Moaștele Sfintei Ana ajung pentru prima dată în România astăzi, 5 septembrie, într-un moment important pentru credincioșii ortodocși. Sfintele moaște vor fi aduse pentru a putea fi cinstite de către cei care doresc să se roage și să participe la slujbele religioase.

Moaștele Sfintei Ana, în România din 5 septembrie. Unde vor putea fi cinstite | doxologia/pr.Silviu Cluci

Moaștele Sfintei Ana de la Mănăstirea Cutlumuș, aflată pe Muntele Athos, Grecia, vor ajunge pentru prima dată în Români astăzi, 5 septembrie, și vor fi așezate la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou din București, cunoscută drept „Km. Zero” al Capitalei.

Credincioșii vor avea ocazia să se închine la moaștele Sfintei Ana până pe 10 septembrie

Aducerea moaștelor Sfintei Ana reprezintă un moment important pentru credincioșii care doresc să se roage și să cinstească sfintele odoare. Evenimentul are loc la începutul lunii septembrie, iar biserica din centrul Capitalei îi așteaptă pe cei care vor să participe la acest moment religios.

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Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse din Sfântul Munte Athos și vor fi însoțite de o delegație formată din cinci monahi. Aceștia vor ajunge în România sâmbătă, 5 septembrie 2026. Întâmpinarea oficială a delegației este programată în jurul orei 15:00, la Aeroportul Internațional Henri Coandă, potrivit informațiilor publicate de stiripesurse.ro.

Credincioșii se vor putea închina la moaștele Sfintei Ana în perioada 6-10 septembrie 2026. Potrivit reprezentanților Bisericii Sfântul Gheorghe-Nou, lăcașul de cult va fi deschis zilnic, între orele 07:00 și 22:00.

Astfel, cei care vor să ajungă la biserică pentru a se ruga și a cinsti sfintele moaște vor avea la dispoziție un interval larg în fiecare zi. Organizatorii se așteaptă ca evenimentul să atragă numeroși credincioși, având în vedere caracterul special al aducerii moaștelor Sfintei Ana pentru prima dată în România.

Un detaliu important vizează și persoanele care se vor afla la coadă după ora 22:00. Reprezentanții bisericii au anunțat că, în cazul în care mai sunt credincioși care așteaptă să ajungă la raclă, lăcașul de cult va rămâne deschis.

Moaștele Sfintei Ana, pentru prima dată în România

Aducerea moaștelor Sfintei Ana în România este un eveniment deosebit pentru credincioși. Pentru prima dată, aceștia vor avea posibilitatea de a se închina la sfintele moaște în București, în cadrul unui program special.

Sfânta Ana este cunoscută în tradiția creștină drept mama Maicii Domnului și soția Sfântului Ioachim. De-a lungul timpului, Sfânta Ana a devenit una dintre figurile importante pentru credincioșii care se roagă pentru familie, copii și binecuvântarea casei.

Pentru cei care doresc să ajungă la racla cu moaștele Sfintei Ana, este important să țină cont de programul anunțat și de faptul că, în funcție de numărul de credincioși, timpul de așteptare poate fi mai mare.

Biserica Sfântul Gheorghe-Nou a anunțat programul complet. Când pot veni credincioșii la Moaștele Sfintei Ana

Potrivit reprezentanților Bisericii „Sfântul Gheorghe”-Nou, programul manifestărilor dedicate aducerii moaștelor Sfintei Ana a fost anunțat oficial.

Sâmbătă, 5 septembrie

18:00 – Întâmpinarea raclei cu moaştele Sfintei Ana şi a delegaţiei de la Mănăstirea Cutlumuş din Sfântul Munte Athos, în pridvorul Bisericii Voievodale "Sfântul Gheorghe"-Nou, "Km. Zero" – Bucureşti; slujbă de mulţumire;

18:30 – Slujba Acatistului Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana;

19:00 – Slujba Vecerniei.

Duminică, 6 septembrie

08:30 – Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu;

09:00 – Slujba Utreniei;

10:00 – Sfânta Liturghie;

22:30 – Slujba de Priveghere (slujbă de noapte) dedicată aducerii cinstitelor moaşte ale Sfintei Ana în Biserica "Sfântul Gheorghe"-Nou din Bucureşti, urmată, la miezul nopţii, de săvârşirea Liturghiei.

Luni, 7 septembrie

10:00 – Slujba Acatistului Sfinţilor Martiri Brâncoveni;

18:00 – Slujba Acatistului Naşterii Maicii Domnului;

18:30 – Slujba Vecerniei dedicată Praznicului Naşterii Maicii Domnului.

Marţi, 8 septembrie

09:00 – Slujba Utreniei;

10:00 – Sfânta Liturghie dedicată Praznicului Împărătesc al Naşterii Maicii Domnului;

18:00 – Slujba de Priveghere dedicată Praznicului Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana.

Miercuri, 9 septembrie

08:30 – Acatistul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana;

09:00 – Sfânta Liturghie din ziua prăznuirii Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana;

17:00 – Taina Sfântului Maslu, săvârşită în sobor, cu rostirea rugăciunilor de binecuvântare şi dezlegare;

19:00 – Slujba Vecerniei.

Joi, 10 septembrie

09:00 – Slujba Utreniei;

10:00 – Sfânta Liturghie;

18:00 – Slujba Acatistului Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana;

22:00 – Plecarea delegaţiei de la Mănăstirea Cutlumuş, împreună cu moaştele Sfintei Ana, către Sfântul Munte Athos.

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