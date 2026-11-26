Vremea se schimbă în mai multe regiuni ale țării, iar meteorologii anunță precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, dar și intensificări ale vântului. În anumite zone există risc de polei, iar la munte sunt așteptate ninsori și rafale puternice.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă până vineri dimineață, dar și un Cod galben pentru mai multe zone.

Unde va ninge și în ce regiuni se depune strat de zăpadă

Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă din 26 noiembrie, ora 02:00, până pe 27 noiembrie, la ora 10:00. Precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, însă în vest și sud-vest sunt așteptate cantități de apă cuprinse între 15 și 30 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse.

În general, va ploua, dar în zonele subcarpatice din Oltenia și Muntenia vor apărea și lapovița și ninsoarea încă de la începutul zilei de joi. Ulterior, spre seară și pe parcursul nopții, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei. În aceste regiuni se poate forma un strat de zăpadă de 2-7 centimetri.

Articolul continuă după reclamă

La munte, ninsorile vor fi predominante, în special la altitudini de peste 1.400 de metri. Aici, stratul nou de zăpadă va măsura, în general, între 5 și 10 centimetri. De asemenea, meteorologii avertizează că există riscul apariției poleiului, mai ales în sud-vestul, centrul și nord-estul țării, dar și în zonele montane.

Cod galben de vânt puternic

Pe lângă precipitații, ANM a emis și o atenționare cod galben, valabilă joi, 26 noiembrie, în intervalul 05:00-20:00. Sunt vizate Carpații Meridionali și Munții Banatului, în special zonele aflate la altitudini de peste 1.400 de metri, dar și sudul Banatului.

În zonele montane, vântul va sufla cu viteze de 60-70 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot ajunge la 90-110 km/h. Acestea vor viscoli ninsoarea și vor reduce vizibilitatea. Totodată, sunt prognozate ninsori moderate, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 10-15 centimetri și chiar la aproximativ 25 de centimetri în vestul Carpaților Meridionali, potrivit radioromania.ro.

În sudul Banatului, vântul va avea viteze de 50-70 km/h. Intensificări ale vântului sunt așteptate și în Banat, în anumite zone din sudul Transilvaniei și în Dobrogea, unde rafalele vor atinge, în general, 40-60 km/h.

În București, cerul va fi predominant noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 6-7 grade Celsius.

Citește și: „Super El Niño” ar putea doborî un record vechi de 76 de ani. Ce fenomene extreme sunt posibile în 2027 și cum afectează România