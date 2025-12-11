Antena Căutare
Home News Social Cine este judecătoarea care a luat cuvântul în timpul conferinței de presă la Curtea de Apel București, în fața șefilor ei

Cine este judecătoarea care a luat cuvântul în timpul conferinței de presă la Curtea de Apel București, în fața șefilor ei

Astăzi, 11 decembrie, la doar câteva ore de la lansarea reportajului Recorder – Justiție capturată, Curtea de Apel București a ținut o conferință de presă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 12:34 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 12:58

Aceasta este prima dată când reprezentanții Curții de Apel București ține o astfel de conferință de presă într-un context în care în Capitală au început încă de aseară protestele din cauza justiției corupte din țară demascată în reportajul Recorder.

Conferința de presă a început la ora 12.00, iar cea care a lua cuvântul a fost judecătoarea Raluca Moroșanu care îl susține pe judecătorul Laurențiu Beșu.

Cine este judecătoarea care îl susține pe Laurențiu Beșu, după publicarea noului reportaj despre justiția coruptă din România

Judecătoarea Raluca Moroșanu a declarat public, în fața presei și a șefilor săi, că ceea ce a afirmat judecătorul Laurențiu Beșu este real și adevărat. Gestul ei a fost apreciat de colegii săi pentru onestitatea de care a dat dovadă.

Judecătoarea cu 26 de ani de experiență în domeniu a reclamat public situația "toxică şi încordată" din cadrul instituției chiar în fața colegilor și a șefilor săi. Faptul că a ajut curajul să facă public aceste afirmații în timpul conferinței de presă a împărțit în două tabere angajații Curții de Apel București.

"Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel.

Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată, sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea", a declarat Raluca Moroşanu, judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti.

Liana Arsenie, Președintele Curții de Apel, a declarat ca va cere verificarea acuzațiilor aduse instituției în ultima perioadă.

"Cerem public tuturor organismelor să verifice toate acuzaţiile aduse şi să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinătorul adevărului absolut", a afirmat Liana Arsenie.

Raluca Moroşanu a ținut să menționeze și faptul că nu a fost ofiţer acoperit.

+2
Mai multe fotografii

"Nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la "doi şi-un sfert", nicăieri, am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani şi ei vor şti că nu mint, dacă nu îl cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine", a adăugat judecătoarea în timpul conferinței de presă de la CAB.

Rezultate Loto azi, 11 decembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus... Controale ANPC la marile magazine din București. Amenzi de aproximativ 3,2 milioane de lei în doar 2 zile. Ce nereguli s...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum” Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: &#8220;Pot ieşi la pensie acum&#8221;
Observatornews.ro Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Antena 3 Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
SpyNews S-a aflat totul despre românii care au murit în Tenerife. Ana și Victor și-au dedicat viața ajutând familii nevoiașe S-a aflat totul despre românii care au murit în Tenerife. Ana și Victor și-au dedicat viața ajutând familii nevoiașe

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Citește și
(P) Clinica Blue – locul unde vindecarea emoțională începe cu adevărat
(P) Clinica Blue – locul unde vindecarea emoțională începe cu adevărat
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent Catine.ro
Rezultate Loto azi, 11 decembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 11 decembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
EXCLUSIV: Mădălina Ghenea, APARIȚIE rafinată și sclipitoare la ELLE Style Awards 2025. Actrița a venit îmbrăcată într-o rochie transparentă. FOTO
EXCLUSIV: Mădălina Ghenea, APARIȚIE rafinată și sclipitoare la ELLE Style Awards 2025. Actrița a venit... Elle
Ce salariu ar avea Laurențiu Reghecampf pe lună dacă acceptă oferta din Sudan! Acum are 15.000 de euro
Ce salariu ar avea Laurențiu Reghecampf pe lună dacă acceptă oferta din Sudan! Acum are 15.000 de euro Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Căciuli rusești. Desert de iarnă simplu, aromat și spectaculos
Căciuli rusești. Desert de iarnă simplu, aromat și spectaculos HelloTaste.ro
Ilie Bolojan: „Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”
Ilie Bolojan: „Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei Jurnalul
wall-street.ro: Protest spontan în fața CS. Sute de români au ieșit în stradă, după publicarea documentarului Recorder
wall-street.ro: Protest spontan în fața CS. Sute de români au ieșit în stradă, după publicarea documentarului... Kudika
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre justiția din România. Reacția dură venită de la Curtea de Apel București
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre... Redactia.ro
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei Observator
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor MediCOOL
Biscuiți Tablă de șah, fragezi și aromați, perfecți pentru ceai sau cafea
Biscuiți Tablă de șah, fragezi și aromați, perfecți pentru ceai sau cafea HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ciorbă de varză acră cu cartofi. Rețetă simplă și hrănitoare, de post
Ciorbă de varză acră cu cartofi. Rețetă simplă și hrănitoare, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x