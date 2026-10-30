O țară europeană ascunde o particularitate surprinzătoare: nu are propria armată și se bazează pe două state vecine pentru apărare. Cum este posibil?

Țara din Europa care nu are armată și nu a mai fost implicată într-un război de secole. Are o speranță de viață impresionantă | Shutterstock

Ascunsă în Munții Pirinei, între Franța și Spania, această țară are o rată a criminalității extrem de scăzută, taxe aproape inexistente și o speranță medie de viață de 85 de ani.

Țara europeană care nu are armată și este apărată de Franța și Spania

Ascunsă în Munții Pirinei, între Franța și Spania, Andorra este una dintre cele mai mici țări din Europa, dar și una dintre cele mai neobișnuite. Micul principat are o particularitate care îl diferențiază de majoritatea statelor lumii: nu are armată proprie și nici forțe militare permanente. Cu toate acestea, țara și-a păstrat independența de-a lungul secolelor, iar apărarea sa este asigurată printr-un acord încheiat cu cele două state vecine.

Andorra are o suprafață de aproximativ 468 de kilometri pătrați și o populație de aproape 90.000 de locuitori. Capitala este Andorra la Vella, iar limba oficială este catalana. Deși este un stat de dimensiuni reduse, principatul are propriul guvern, parlament și sistem juridic, fiind o țară independentă și membră a Organizației Națiunilor Unite din 1993.

Articolul continuă după reclamă

Cum funcționează o țară europeană fără armată

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale Andorrei este faptul că nu dispune de forțe armate proprii. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Spaniei, apărarea principatului revine Franței și Spaniei, în baza Tratatului de bună vecinătate, prietenie și cooperare semnat de cele trei state în 1993.

Lipsa armatei nu înseamnă însă că Andorra nu are instituții responsabile de siguranța cetățenilor. Țara dispune de un corp de poliție care se ocupă de menținerea ordinii publice, investigarea infracțiunilor, siguranța rutieră și controlul frontierelor. Autoritățile spaniole descriu Andorra drept un stat cu un nivel ridicat de siguranță și o rată scăzută a criminalității.

Istoria principatului este, la rândul ei, aparte. Originile sale sunt legate de Evul Mediu, iar un moment important în formarea statului a fost semnarea tratatelor din 1278 și 1288, care au stabilit suveranitatea comună asupra teritoriului între episcopul de Urgell și contele de Foix.

Cum este viața în Andorra

Andorra este cunoscută pentru nivelul ridicat de trai, peisajele montane și economia susținută în mare parte de turism și servicii. Stațiunile de schi, traseele montane și magazinele atrag anual numeroși vizitatori, în special din Franța și Spania.

Un alt avantaj al principatului este sistemul fiscal. Andorra are impozite relativ reduse în comparație cu multe alte state europene, însă nu este o țară fără taxe. Există impozit pe venit, impozit pe profit și o taxă generală indirectă, similară TVA-ului.

Potrivit datelor Fondului Monetar Internațional, speranța de viață la naștere în Andorra a fost de aproximativ 84,1 ani în 2024.

Astfel, micul principat din Pirinei reprezintă un exemplu neobișnuit de stat european care funcționează fără armată proprie, bazându-se pe cooperarea cu vecinii săi pentru apărare și pe propriile instituții pentru menținerea ordinii interne.