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David Hasselhoff a ajuns în scaun cu rotile. Actorul din Baywatch are probleme grave de sănătate

David Hasselhoff a ajuns într-o stare foarte gravă de sănătate. Actorul a fost surprins în scaun cu rotile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 21:19 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 21:28
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David Hasselhoff a ajuns în scaun cu rotile. Actorul din Baywatch are probleme grave de sănătate | Profimedia Images
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David Hasselhoff, actorul care a devenit cunoscut în întreaga lume datorită rolurilor memorabile din serialele „Baywatch” și „Knight Rider”, trece printr-o perioadă complicată din punct de vedere al sănătății.

David Hasselhoff a ajuns în scaun cu rotile

În ultimii ani, starul american s-a confruntat cu mai multe probleme medicale care i-au afectat semnificativ mobilitatea și calitatea vieții. Potrivit unor persoane apropiate, situația s-ar fi agravat treptat, pe fondul intervențiilor chirurgicale și al dificultăților fizice acumulate odată cu înaintarea în vârstă.

Recent, actorul în vârstă de 73 de ani a fost fotografiat după o ședință de recuperare medicală, deplasându-se într-un scaun cu rotile și având glezna bandajată. Apariția sa a stârnit numeroase reacții în rândul admiratorilor, care s-au arătat îngrijorați de starea sa fizică. Deși reprezentanții săi au transmis că situația este ținută sub control, surse din apropierea vedetei susțin că problemele de sănătate continuă să îi dea bătăi de cap.

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Potrivit acestora, Hasselhoff se confruntă de mai mult timp cu dureri persistente, chiar și după operațiile la șold și genunchi. Zilele în care se simte mai bine sunt tot mai rare, iar deplasarea a devenit o provocare. Din acest motiv, medicii i-ar fi recomandat să folosească dispozitive de sprijin, precum un cadru de mers sau un scaun cu rotile, pentru a reduce riscul accidentărilor și pentru a-i proteja articulațiile.

Actorul a fost văzut recent și în timpul unei plimbări alături de soția sa, Hayley Roberts, în California. Martorii spun că acesta se sprijinea în două bețe de trekking și că, la un moment dat, a avut nevoie de ajutorul partenerei sale pentru a-și păstra echilibrul. Gestul a evidențiat dificultățile cu care se confruntă în prezent fostul star de televiziune, arată acest site.

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Cei care îl cunosc afirmă că Hasselhoff încearcă să își mențină independența și să își desfășoare singur activitățile cotidiene. Totuși, această dorință de autonomie l-ar fi expus unor riscuri suplimentare, iar accidentarea la gleznă s-ar fi produs chiar în propria locuință.

Cum a ajuns actorul în această ipostază

Surse apropiate susțin că actorul privește acum cu regret către perioada tinereții, când a avut un stil de viață intens și adesea lipsit de măsură. El ar recunoaște că și-a solicitat organismul peste limite timp de mulți ani, iar consecințele acelor excese se resimt în prezent.

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Pe lângă problemele de mobilitate, apropiații au observat și alte schimbări. Actorul ar fi pierdut considerabil în greutate, iar nivelul său de energie este mult mai scăzut decât în trecut. De asemenea, pofta de mâncare ar fi diminuată, iar recuperarea este îngreunată de apariția unor noi afecțiuni. Cu toate acestea, David Hasselhoff continuă să privească înainte cu optimism și speră să își recapete cât mai mult din mobilitatea pierdută. Familia și prietenii îi sunt alături, însă nu ascund faptul că sunt profund preocupați de evoluția stării sale de sănătate.

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