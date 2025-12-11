Cine este judecătoarea care a luat cuvântul în timpul conferinței de presă la Curtea de Apel București, în fața șefilor ei

Astăzi, 11 decembrie, la doar câteva ore de la lansarea reportajului Recorder – Justiție capturată, Curtea de Apel București a ținut o conferință de presă.

Aceasta este prima dată când reprezentanții Curții de Apel București ține o astfel de conferință de presă într-un context în care în Capitală au început încă de aseară protestele din cauza justiției corupte din țară demascată în reportajul Recorder.

Conferința de presă a început la ora 12.00, iar cea care a lua cuvântul a fost judecătoarea Raluca Moroșanu care îl susține pe judecătorul Laurențiu Beșu.

Cine este judecătoarea care îl susține pe Laurențiu Beșu, după publicarea noului reportaj despre justiția coruptă din România

Judecătoarea Raluca Moroșanu a declarat public, în fața presei și a șefilor săi, că ceea ce a afirmat judecătorul Laurențiu Beșu este real și adevărat. Gestul ei a fost apreciat de colegii săi pentru onestitatea de care a dat dovadă.

Judecătoarea cu 26 de ani de experiență în domeniu a reclamat public situația "toxică şi încordată" din cadrul instituției chiar în fața colegilor și a șefilor săi. Faptul că a ajut curajul să facă public aceste afirmații în timpul conferinței de presă a împărțit în două tabere angajații Curții de Apel București.

"Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel.

Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată, sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea", a declarat Raluca Moroşanu, judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti.

Liana Arsenie, Președintele Curții de Apel, a declarat ca va cere verificarea acuzațiilor aduse instituției în ultima perioadă.

"Cerem public tuturor organismelor să verifice toate acuzaţiile aduse şi să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinătorul adevărului absolut", a afirmat Liana Arsenie.

Raluca Moroşanu a ținut să menționeze și faptul că nu a fost ofiţer acoperit.

"Nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la "doi şi-un sfert", nicăieri, am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani şi ei vor şti că nu mint, dacă nu îl cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine", a adăugat judecătoarea în timpul conferinței de presă de la CAB.