Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Fiica Elenei Udrea a împlinit șapte ani. Cum a apărut fostul politician la petrecerea micuței Eva Maria

Fiica Elenei Udrea a împlinit șapte ani. Cum a apărut fostul politician la petrecerea micuței Eva Maria

Eva Maria, fiica Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov, a împlinit șapte ani, iar părinții ei i-au organizat o petrecere de neuitat, mai ales că este primul an, după mult, în care fostul politician a putut să sărbătorească alături de fata ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 14:28 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 15:15
Galerie
Fiica Elenei Udrea a împlinit șapte ani. Cum a apărut fostul politician la petrecerea micuței Eva Maria | Captură Facebook

După mai bine de trei ani petrecuți departe de fiica sa, Elena Udrea încearcă să recupereze acum timpul pe care l-a pierdut. Cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, fosta blondină de la Cotroceni i-a organizat Evei Maria o petrecere cu un tort în formă de unicorn și ținute de prințese.

Citește și: Unde lucrează Elena Udrea la două luni de la ieșirea din închisoare. Cu ce se ocupă acum fosta blondină de la Cotroceni

Elena Udrea i-a transmis fiicei sale și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Eva Maria, iubirea vieții mele! Astăzi împlinești șapte ani și, după trei ani de suferința în care am fost departe de tine, Dumnezeu mi-a dat cel mai mare dar: să fim împreună de ziua ta. Anii în care nu am putut să îți fiu alături au fost cei mai grei din toată viața mea, dar gândul la tine mi-a dat puterea să merg mai departe. Tu ești lumina mea, curajul meu și izvorul meu de putere! Azi sărbătoresc nu doar ziua ta, ci și miracolul de a fi din nou împreună. De-as putea, aș vrea să opresc timpul pe loc, să mă bucur de anii pe care nu i-am avut cu tine. Îți promit însă, că de acum înainte, fiecare clipă va fi doar a noastră, va fi doar despre noi, despre iubirea care ne umple inimile și, despre drumul frumos pe care îl vom parcurge mână în mână”, i-a transmis Elena Udrea fiicei sale, pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Elena Udrea a fost atentă la fiecare detaliu, de la ținute până la tortul spectaculos. Eva Maria a purtat o rochie roz aprins, strălucitoare, în timp ce Elena Udrea a optat pentru o rochie roșie cu mâneci lungi, bufante. Pe de altă parte, Adrian Alexandrov a preferat o ținută mai lejeră, formată dintr-un tricou alb și o pereche de pantaloni în aceeași nuanță.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini emoționante

Câți bani scoate din buzunar Elena Udrea pentru școala privată a fiicei sale

Fiica Elenei Udrea, Eva Maria, a început anul şcolar în clasa pregătitoare la o şcoală privată de prestigiu. Elena Udrea şi Adrian Alexandrov plătesc anual o sumă considerabilă pentru educaţia ei. Mai exact, costul anual al şcolii este de 13.000 de euro, plătibil în patru tranşe.

Pe lângă această taxă, mai apar costuri suplimentare pentru activităţi, materiale şi alte servicii, ceea ce ridică suma totală.

Fiica Elenei Udrea a împlinit șapte ani. Cum a apărut fostul politician la petrecerea micuței Eva Maria
+18
Mai multe fotografii

La școala aleasă de cei doi, programa pentru clasa pregătitoare — cunoscută drept Programul Şcolar Naţional — include discipline ca: Comunicare în Limba Română, Matematică şi Explorarea Mediului, Muzică şi Mişcare, Dezvoltare Personală, Arte Vizuale şi Activităţi Practice, Educaţie Fizică, plus opţional Religie.

Gestul emoționant făcut de Donald Trump pentru văduva lui Charlie Kirk. Ce moment înduioșător a avut loc la ceremonia om... Cât costă tricoul purtat de Victor Ponta de ziua lui. Fostul premier a împlinit 53 de ani. Cum a sărbătorit...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Observatornews.ro Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite  Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată în prezent Larisa Iordache, după ce a născut acum 6 luni. Cum se antrenează
Cum arată în prezent Larisa Iordache, după ce a născut acum 6 luni. Cum se antrenează
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant Catine.ro
Andreea Raicu a explicat de ce nu are copii. Ce răspuns inedit a oferit aceasta
Andreea Raicu a explicat de ce nu are copii. Ce răspuns inedit a oferit aceasta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier Libertatea.ro
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai flexibili: „Nu trebuie să fii drastic cu tot”
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică”
O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică” Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina Jurnalul
Zodiile care nu știu să iubească corect – și cum să le recunoști
Zodiile care nu știu să iubească corect – și cum să le recunoști Kudika
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu poţi să nu fii atent
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu... Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Daunele cerute de românul arestat pe nedrept în Italia:
Daunele cerute de românul arestat pe nedrept în Italia: "M-am simțit ca un infractor" Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Când va începe Al Treilea Război Mondial. Un general rus dezertor anunță ATACAREA Poloniei
Când va începe Al Treilea Război Mondial. Un general rus dezertor anunță ATACAREA Poloniei Gandul
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală”
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală” ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x