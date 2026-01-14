Ce impozit plătește Gigi Becali la stat în fiecare lună. Cât îl costă FCSB: „Nu mai spun de taxe, TVA”

Gigi Becali scoate din buzunar mulți bani pentru clubul de fotbal pe care îl deține. Se pare că statul român încasează lunar de la patronului FCSB o sumă uriașă.

Gigi Becali scoate din buzunar mulți bani pentru clubul de fotbal pe care îl deține | Hepta

Gigi Becali a dezvăluit impozitul pe care îl plătește către statul român pentru FCSB. Deși are încasări mari pe urma transferurilor sau pe performanțelor europene, patronul clubului de fotbal are și o mulțime de cheltuieli.

În cadrul unui intervenții, Gigi Becali a dezvăluit că a câștigat 20 de milioane de euro numai pentru doi jucători, în ultimul an. Cei care i-au adus această sumă în conturi patronului FCSB sunt Coman și Șut.

Citește și: Gigi Becali, în vizorul hoților chiar la început de an. Trei bărbați au fost prinși în flagrant. Ce s-a întâmplat

De asemenea, acesta a precizat că mai are doar 6 milioane de euro după ce și-a achitat cheltuielile către statul român.

Articolul continuă după reclamă

„În ultimul an, cu banii lui Coman și pe Șut, cred că vreo 17-20 de milioane am încasat. Și mai am 4 milioane în cont și am scos vreo două. Adică 6. Înseamnă că vreo 13-14 milioane s-au evaporat”, a punctat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Ce impozit plătește Gigi Becali în fiecare lună pentru FCSB

Pentru clubul de fotbal pe care îl deține, Gigi Becali scoate din buzunar în fiecare lună o sumă uriașă. Impozitul pe care îl plătește către statul român este de nu mai puțin de 100.000 de euro.

Se pare că doar salariile jucătorilor din lotul lui Elias Charalambous valorează suma menționată mai sus. Așadar, patronul FCSB ajunge să plătească mult mai mulți bani, incluzând taxele și TVA-ul.

Citește și: Ce sfat a putut să îi dea Gigi Becali unui tânăr pe care l-a întâlnit pe stradă! Tânărul a filmat totul și a arătat dovada

„La statul român eu, Becali, în fiecare lună, 100.000 de euro impozite, nu mai spun taxe, TVA și alea, că alea se compensează. Dar eu, în fiecare lună, pac suta de mii la statul român”, a mai precizat Gigi Becali, conform sursei citate mai sus.

Câți bani a plătit Gigi Becali către statul român pentru a construi case la Pechea

Gigi Becali a plătit o sumă uriașă către statul român pentru a ajuta financiar oamenii de la Pechea, care și-au pierdut casele în urma inundațiilor devastatoare. Patronul FCSB a plătit 500.000 de euro pentru a face case celor care au avut nevoie.

De asemenea, acesta achitat statului suma de 100.000 de euro, TVA-ul sumei de 500.000 de euro.

„Eu, ca să dau la Pechea 500.000 de euro case la oameni ca să le fac, i-am plătit statului român 100.000 de euro cadou. Că trebuia să dau să plătesc cu TVA materialele. Și eu, Becali, eu din contul meu particular, am cumpărat materiale de 500 de mii și am dat și statului român 100 de mii cadou. Băi, vreau să fac bine la oameni. Uite, îți dau și ție 100 de mii cadou, măi, statule român.

Am dat 100 de mii la statul român ca să-mi permită, că materialele erau cu TVA. Nu puteam să le iau fără TVA. Ca să dau cadou 500.000 la oameni inundați, am dat 100.000 la statul român. La sport, situația e clară. În fiecare lună, suta de mii la statul român”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.