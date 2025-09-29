Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Elena Udrea, apariție de senzație cu o geantă de lux care face valuri pe internet. Cât costă accesoriul exotic și ce brand este

Elena Udrea, apariție de senzație cu o geantă de lux care face valuri pe internet. Cât costă accesoriul exotic și ce brand este

Elena Udrea a purtat o geantă de lux care a atras atenția tuturor privitorilor. Prețul piesei de brand este de-a dreptul uriaș.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 15:59 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 17:48
Galerie
Elena Udrea, apariție de senzație cu o geantă de lux care face valuri pe internet | Hepta

Elena Udrea continuă să surprindă cu aparițiile sale publice chiar și la o distanță de două luni după ce a fost eliberată din închisoare. Fostul ministru al Turismului atrage privirile tuturor indiferent de locul în care se află nu doar pentru că are o viață extrem de controversată, ci și pentru că știe cum să se facă remarcată oriunde merge.

Recent, aceasta a fost fotografiată într-o clădire în care funcționează mai multe birouri notariale, fapt care i-a determinat pe curioși să creadă că fosta blondină de la Cotroceni ar intenționa să își reia activitatea pe scena politică, mai ales că a purtat o ținută extraordinară.

Iată ce apariție a adus-o din nou în atenția publicului și ce planuri de viitor are Elena Udrea de fapt!

Citește și: Fiica Elenei Udrea a împlinit șapte ani. Cum a apărut fostul politician la petrecerea micuței Eva Maria

Articolul continuă după reclamă

Elena Udrea, apariție de senzație cu o geantă de lux care face valuri pe internet. Cât costă accesoriul exotic și ce brand este

După o perioadă de mai bine de trei ani petrecuți în spatele gratiilor, Elena Udrea a fost eliberată condiționat pe data de 17 iulie 2025, urmând să țină prima pagină a site-urilor de presă din România cu fiecare apariție publică pe care o are.

Aceasta nu doar că se bucură din plin de libertate, dar are parte și de un val de aprecieri în mediul online, acolo unde a primit zeci de mesaje de susținere în urma experienței neplăcute pe care a trăit-o în penitenciarul Târgușor.

Potrivit CANCAN , aceasta nu ar avea în plan să reintre în domeniul politic chiar dacă a rămas adepta ținutelor office și extrem de scumpe care i-au consolidat imaginea în urmă cu mai mulți ani, ci și-ar dori să se implice în afacerile de familie, drept dovadă fiind faptul că la sfârșitul săptămânii trecute a făcut o vizită la o clădire de firme de notariat.

Citește și: Câți bani scoate din buzunar Elena Udrea pentru școala privată a fiicei sale. Nu e o sumă deloc mică

Fosta blondină de la Cotroceni a atras toate privirile cu ținuta sa de-a dreptul impecabilă, remarcându-se cu adevărat prin intermediul unei piese de rezistență care a stârnit cu adevărat curiozitatea internauților.

Mai exact, este vorba despre o geantă exotică marca Louis Vuitton, din colecția Capucines, al cărei preț sare de 20 000 de euro, scrie sursa citată anterior. Elena Udrea a asortat-o cu eleganță cu o pereche de pantofi stiletto negri cu toc înalt, dar și cu un blazer alb pe care l-a îmbrăcat peste un costum negru croit perfect pe silueta ei. (Imaginile cu ținuta impecabilă sunt disponibile pe site-ul menționat anterior).

Fosta blondină de la Cotroceni a fost dintotdeauna adepta unor apariții de senzație, preferând în special brand-urile de lux și hainele scumpe. Potrivit sursei citate mai sus, inclusiv în rechizitoriul procurorilor DNA s-a precizt că aceasta deține o geantă Hermes Birkin din piele de crocodil, care se ridică la suma de nici mai mult, nici mai puțin de 80 000 de euro.

Elena Udrea
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Unde lucrează Elena Udrea la două luni de la ieșirea din închisoare. Cu ce se ocupă acum fosta blondină de la Cotroceni

Bianca Drăgușanu i-a pregătit o surpriză exotică fiicei sale cu ocazia zilei de naștere. Ce dorință neobișnuită a avut S... Delia vrea să se opereze. De ce are nevoie de intervenția medicilor: „Nu e o noutate”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
Observatornews.ro Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
O vedetă OnlyFans cu o avere de 45 de milioane $ a anunțat că divorțează și asta a declanșat un scandal uriaș O vedetă OnlyFans cu o avere de 45 de milioane $ a anunțat că divorțează și asta a declanșat un scandal uriaș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum! Vezi dezvăluiri din culise despre cele mai tari faze din Asia Express!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum! Vezi dezvăluiri din culise despre cele mai tari faze din Asia Express!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cristina Ștefania, fotografia din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta frumoasa artistă când era doar o puștoaică
Cristina Ștefania, fotografia din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta frumoasa artistă când era...
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Cum arată Heather Locklear la 63 de ani. Fanii vedetei din „Melrose Place”, uimiți de frumusețea ei: „Superbă!”
Cum arată Heather Locklear la 63 de ani. Fanii vedetei din „Melrose Place”, uimiți de frumusețea ei:...
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis... Libertatea.ro
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în acel moment se va întâmpla natural”
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x