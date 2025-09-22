Fiica Elenei Udrea a împlinit șapte ani. Cum a apărut fostul politician la petrecerea micuței Eva Maria

Eva Maria, fiica Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov, a împlinit șapte ani, iar părinții ei i-au organizat o petrecere de neuitat, mai ales că este primul an, după mult, în care fostul politician a putut să sărbătorească alături de fata ei.

După mai bine de trei ani petrecuți departe de fiica sa, Elena Udrea încearcă să recupereze acum timpul pe care l-a pierdut. Cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, fosta blondină de la Cotroceni i-a organizat Evei Maria o petrecere cu un tort în formă de unicorn și ținute de prințese.

Citește și: Unde lucrează Elena Udrea la două luni de la ieșirea din închisoare. Cu ce se ocupă acum fosta blondină de la Cotroceni

Elena Udrea i-a transmis fiicei sale și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Eva Maria, iubirea vieții mele! Astăzi împlinești șapte ani și, după trei ani de suferința în care am fost departe de tine, Dumnezeu mi-a dat cel mai mare dar: să fim împreună de ziua ta. Anii în care nu am putut să îți fiu alături au fost cei mai grei din toată viața mea, dar gândul la tine mi-a dat puterea să merg mai departe. Tu ești lumina mea, curajul meu și izvorul meu de putere! Azi sărbătoresc nu doar ziua ta, ci și miracolul de a fi din nou împreună. De-as putea, aș vrea să opresc timpul pe loc, să mă bucur de anii pe care nu i-am avut cu tine. Îți promit însă, că de acum înainte, fiecare clipă va fi doar a noastră, va fi doar despre noi, despre iubirea care ne umple inimile și, despre drumul frumos pe care îl vom parcurge mână în mână”, i-a transmis Elena Udrea fiicei sale, pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Elena Udrea a fost atentă la fiecare detaliu, de la ținute până la tortul spectaculos. Eva Maria a purtat o rochie roz aprins, strălucitoare, în timp ce Elena Udrea a optat pentru o rochie roșie cu mâneci lungi, bufante. Pe de altă parte, Adrian Alexandrov a preferat o ținută mai lejeră, formată dintr-un tricou alb și o pereche de pantaloni în aceeași nuanță.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini emoționante

Câți bani scoate din buzunar Elena Udrea pentru școala privată a fiicei sale

Fiica Elenei Udrea, Eva Maria, a început anul şcolar în clasa pregătitoare la o şcoală privată de prestigiu. Elena Udrea şi Adrian Alexandrov plătesc anual o sumă considerabilă pentru educaţia ei. Mai exact, costul anual al şcolii este de 13.000 de euro, plătibil în patru tranşe.

Pe lângă această taxă, mai apar costuri suplimentare pentru activităţi, materiale şi alte servicii, ceea ce ridică suma totală.

La școala aleasă de cei doi, programa pentru clasa pregătitoare — cunoscută drept Programul Şcolar Naţional — include discipline ca: Comunicare în Limba Română, Matematică şi Explorarea Mediului, Muzică şi Mişcare, Dezvoltare Personală, Arte Vizuale şi Activităţi Practice, Educaţie Fizică, plus opţional Religie.