 a fost numită oficial la conducerea diplomației române, un rol de căpătâi într-un context geopolitic tensionat, ceea ce a generat atenție sporită din partea media. De asemenea, faptul că a ocupat anterior poziții importante (deputat, vicepreședintă a Camerei) a făcut ca numirea ei să fie văzută drept o mișcare semnificativă în politica românească.

Țoiu promovează o linie clară de susținere a Ucrainei și alinierea României la standardele occidentale, ceea ce o plasează în centrul dezbaterilor privind securitatea și orientarea geopolitică a țării. În declarațiile publice, insistă pe nevoie de reforme și demascarea corupției, avertizând asupra atacurilor mediatico‑politice împotriva celor care încearcă să schimbe sistemul.

Cine este Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul Bolojan

Oana Gheorghiu are o formare în management economic — este absolventă a Academia de Studii Economice din București (ASE), promoţia 1994. Înainte de implicarea în sectorul social, a condus o firmă de expediții și intermedieri de transport — Tramex Transporturi — timp de circa 15 ani. În 2012, împreună cu Carmen Uscatu, a co‑fondat organizația non‑guvernamentală Dăruiește Viață, marcând începutul implicării sale civice.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, Oana Gheorghiu a fost propusă de Ilie Bolojan pentru funcția de viceprim‑ministru și apoi a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Această decizie a stârnit interes și controverse: criticii — printre care lideri politici — au contestat numirea, invocând declarațiile ei anterioare și potențiale riscuri pentru imaginea internațională a României.

Tranziția de la activitatea civică — cu proiecte de impact real în sănătate — la rol politic de rang înalt a generat dezbateri despre compatibilitatea între poziția guvernamentală și legătura cu ONG‑ul Dăruiește Viață. Au apărut acuzații de „posibil conflict de interese” — unele critici – inclusiv din partea co‑fondatoarei Carmen Uscatu — vizau faptul că Gheorghiu nu renunțase complet la statutul de membru cu drept de vot în adunarea generală a ONG‑ului.

Numirea ei a fost văzută de unii drept un semnal că societatea civilă — implicată în ONG‑uri și cauze sociale — începe să aibă voce directă și putere de decizie în structurile statului.
Gheorghiu a declarat că vrea să aducă în Guvern experiența acumulată ca ONG-istă — promovând reforme, digitalizare, debirocratizare și implicare a societății civile în decizii publice.
După preluarea funcției, a izbucnit un conflict public cu Carmen Uscatu, care a semnalat riscul ca ONG‑ul să fie afectat. Gheorghiu a declarat că s‑a autosuspendat din funcțiile executive pentru a evita incompatibilitatea.

De asemenea, a apărut o campanie de dezinformare împotriva ei — Gheorghiu a afirmat că aceste atacuri nu o vizează doar pe ea, ci pun sub semnul întrebării munca comunității de donatori care a susținut spitalul.

