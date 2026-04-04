Antena Căutare
Cum arată în interior palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandrescu. Imagini cu imobilul care l-a costat 7 milioane de euro

Gigi Becali deține una dintre cele mai impresionante clădiri din București, palatul situat pe Aleea Alexandru. Iată cum arată în interior imobilul pentru care a plătit șapte milioane de euro!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Aprilie 2026, 10:45 | Actualizat Joi, 26 Martie 2026, 14:27
Galerie
Gigi Becali și-a achiziționat imobilul în anul 2006. După investiția de șapte milioane de euro, omul de afaceri nu s-a oprit aici. Au urmat renovarea și restaurarea clădirii cu o istorie de peste un secol și o arhitectură inspirată din marile palate pariziene.

Citește și: Ce impozit plătește Gigi Becali la stat în fiecare lună. Cât îl costă FCSB: „Nu mai spun de taxe, TVA”

Cum arată palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandrescu

Palatul lui Gigi Becali este cunoscut pentru arhitectura impresionantă inspirată din Palais Biron din Paris. De-a lungul timpului, clădirea a devenit nu doar sediul activităților sale economice, ci și un loc în care omul de afaceri desfășoară acțiuni caritabile, potrivit Libertatea.

Articolul continuă după reclamă

La etajele superioare sunt găzduiți periodic călugări și preoți care ajung în București pentru tratamente medicale, mai transmite sursa citată mai sus.

Dumitru Dragomir, apropiat al lui Gigi Becali, a vorbit în trecut despre acest aspect.

„Văd doi preoți care coborau pe scară. <<Vă mulțumesc mult, acum sunt sănătos>>. Eu mă uitam la ei. Sus, la etaj, sunt nu știu câte măicuțe și 14 preoți bolnavi. La el, în palat, avea măicuțe bolnave și preoți care stăteau de două luni cu tratament acolo”, a relatat acesta, într-o declarație făcută în 2021, despre modul în care proprietarul palatului își folosește spațiul pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie.

IMAGINI AICI.

Palatul lui Gigi Becali are peste un secol de istorie

Palatul de pe Aleea Alexandru este considerat una dintre cele mai elegante clădiri istorice din Capitală.

Imobilul a fost construit în 1915 pentru juristul Ioan Iancu Manu, fiul unui general al Armatei Române. Potrivit unor relatări istorice, citate de Libertatea, juristul Ioan Iancu Manu ar fi pierdut palatul în urma unei partide de poker.

Citește și: Ce sfat a putut să îi dea Gigi Becali unui tânăr pe care l-a întâlnit pe stradă! Tânărul a filmat totul și a arătat dovada

Noul proprietar a devenit industriașul Max Auschnitt, un apropiat al regelui Carol al II-lea al României. După instaurarea regimului comunist în 1948, clădirea a fost naționalizată. Palatul a fost folosit drept locuință de către Petru Groza, prim-ministru al României în perioada 1945–1952. După moartea lui Petru Groza, imobilul a devenit sediul Ambasadei Argentinei.

+16
Mai multe fotografii

După Revoluția din 1989, palatul a fost revendicat de Steven Auschnitt, moștenitorul fostului industriaș. În anul 2006, acesta a decis să îl vândă, iar noul proprietar a devenit Gigi Becali, potrivit sursei citate mai sus.

Îți mai amintești de solista trupei Spin? Cât de mult s-a schimbat Roxana Andronescu. Cum arată acum... Prințul Harry, tot mai amenințat de chelie. Aparițiile din ultimul an stârnesc îngrijorare | FOTO...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună
Observatornews.ro Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Antena 3 A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
SpyNews Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Laurette, din nou pe masa de operație după intervenția care a ținut-o la pat. Câte intervenții mai are de făcut
Laurette, din nou pe masa de operație după intervenția care a ținut-o la pat. Câte intervenții mai are de făcut
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi
O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la... Libertatea.ro
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast AntenaSport
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată:... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ministrul Muncii a făcut anunțul! Pensiile vor fi mărite prin „Pachetul de solidaritate”!
Ministrul Muncii a făcut anunțul! Pensiile vor fi mărite prin „Pachetul de solidaritate”! BZI
Horoscop săptămânal, 6 - 12 aprilie 2026: Te simți din nou viu prin dorințele tale
Horoscop săptămânal, 6 - 12 aprilie 2026: Te simți din nou viu prin dorințele tale Jurnalul
Povestea emoționantă din spatele numelui ales de Alexandra Stan pentru fetița ei: Momente de groază… dar a venit din suflet
Povestea emoționantă din spatele numelui ales de Alexandra Stan pentru fetița ei: Momente de groază… dar a... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Surse: Călătoria cu metroul se scumpește de la 5 la 7 lei. Când intră în vigoare decizia
Surse: Călătoria cu metroul se scumpește de la 5 la 7 lei. Când intră în vigoare decizia Observator
Beneficiile jocului de șah asupra sănătății mintale. De ce poate fi util acest hobby
Beneficiile jocului de șah asupra sănătății mintale. De ce poate fi util acest hobby MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să fii părinte-far? Părinții-far au copii mai încrezători și rezilienți
Cum să fii părinte-far? Părinții-far au copii mai încrezători și rezilienți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tartă sărată în formă de iepuraș, cu roșii, ciuperci și rucola
Tartă sărată în formă de iepuraș, cu roșii, ciuperci și rucola Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x