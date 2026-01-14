Antena Căutare
Home News Sport Ce impozit plătește Gigi Becali la stat în fiecare lună. Cât îl costă FCSB: „Nu mai spun de taxe, TVA”

Ce impozit plătește Gigi Becali la stat în fiecare lună. Cât îl costă FCSB: „Nu mai spun de taxe, TVA”

Gigi Becali scoate din buzunar mulți bani pentru clubul de fotbal pe care îl deține. Se pare că statul român încasează lunar de la patronului FCSB o sumă uriașă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 16:27 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 17:25
Galerie
Gigi Becali scoate din buzunar mulți bani pentru clubul de fotbal pe care îl deține | Hepta

Gigi Becali a dezvăluit impozitul pe care îl plătește către statul român pentru FCSB. Deși are încasări mari pe urma transferurilor sau pe performanțelor europene, patronul clubului de fotbal are și o mulțime de cheltuieli.

În cadrul unui intervenții, Gigi Becali a dezvăluit că a câștigat 20 de milioane de euro numai pentru doi jucători, în ultimul an. Cei care i-au adus această sumă în conturi patronului FCSB sunt Coman și Șut.

Citește și: Gigi Becali, în vizorul hoților chiar la început de an. Trei bărbați au fost prinși în flagrant. Ce s-a întâmplat

De asemenea, acesta a precizat că mai are doar 6 milioane de euro după ce și-a achitat cheltuielile către statul român.

Articolul continuă după reclamă

„În ultimul an, cu banii lui Coman și pe Șut, cred că vreo 17-20 de milioane am încasat. Și mai am 4 milioane în cont și am scos vreo două. Adică 6. Înseamnă că vreo 13-14 milioane s-au evaporat”, a punctat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Ce impozit plătește Gigi Becali în fiecare lună pentru FCSB

Pentru clubul de fotbal pe care îl deține, Gigi Becali scoate din buzunar în fiecare lună o sumă uriașă. Impozitul pe care îl plătește către statul român este de nu mai puțin de 100.000 de euro.

Se pare că doar salariile jucătorilor din lotul lui Elias Charalambous valorează suma menționată mai sus. Așadar, patronul FCSB ajunge să plătească mult mai mulți bani, incluzând taxele și TVA-ul.

Citește și: Ce sfat a putut să îi dea Gigi Becali unui tânăr pe care l-a întâlnit pe stradă! Tânărul a filmat totul și a arătat dovada

„La statul român eu, Becali, în fiecare lună, 100.000 de euro impozite, nu mai spun taxe, TVA și alea, că alea se compensează. Dar eu, în fiecare lună, pac suta de mii la statul român”, a mai precizat Gigi Becali, conform sursei citate mai sus.

Câți bani a plătit Gigi Becali către statul român pentru a construi case la Pechea

Gigi Becali a plătit o sumă uriașă către statul român pentru a ajuta financiar oamenii de la Pechea, care și-au pierdut casele în urma inundațiilor devastatoare. Patronul FCSB a plătit 500.000 de euro pentru a face case celor care au avut nevoie.

De asemenea, acesta achitat statului suma de 100.000 de euro, TVA-ul sumei de 500.000 de euro.

„Eu, ca să dau la Pechea 500.000 de euro case la oameni ca să le fac, i-am plătit statului român 100.000 de euro cadou. Că trebuia să dau să plătesc cu TVA materialele. Și eu, Becali, eu din contul meu particular, am cumpărat materiale de 500 de mii și am dat și statului român 100 de mii cadou. Băi, vreau să fac bine la oameni. Uite, îți dau și ție 100 de mii cadou, măi, statule român.

Colaj cu Gigi Becali în două ipostaze
+4
Mai multe fotografii

Am dat 100 de mii la statul român ca să-mi permită, că materialele erau cu TVA. Nu puteam să le iau fără TVA. Ca să dau cadou 500.000 la oameni inundați, am dat 100.000 la statul român. La sport, situația e clară. În fiecare lună, suta de mii la statul român”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.

Ana Bărbosu face senzație în SUA. Gimnasta a doborât un record în prima ei competiție: Locul 1 + cel mai bun debut...
Înapoi la Homepage
AS.ro Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Observatornews.ro Care sunt joburile fără experienţă tot mai căutate de românii care vor un ban în plus Care sunt joburile fără experienţă tot mai căutate de românii care vor un ban în plus
Antena 3 A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
SpyNews Femeie, atacată la un hotel de lux. Și-ar fi pierdut cunoștința și s-a trezit pe stradă Femeie, atacată la un hotel de lux. Și-ar fi pierdut cunoștința și s-a trezit pe stradă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Ana Bărbosu face senzație în SUA. Gimnasta a doborât un record în prima ei competiție: Locul 1 + cel mai bun debut
Ana Bărbosu face senzație în SUA. Gimnasta a doborât un record în prima ei competiție: Locul 1 + cel mai bun debut
Sticky Toffee Pudding. Desert englezesc cu sos caramel și curmale
Sticky Toffee Pudding. Desert englezesc cu sos caramel și curmale Catine.ro
Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate. Care este în prezent starea lui și de ce se ferește de operație
Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate. Care este în prezent starea lui și de ce se ferește de...
Serialul Legea familiei ar putea reveni cu un nou sezon. Ce arată publicațiile din Turcia
Serialul Legea familiei ar putea reveni cu un nou sezon. Ce arată publicațiile din Turcia Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o țară sigură”
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Un celebru sportiv a murit într-o avalanță în Alpii Elvețieni. Fanii sunt în stare de șoc
Un celebru sportiv a murit într-o avalanță în Alpii Elvețieni. Fanii sunt în stare de șoc Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Piept de pui cu ciuperci, în sos cremos de lămâie
Piept de pui cu ciuperci, în sos cremos de lămâie HelloTaste.ro
Scene amuzante cu Larry, motanul de la Downing Street. De această dată, fotograful lui Nawrocki era să-l calce pe coadă la propriu
Scene amuzante cu Larry, motanul de la Downing Street. De această dată, fotograful lui Nawrocki era să-l calce pe... Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
REPORTAJ. Poveste din lumea celor care îngheață. Gândul lui Fane Nebunu’, om al străzii, la minus 12 grade: bugetarii or să ajungă ca mine
REPORTAJ. Poveste din lumea celor care îngheață. Gândul lui Fane Nebunu’, om al străzii, la minus 12 grade:... Jurnalul
Viața Andreei, evaluată la 2,3 milioane de dolari. Cea mai mare campanie umanitară din România
Viața Andreei, evaluată la 2,3 milioane de dolari. Cea mai mare campanie umanitară din România Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Oraşul din România care nu măreşte impozitul pe locuinţe. O altă categorie de taxe se va modifica
Oraşul din România care nu măreşte impozitul pe locuinţe. O altă categorie de taxe se va modifica Observator
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom MediCOOL
Rețetă rapidă de maioneză de post cu cartofi. Cum prepari ușor și simplu o maioneză delicioasă
Rețetă rapidă de maioneză de post cu cartofi. Cum prepari ușor și simplu o maioneză delicioasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor UseIT
Gnocchi alla Sorrentina. Rețeta clasică din sudul Italiei
Gnocchi alla Sorrentina. Rețeta clasică din sudul Italiei Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x