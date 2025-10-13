Obiceiuri și superstiții pe 14 octombrie. Ce nu ai voie să faci de Sfânta Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva este celebrată în biserică pe data de 14 octombrie. Iată ce nu se face în ziua respectivă.

Sfânta Cuvioasă Parascheva este cinstită de credincioși pe 14 octombrie și este una dintre cele mai îndrăgite sfinte din calendarul creștin-ortodox. În 2025, sărbătoarea este într-o marți și este notată în calendar cu o cruce roșie.

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, 14 octombrie 2025

Aproximativ 115.000 de persoane s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de la începerea pelerinajului, conform news.ro.

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până în 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Obiceiuri și superstiții pentru ziua de 14 octombrie

Sfânta Parascheva este considerată un ajutor de nădejde a oamenilor aflați în necaz și care o cheamă cu inima curată în ajutor în timpul rugăciunii.

În timpul zilei de 14 octombrie, românii respectă anumite obiceiuri pentru a se feri de boli, necazuri și ghinion.

Credincioșii pregătesc pachete cu alimente pentru a le da de pomană după slujbă. În pachete, conform unei surse, ar trebui să se regăsească must sau vin nou, care reprezintă roadele toameni, pâine, lipii sau colaci, care reprezintă trupul lui Hristos, dar și mâncăruri de post. În această zi se spune că femeile însărcinate este bine să ofere de pomană alimente copiilor, astfel vor avea parte de naștere ușoară prin ocrotirea Sfintei Parascheva.

În ziua de 14 octombrie nu se spală rufe, nu se calcă haine, dar nici nu se gătește sau nu se coase. Este o zi de sărbătoare și de odihnă, în care oamenii ar trebui să țină post, să se roage și să meargă la biserică.

Astfel că, nu se face curat nici în gospodărie și nu se caută ceartă. Toate aceste restricții sunt, de fapt, o sursă de liniște sufletească, o apropiere de Dumnezeu prin mijlocirea Sfintei Parascheva și un simbol al iertării.

În preajma acestei sărbători, rugăciunile curate sunt împlinite prin mijlocirea Cuvioasei. Aceasta este protectoarea femeilor, a tinerilor și a celor bolnavi.

Cei care cinstesc cum se cuvinte sărbătoarea aceasta, prin post, rugăciune și milostenie, vor fi feriți de boli întregul an.

Se spune că Sfânta Parascheva dă semne cum va fi iarna. Dacă în ziua praznicului plouă, iarna va fi blândă, dacă e senin și frig, iarna va fi aspră.