Ai poftă de pizza, dar nu vrei să pierzi prea mult timp cu pregătirea aluatului? Îți propunem o rețetă simplă de pizza de post, la tavă, care nu necesită nici frământare, nici timp de dospire. Se prepară din ingrediente accesibile, iar rezultatul este unul delicios, cu un blat pufos și toppinguri pe gustul tuturor. Iată tot ce trebuie să știi!

Pizza de post, la tavă, fără frământare și fără dospire! | YouTube / Ella Cooking

Această variantă este ideală în perioadele de post, dar și în zilele în care vrei să pregătești ceva bun fără prea mult efort.

Un alt avantaj este că poți adapta ingredientele în funcție de preferințe, folosind legumele pe care le ai deja în frigider.

Ingrediente necesare pentru pizza de post la tavă

Pentru a pregăti această rețetă, ai nevoie de câteva ingrediente simple, pe care le poți găsi cu ușurință, conform Ella Cooking.

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Pentru blat:

300 g de făină;

500 ml de lapte de soia;

3 lingurițe de sare;

oregano, după gust;

1 plic de praf de copt;

2 linguri de ulei de măsline.

Pentru topping:

sos de roșii;

busuioc;

porumb;

ciuperci;

ardei copți;

ardei kapia;

măsline;

mozzarella vegană.

Cum se prepară pizza de post fără frământare

Primul pas este pregătirea blatului. Într-un bol încăpător se adaugă făina, praful de copt, sarea și oregano, apoi se amestecă ingredientele uscate.

Se toarnă treptat laptele de soia și se adaugă uleiul de măsline. Compoziția se omogenizează până când se obține un aluat moale, fluid, care poate fi turnat direct în tavă. Nu este nevoie să fie frământat sau lăsat la dospit.

Se pregătește o tavă pentru cuptor, care se unge sau se tapetează cu hârtie de copt, apoi se distribuie uniform compoziția pentru blat.

Deasupra se întinde sosul de roșii, după care se adaugă ingredientele pentru topping. Se pun porumbul, ciupercile, ardeii copți, ardeiul kapia și măslinele, iar la final se presară busuioc și mozzarella vegană.

Pizza se introduce în cuptorul preîncălzit și se coace până când blatul este bine pătruns, iar ingredientele de deasupra sunt rumenite. Timpul de coacere poate varia în funcție de cuptor și de grosimea blatului, așa că este recomandat să verificați periodic preparatul.

După ce este gata, pizza se lasă puțin să se răcorească, apoi se porționează și se servește.

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