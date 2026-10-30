Antena Căutare
Home News Politic Țara din Europa care nu are armată și nu a mai fost implicată într-un război de secole. Are o speranță de viață impresionantă

Țara din Europa care nu are armată și nu a mai fost implicată într-un război de secole. Are o speranță de viață impresionantă

O țară europeană ascunde o particularitate surprinzătoare: nu are propria armată și se bazează pe două state vecine pentru apărare. Cum este posibil?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 09:12 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 09:14
Țara din Europa care nu are armată și nu a mai fost implicată într-un război de secole. Are o speranță de viață impresionantă | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ascunsă în Munții Pirinei, între Franța și Spania, această țară are o rată a criminalității extrem de scăzută, taxe aproape inexistente și o speranță medie de viață de 85 de ani.

Țara europeană care nu are armată și este apărată de Franța și Spania

Ascunsă în Munții Pirinei, între Franța și Spania, Andorra este una dintre cele mai mici țări din Europa, dar și una dintre cele mai neobișnuite. Micul principat are o particularitate care îl diferențiază de majoritatea statelor lumii: nu are armată proprie și nici forțe militare permanente. Cu toate acestea, țara și-a păstrat independența de-a lungul secolelor, iar apărarea sa este asigurată printr-un acord încheiat cu cele două state vecine.

Andorra are o suprafață de aproximativ 468 de kilometri pătrați și o populație de aproape 90.000 de locuitori. Capitala este Andorra la Vella, iar limba oficială este catalana. Deși este un stat de dimensiuni reduse, principatul are propriul guvern, parlament și sistem juridic, fiind o țară independentă și membră a Organizației Națiunilor Unite din 1993.

Articolul continuă după reclamă

Cum funcționează o țară europeană fără armată

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale Andorrei este faptul că nu dispune de forțe armate proprii. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Spaniei, apărarea principatului revine Franței și Spaniei, în baza Tratatului de bună vecinătate, prietenie și cooperare semnat de cele trei state în 1993.

Lipsa armatei nu înseamnă însă că Andorra nu are instituții responsabile de siguranța cetățenilor. Țara dispune de un corp de poliție care se ocupă de menținerea ordinii publice, investigarea infracțiunilor, siguranța rutieră și controlul frontierelor. Autoritățile spaniole descriu Andorra drept un stat cu un nivel ridicat de siguranță și o rată scăzută a criminalității.

Istoria principatului este, la rândul ei, aparte. Originile sale sunt legate de Evul Mediu, iar un moment important în formarea statului a fost semnarea tratatelor din 1278 și 1288, care au stabilit suveranitatea comună asupra teritoriului între episcopul de Urgell și contele de Foix.

Cum este viața în Andorra

Andorra este cunoscută pentru nivelul ridicat de trai, peisajele montane și economia susținută în mare parte de turism și servicii. Stațiunile de schi, traseele montane și magazinele atrag anual numeroși vizitatori, în special din Franța și Spania.

Un alt avantaj al principatului este sistemul fiscal. Andorra are impozite relativ reduse în comparație cu multe alte state europene, însă nu este o țară fără taxe. Există impozit pe venit, impozit pe profit și o taxă generală indirectă, similară TVA-ului.

Potrivit datelor Fondului Monetar Internațional, speranța de viață la naștere în Andorra a fost de aproximativ 84,1 ani în 2024.

Astfel, micul principat din Pirinei reprezintă un exemplu neobișnuit de stat european care funcționează fără armată proprie, bazându-se pe cooperarea cu vecinii săi pentru apărare și pe propriile instituții pentru menținerea ordinii interne.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soţie a lui Adrian Mutu. Cum arată la 45 de ani şi din ce face bani Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soţie a lui Adrian Mutu. Cum arată la 45 de ani şi din ce face bani
Observatornews.ro Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Antena 3 O tânără de 24 de ani, femeie de afaceri, a fost omorâtă de iubitul de 62 de ani, după ce l-a anunțat că îl părăsește O tânără de 24 de ani, femeie de afaceri, a fost omorâtă de iubitul de 62 de ani, după ce l-a anunțat că îl părăsește
SpyNews Cine este și cu ce se ocupă Denis, iubitul Oanei Tomoioagă de la Asia Express. Cele mai romantice imagini cu cei doi Cine este și cu ce se ocupă Denis, iubitul Oanei Tomoioagă de la Asia Express. Cele mai romantice imagini cu cei doi
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Scandalul cumpărăturilor de lux cu cardul ANM ia o nouă întorsătură. Ce s-a întâmplat după schimbarea ministrului Mediului
Scandalul cumpărăturilor de lux cu cardul ANM ia o nouă întorsătură. Ce s-a întâmplat după schimbarea...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
ULTIMĂ ORĂ! SUA își evacuează diplomații și militarii din Orientul Mijlociu. Trump ar pregăti atacuri asupra Iranului
ULTIMĂ ORĂ! SUA își evacuează diplomații și militarii din Orientul Mijlociu. Trump ar pregăti atacuri asupra...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat BZI
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere 
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere  Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x