Cum arată în interior palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandrescu. Imagini cu imobilul care l-a costat 7 milioane de euro

Gigi Becali deține una dintre cele mai impresionante clădiri din București, palatul situat pe Aleea Alexandru. Iată cum arată în interior imobilul pentru care a plătit șapte milioane de euro!

Gigi Becali și-a achiziționat imobilul în anul 2006. După investiția de șapte milioane de euro, omul de afaceri nu s-a oprit aici. Au urmat renovarea și restaurarea clădirii cu o istorie de peste un secol și o arhitectură inspirată din marile palate pariziene.

Cum arată palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandrescu

Palatul lui Gigi Becali este cunoscut pentru arhitectura impresionantă inspirată din Palais Biron din Paris. De-a lungul timpului, clădirea a devenit nu doar sediul activităților sale economice, ci și un loc în care omul de afaceri desfășoară acțiuni caritabile, potrivit Libertatea.

La etajele superioare sunt găzduiți periodic călugări și preoți care ajung în București pentru tratamente medicale, mai transmite sursa citată mai sus.

Dumitru Dragomir, apropiat al lui Gigi Becali, a vorbit în trecut despre acest aspect.

„Văd doi preoți care coborau pe scară. <<Vă mulțumesc mult, acum sunt sănătos>>. Eu mă uitam la ei. Sus, la etaj, sunt nu știu câte măicuțe și 14 preoți bolnavi. La el, în palat, avea măicuțe bolnave și preoți care stăteau de două luni cu tratament acolo”, a relatat acesta, într-o declarație făcută în 2021, despre modul în care proprietarul palatului își folosește spațiul pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie.

Palatul lui Gigi Becali are peste un secol de istorie

Palatul de pe Aleea Alexandru este considerat una dintre cele mai elegante clădiri istorice din Capitală.

Imobilul a fost construit în 1915 pentru juristul Ioan Iancu Manu, fiul unui general al Armatei Române. Potrivit unor relatări istorice, citate de Libertatea, juristul Ioan Iancu Manu ar fi pierdut palatul în urma unei partide de poker.

Noul proprietar a devenit industriașul Max Auschnitt, un apropiat al regelui Carol al II-lea al României. După instaurarea regimului comunist în 1948, clădirea a fost naționalizată. Palatul a fost folosit drept locuință de către Petru Groza, prim-ministru al României în perioada 1945–1952. După moartea lui Petru Groza, imobilul a devenit sediul Ambasadei Argentinei.

După Revoluția din 1989, palatul a fost revendicat de Steven Auschnitt, moștenitorul fostului industriaș. În anul 2006, acesta a decis să îl vândă, iar noul proprietar a devenit Gigi Becali, potrivit sursei citate mai sus.