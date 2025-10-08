Antena Căutare
Mii de oameni așteaptă să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Timpul de așteptare ajunge și la 20 de ore

A început pelerinajul Sfintei Parascheva 2025! Mii de oameni stau la coadă pentru a se închina la racla cu moaște chiar dacă vremea nu este deloc favorabilă, iar timpul de așteptare ajunge și la 20 de ore.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 14:51 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 16:05
Cel mai mare pelerinaj creștin-ortodox din România a început în această dimineață la Iași, acolo unde, în zilele ce urmează, sute de mii de credincioși sunt așteptați să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Încă de aseară pelerinii s-au așezat la rând și au petrecut noaptea pe stradă în timpul unei ploi torențiale, demonstrând că puterea rugăciunii este cu adevărat măreață.

Balndachinul a fost împodobit cu flori și scos afară în această dimineață, după ce oficialii s-au ocupat de ultimele pregătiri în timpul nopții pentru a se asigura că totul va fi pus la punct în zilele ce urmează.

La scoaterea în procesiune a raclei Sfintei Cuvioase Parascheva au participat mii de pelerini atât din țară, cât și din străinătate, îndurând frigul, ploaia și vântul cu orice preț. Manifestarea religioasă a avut loc în jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași, la ora 06:00, un sobor de preoți condusde PS Nicifor Botoșăneanul, purtând racla cu moaștele Sfintei Parascheva în procesiune.

Racla va rămâne în baldachinul special amenajat în Curtea Catedralei Mitropolitane până săptămâna viitoare, miercuri, 15 octombrie, acolo unde preoții oficiază slujba de sfințire a apei, Taina Sfântului Maslu, dar și Sfânta Liturghie.

Potrivit Antena 3 CNN, peste 7 000 de persoane așteaptă la rând în culoarul special amenajat pe străzile din jurul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru a se închina la racla Sfintei vineri.

Majoritatea sunt veniți în Iași din cursul zilei de ieri, așezându-se încă de la primele ore la rând pentru a ase închina la racla cu moaște.

Conform sursei citate mai sus, cei mai mulți dintre credincioși sunt din Voluntari, iar în cursul zilei de astăzi urmează să ajungă 160 de autocare tot din această localitate.

Organizatorii stimează că timpul de așteptare ar putea ajunge și până la 20 de ore, iar cozile ar putea să se întindă pe mai bine de 3 kilometri, mai ales că pelerinii vor putea să cinstească în aceste zile și moaștele Sfântului Grigorie Palama, care vor fi aduse sâmbătă seară de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, Grecia. Potrivit Observator, până pe 15 octombrie sunt așteptați să ajungă cel puțin 250 000 de pelerini.

Potrivit tradiției, raclele cu moaștele celor doi sfinți vor fi scoase duminică seară în Curtea Mitropoliei și purtate în procesiunea „Calea sfinților” pe străzile din centrul Iașiului, mai scrie Antena 3 CNN.

După procesiune, acestea vor fi reașezate spre închinare în baldachinul împodobit cu flori care a fost montat pe esplanada Catedralei Mitropolitane.

Deși Sfânta Cuvioasă Parascheva este prăznuită în întreaga Patriarhie Română, ea este considerată ocrotitoarea Moldovei și a celor năpăstuiți.

