Elena Udrea a purtat o geantă de lux care a atras atenția tuturor privitorilor. Prețul piesei de brand este de-a dreptul uriaș.

Elena Udrea, apariție de senzație cu o geantă de lux care face valuri pe internet | Hepta

Elena Udrea continuă să surprindă cu aparițiile sale publice chiar și la o distanță de două luni după ce a fost eliberată din închisoare. Fostul ministru al Turismului atrage privirile tuturor indiferent de locul în care se află nu doar pentru că are o viață extrem de controversată, ci și pentru că știe cum să se facă remarcată oriunde merge.

Recent, aceasta a fost fotografiată într-o clădire în care funcționează mai multe birouri notariale, fapt care i-a determinat pe curioși să creadă că fosta blondină de la Cotroceni ar intenționa să își reia activitatea pe scena politică, mai ales că a purtat o ținută extraordinară.

Iată ce apariție a adus-o din nou în atenția publicului și ce planuri de viitor are Elena Udrea de fapt!

Citește și: Fiica Elenei Udrea a împlinit șapte ani. Cum a apărut fostul politician la petrecerea micuței Eva Maria

Articolul continuă după reclamă

Elena Udrea, apariție de senzație cu o geantă de lux care face valuri pe internet. Cât costă accesoriul exotic și ce brand este

După o perioadă de mai bine de trei ani petrecuți în spatele gratiilor, Elena Udrea a fost eliberată condiționat pe data de 17 iulie 2025, urmând să țină prima pagină a site-urilor de presă din România cu fiecare apariție publică pe care o are.

Aceasta nu doar că se bucură din plin de libertate, dar are parte și de un val de aprecieri în mediul online, acolo unde a primit zeci de mesaje de susținere în urma experienței neplăcute pe care a trăit-o în penitenciarul Târgușor.

Potrivit CANCAN , aceasta nu ar avea în plan să reintre în domeniul politic chiar dacă a rămas adepta ținutelor office și extrem de scumpe care i-au consolidat imaginea în urmă cu mai mulți ani, ci și-ar dori să se implice în afacerile de familie, drept dovadă fiind faptul că la sfârșitul săptămânii trecute a făcut o vizită la o clădire de firme de notariat.

Citește și: Câți bani scoate din buzunar Elena Udrea pentru școala privată a fiicei sale. Nu e o sumă deloc mică

Fosta blondină de la Cotroceni a atras toate privirile cu ținuta sa de-a dreptul impecabilă, remarcându-se cu adevărat prin intermediul unei piese de rezistență care a stârnit cu adevărat curiozitatea internauților.

Mai exact, este vorba despre o geantă exotică marca Louis Vuitton, din colecția Capucines, al cărei preț sare de 20 000 de euro, scrie sursa citată anterior. Elena Udrea a asortat-o cu eleganță cu o pereche de pantofi stiletto negri cu toc înalt, dar și cu un blazer alb pe care l-a îmbrăcat peste un costum negru croit perfect pe silueta ei. (Imaginile cu ținuta impecabilă sunt disponibile pe site-ul menționat anterior).

Fosta blondină de la Cotroceni a fost dintotdeauna adepta unor apariții de senzație, preferând în special brand-urile de lux și hainele scumpe. Potrivit sursei citate mai sus, inclusiv în rechizitoriul procurorilor DNA s-a precizt că aceasta deține o geantă Hermes Birkin din piele de crocodil, care se ridică la suma de nici mai mult, nici mai puțin de 80 000 de euro.

Citește și: Unde lucrează Elena Udrea la două luni de la ieșirea din închisoare. Cu ce se ocupă acum fosta blondină de la Cotroceni