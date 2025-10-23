Programul liturgic al Sfințirii picturii Catedralei Naționale. Când are loc slujba și unde o vor putea urmări credincioșii

În interiorul Catedralei vor avea acces numai invitații oficiali, iar ceilalți credincioși și grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară vor avea alte două locuri special amenajate pentru acest eveniment.

Duminică, 26 octombrie 2025, este o zi extrem de importantă pentru credincioșii din țara noastră! În timp ce unii prăznuiesc cu mare bucurie în suflet sărbătoarea Sfântului Dumitru în cadrul bisericilor din țară, alții, care stau sau vin în București, au un dublu motiv de sărbătoare, deoarece va avea loc Sfințirea picturii Catedralei Naționale, pe care o pot urmări după un program liturgic bine stabilit.

Potrivit comunicatului de presă transmis de Basilica.ro, în interiorul Catedralei vor avea acces numai invitații oficiali, iar ceilalți credincioși și grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară vor avea alte două locuri special amenajate pentru acest eveniment.

Descoperă în rândurile de mai jos când va începe Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, cine o va săvârși și în ce loc se vor putea închina credincioșii de rând.

Programul liturgic al Sfințirii picturii Catedralei Naționale

Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale este una dintre cele mai importante ceremonii religioase din România în ultimii ani. Mii de pelerini, alături de ierarhi ortodocși din țara noastră și din străinătate vor lua parte la ceremoniile speciale și se vor închina cu multă bucurie în suflet pentru sănătate, pace și fericire.

Conform programului liturgic pe care oficialii l-au transmis, ziua de 26 octombrie 2025 se va desfășura astfel:

„07:30-10:00 – Săvârșirea Sfintei Liturghii, în Catedrala Națională, de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi, deoarece la Sfințirea Altarului Catedralei, în 25 noiembrie 2018, au slujit doar ierarhi din eparhii, nu și preoți;

10:15 – Sosirea la Catedrala Națională a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;

10:30-12:30 – Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale săvârșită de cei doi Patriarhi, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfințire a picturii se va citi Actul de sfințire.”

Unde vor putea urmări credincioșii slujba de Sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului

Invitații oficiali, în număr de 2 500 de persoane, sunt singurii care vor putea urmări ceremonia chiar din interiorul Catedralei Naționale, în timp ce grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, în număr de 8 000 de persoane, vor putea să se închine și să se roage în spațiul disponibil în piațetă (esplanada) din fața noii Catedrale a Patriarhiei Române prin intermediul ecranelor special montante în apropierea treptelor de acces ale lăcașului de cult.

Și ceilalți credincioși prezenți, care sunt așteptați să vină din toate orașele din România, vor putea urmări slujba de pe ecrane, însă care, pentru ei, sunt special montate în spațiul situat vizavi, în exteriorul ansamblului (gardului) Catedralei Mântuirii Neamului.

După ce Sfânta Liturghie și slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale se vor încheia, credincioșii vor avea acces în Sfântul Altar într-un mod organizat.

Primii vor fi invitații oficiali din interiorul lăcașului de cult, iar apoi vor urma grupurile organizate din eparhii care așteaptă în spațiul piațetei.

Credincioșii care așteaptă în exteriorul gardului Catedralei vor putea să se închine la Sfântul Altar doar după ora 20:00, după ce invitații oficiali și grupurile organizate din eparhii își vor încheia trecerea prin acesta, se mai arată în comunicatul transmis de Biroul de presă al Patriarhiei Române.

Ceea ce este important de menționat este faptul că pelerinii se vor putea închina în Sfântul Altar și în zilele de 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2024, inclusiv pe timpul nopții.

